Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO TROMPER

STJ concede habeas corpus a "Frescura", preso por corrupção em Sidrolândia

Ueverton da Silva Macedo é apontado como um dos pivôs da fraude nos contratos da prefeitura de Sidrolândia, junto com o ex-vereador Claudinho Serra

João Pedro Flores

26/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou a prisão preventiva de Ueverton da Silva Macedo, o “Frescura”, preso desde outubro de 2024 em decorrência da Operação Tromper, que apurou esquema de corrupção nos contratos da prefeitura de Sidrolândia. O recurso foi analisado ontem (25), alterando a decisão que o manteve preso por 336 dias.

O habeas corpus de Frescura foi impetrado pelo advogado William Maksoud Machado. O ministro da 5ª Turma do STJ, Messod Azulay Neto, entendeu que a prisão não tinha mais fundamentos, por conta da falta de indícios concretos de violação de medidas cautelares anteriores. 

Para o relator, as condutas atribuídas a Ueverton já eram objeto de outros processos e não demonstravam descumprimento das cautelares anteriormente fixadas.

“Entendo que a prisão preventiva do recorrente carece de fundamentação idônea quanto à contemporaneidade e à imprescindibilidade da medida extrema, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de violação às cautelares anteriormente impostas. As condutas descritas não evidenciam risco atual à instrução criminal ou à ordem pública que não possa ser mitigado pelas medidas já aplicadas”, pontuou o relator.

Apontado como controlador de empresas de fachada que venciam licitações em Sidrolândia, no esquema comandado por Claudinho Serra (PSDB), o empresário foi detido pela primeira vez em abril de 2024, mas depois lhe foi concedido prisão domiciliar. Em outubro de 2024, Frescura voltou a ser preso por descumprimento de medidas, e ficou lotado na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II.

Em agosto de 2025, Frescura foi condenado a 37 anos, 10 meses e 8 dias de prisão em um dos processos resultantes da Operação Tromper.

Operação Trumper

Em 2023, a Operação Tromper foi deflagrada por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), apurando fraude em licitações e desvio de verbas da prefeitura de Sidrolândia. 

Em valores absolutos, os contratos investigados somam R$ 20 milhões, evidenciando que mais acordos foram objetos de apuração desde a prisão do ex-vereador Claudinho Serra, já que à época essa quantia de registros suspeitos beirava quinze milhões de reais

A terceira fase, realizada em abril de 2024, teve como alvo principal o ex-vereador de Campo Grande, Claudio Jordão da Serra Filho, o Claudinho Serra, que atuava como secretário de Fazenda da Prefeitura de Sidrolândia. Foi durante esta etapa que "Frescura" foi preso pela primeira vez. O réu conseguiu prisão domiciliar, ,mas voltou para a penitenciária após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) entender que não foram cumpridas medidas como recolhimento noturno e não sair da cidade.

Em junho deste ano, a 4.ª fase da operação foi deflagrada e cumpriu três mandados de prisão e 29 de busca e apreensão.

Cidades

IFMS abre 17 vagas para mestrado profissional

As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro

26/09/2025 17h45

Compartilhar

Reprodução - Alexandre Oliveira/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece 17 vagas para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT), com ingresso em 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro.

Do total, quatro vagas são destinadas a servidores do IFMS, quatro para ampla concorrência, quatro para ações afirmativas — sendo três para candidatos pretos, pardos e indígenas e uma para pessoas com deficiência — e cinco para servidores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect).

O ProfNIT, ofertado gratuitamente em rede nacional, disponibiliza 499 vagas em todo o Brasil, com pontos focais em todas as unidades da federação. No IFMS, o curso é presencial e ofertado no Campus Campo Grande.

O processo seletivo inclui exame nacional no dia 8 de novembro, às 13h (horário de MS). A prova terá 20 questões objetivas sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sendo eliminatória e classificatória. Os aprovados passam para a etapa de análise curricular, prevista para 24 a 30 de novembro.

O resultado preliminar sai até 5 de dezembro e o final até 12 de dezembro. As aulas começam no primeiro semestre de 2025, com duração máxima de 24 meses.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, preencher formulário de inscrição e pagar taxa de R$ 350, com envio eletrônico do comprovante até 12 de outubro.

Serviço - Mais informações e o edital completo estão disponíveis na página do ProfNIT. A secretaria do programa atende pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) e pelo telefone (67) 3357-8501.

Assine o Correio do Estado

Eleições

Teve o título cancelado? TRE fará plantão especial para regularização

Serão duas etapas de atendimento no mês de outubro e os atendimentos serão voltados à regularização do título de eleitor e atualização de cadastro

26/09/2025 17h30

Compartilhar
Em MS, mais de 88 mil títulos foram cancelados em 2025

Em MS, mais de 88 mil títulos foram cancelados em 2025 Divulgação/TRE MS

Continue Lendo...

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS) irá realizar um plantão especial para atendimento aos eleitores do Estado durante o mês de outubro. 

A iniciativa é voltada especialmente para os eleitores que tiveram seus títulos cancelados e precisam regularizar, ou aos que necessitam fazer a biometria, atualizar dados cadastrais, transferir o local de votação, além de tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. 

O plantão ocorrerá em duas etapas: de 6 a 10 de outubro e de 20 a 24 de outubro nas unidades da Justiça Eleitoral do Estado, das 8h às 18h. 

O atendimento será realizado nas formas presenciais e virtuais através do aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE. 

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS clicando aqui. 

Títulos cancelados

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos de eleitores de Mato Grosso do Sul por ausência não justificada em três eleições consecutivas. Assim, caso não sejam regularizados, mais de 88 mil pessoas não poderão votar nas eleições de 2026.

Esse número representa 4,33% do eleitorado do Estado. Em todo o Brasil, 5.042.047 documentos foram cancelados, o que equivale equivalente a 3,17% dos eleitores.

O cancelamento ocorreu após procedimento nacional concluído em 2 de junho de 2025, conforme previsto no Código Eleitoral. Cada turno de votação conta como uma eleição distinta, e o eleitor que não vota, não justifica a ausência e não paga a multa pode ter o título suspenso.

Com o título cancelado, o cidadão não pode votar, obter passaporte, renovar carteira de identidade, assumir cargos públicos, matricular-se em instituições de ensino, receber benefícios sociais ou realizar atos que exijam quitação eleitoral ou do serviço militar.

Municípios com mais cancelamentos em MS

  • Campo Grande: 33.308
  • Dourados: 4.948
  • Três Lagoas: 4.020
  • Ponta Porã: 2.702
  • Naviraí: 2.078

A lista completa com o número de títulos cancelados por município está disponível no site do TRE-MS.

Regularização

Para regularizar o título, o eleitor pode acessar o sistema Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou através do aplicativo e-Título no aparelho celular.

É possível requerer o atendimento presencial em um cartório eleitoral, ou pelo CIJUS, central de atendimento ou por algum posto de atendimento. 

Caso o cidadão não tenha a biometria cadastrada, é preciso primeiro comparecer ao cartório em um período de 30 dias para a coleta. Os que já possuem a biometria cadastrada, podem fazer todo o processo pela internet. 

O eleitor pode consultar sua situação no site do TSE, no aplicativo e-Título ou presencialmente nas unidades de atendimento.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

5

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19 horas

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois