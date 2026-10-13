Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

alerta

Super-El Niño pode levar à alta de ataques de animais peçonhentos

Até o momento, aproximadamente 1,2 mil acidentes com escorpiões, aranhas, serpentes e lagartas aconteceram em Campo Grande neste ano, com 85% das ocorrências envolvendo escorpiões

Felipe Machado

13/10/2026 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O super-El Niño previsto para atingir Mato Grosso do Sul com altas temperaturas até fevereiro de 2027 pode também influenciar diretamente no aumento de ataques de animais peçonhentos durante o tempo de atuação do fenômeno, especialmente tratando-se dos escorpiões, responsáveis por cerca de 85% das ocorrências em Campo Grande este ano.

Dados enviados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) revelam que, entre janeiro e setembro, foram registrados 1.192 acidentes com animais peçonhentos na Capital sul-mato-grossense – 1.008 envolvendo escorpiões. Também completam as ocorrências acidentes com serpentes (46 ocorrências), aranhas (45 casos), abelhas (27 ocorrências) e lagarta (19 casos).

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução do número de casos de quase 40%, visto que foram registrados 1.974 acidentes nos primeiros nove meses de 2025. Mesmo assim, a superintendente de vigilância em saúde e ambiente do Município, Veruska Lahdo, teme que os próximos meses sejam mais tensos em razão da atuação do super-El Niño.

“A gente vem se organizando para a questão do El Niño. Esses últimos dias têm sido de muito calor e a gente tem, dentro das consequências do El Niño, este aumento de calor, aumento da ocorrência de vetores e aumento de picadas por animais peçonhentos. O El Niño chega a partir de novembro, mas eu acredito que a gente já vem sentindo os efeitos dele”, explica.

“Então, a gente vem trabalhando junto com as nossas unidades de saúde para que, provavelmente daqui alguns dias, a orientação para as unidades, principalmente a rede de urgência, será de como informar esses relatos para nós, para que a gente possa mensurar se eles têm ou não relação com as mudanças climáticas”, complementa a especialista.

Sobre a queda de relatos de ataques de um ano para o outro, Veruska afirma que é efeito do plano de dedetização de escolas públicas, especialmente as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), que acumulam mais crianças de até 5 anos, grupo considerado de risco em caso de picada de animais peçonhentos.

“A gente intensifica muito o nosso trabalho nas escolas, principalmente as Emeis, que são as escolas onde concentram a maioria das crianças menores. Porque o risco da picada é grave para crianças menores e para idosos. Então a gente procura dar atenção pra esses locais. Então esse trabalho todo de educação junto com as crianças, com as escolas, com toda a população, vem contribuindo para a redução”, reforça.

A orientação final da Sesau é que a população deve manter quintais e áreas externas limpas, evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam servir de abrigo e procurar imediatamente uma unidade de saúde em caso de acidente.

REGIÕES

Ainda de acordo com a Pasta, as regiões urbanas do Anhanduizinho e Lagoa concentram a maior parte das ocorrências e, somadas, respondem por mais de 60% dos casos. Veruska Lahdo, disse que a diferença dessas regiões para outras da cidade é a densidade populacional, o que também acaba interferindo nos números finais.

“São as regiões mais populosas que a gente tem, e o Anhanduizinho é a maior de todas, então acaba que realmente concentra a maioria dos casos, mas não porque tem alguma situação maior de risco, mas sim porque tem o maior número de população. Há mais vazios urbanos também que acabam ajudando. Eles concentram a maioria dos terrenos vazios que acaba que as pessoas jogam lixo naquela localidade”, explica.

ESTADO

No cenário estadual, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 4.779 acidentes envolvendo animais peçonhentos.

Desses, 3.572 acidentes foram com escorpiões, 375 acidentes foram com abelhas, 303 acidentes foram com serpentes, 219 acidentes, com aranhas, 160 foram classificados como outros, 81 acidentes foram com lagartas e 69 foram com animal não identificado. No mesmo período de 2025, foram 6.954 ocorrências.

Quanto ao aumento de ocorrências por conta das altas temperaturas e frequência de chuvas, a Pasta disse que um “eventual aumento nas ocorrências pode aparecer nos registros do mês seguinte”.

SERVIÇO

Entre as principais recomendações de cuidados para evitar contato com animais peçonhentos estão: não colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou pedras; inspecionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usar; afastar camas e berços das paredes; evitar pendurar roupas fora dos armários; não deixar que lençóis ou cobertores sobre as camas e berços, encostem-se no chão; nivelar as frestas das calçadas, pisos, paredes e portas; colocar uma barreira de proteção na parte inferior das portas; manter os domicílios e depósitos livres de insetos e roedores; e deixar as lixeiras sempre tampadas e com sacos plásticos.

Caso ocorra a picada, as secretarias de Saúde informam que “todo acidente por animal peçonhento deve ter atendimento realizado em uma unidade de saúde”, especialmente procurar assistência médica emergencial para avaliação clínica do envenenamento.

O Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox) pode ser contatado pelos telefones 0800 722 6001, (67) 3386-8655 ou 150.

EL NIÑO

Conforme previsões de especialistas, o El Niño deve atingir patamares muito intensos e prejudicar diversos setores do País este ano, especialmente no último trimestre. 

Segundo o levantamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o período crítico do El Niño na Região Centro-Oeste acontece este mês, com atraso nas chuvas e fortes ondas de calor.

Diante disso, três cenários pessimistas podem ser favorecidos em Mato Grosso do Sul : possível escassez hídrica; elevação da demanda por irrigação e comprometimento de pastagem; e propagação de incêndios florestais.

Meio ambiente

Siderúrgica pode estar poluindo o Pantanal com aval do Imasul

Empresa recorre a renovações de testes para funcionar sem licença de operação no interior de Mato Grosso do Sul, acumulando multas e investigações

13/10/2026 06h40

Compartilhar
Forno da siderúrgica Simasul, em Aquiduana

Forno da siderúrgica Simasul, em Aquiduana Divulgação

Continue Lendo...

A siderúrgica Simasul, que atua na zona urbana de Aquidauana, pode estar poluindo o Pantanal com o aval do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). A empresa vem atuando há quase nove meses sem licença de operação para um de seus fornos para a produção de ferro-gusa. 

O que a Simasul tem, no momento, é apenas uma licença chamada comissionamento provisório, pela qual ela tem direito a fazer ajustes técnicos até que consiga a licença operacional definitiva. O Correio do Estado, contudo, apurou que a empresa vem usando a licença provisória para atuar definitivamente, deixando sob risco o bioma do Pantanal, onde a cidade de Aquidauana está inserida. 

Além do risco de poluição do ar, a atividade da empresa também é danosa aos cursos d’água da região. Mesmo sendo alvo de uma investigação criminal conduzida pela Polícia Civil e de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a atividade potencialmente poluidora continua, apurou o Correio do Estado.

A engrenagem documental que sustenta essa operação irregular se fundamenta em uma sobreposição de licenças concedidas pelo órgão ambiental do Estado. Formalmente, a Simasul Siderurgia Ltda., instalada no Bairro Exposição, em Aquidauana, tem licença de operação para apenas um de seus fornos. O documento (LO nº 001697, de 2023) autoriza exclusivamente o funcionamento do alto-forno 2 com capacidade máxima de 300 toneladas diárias de ferro-gusa e veda expressamente a operação conjunta com o alto-forno 1. 

Manobra

No entanto, para expandir sua infraestrutura industrial para até 600 toneladas diárias, a empresa teve uma licença de instalação no início deste ano. O documento autoriza a montagem física dos equipamentos, mas proíbe terminantemente o início da atividade comercial sem a emissão prévia de uma nova licença operacional. 

Para contornar essa proibição legal, a diretoria da empresa solicitou a autorização de comissionamento do alto-forno 1 no dia 12 de março deste ano (processo NUP 83.013.969-2026). O pedido foi integralmente deferido no dia seguinte pelo diretor-presidente do Imasul, André Borges Barros de Araújo, concedendo um prazo inicial de 120 dias para testes operacionais a partir do 13 de março.

Com o encerramento do primeiro período de testes, previsto para 11 de julho deste ano, a Simasul protocolou um novo requerimento no dia 8 de julho, sob o protocolo NUP 83.036.729-2026, solicitando a prorrogação do comissionamento por mais 120 dias, sob a alegação de que necessitava dar continuidade aos testes de validação do sistema.

A renovação do prazo estendeu o período provisório para cerca de oito meses ininterruptos de funcionamento do segundo alto-forno sem que a fábrica passasse pelo crivo de uma licença de operação definitiva. 

A prática, apurou o Correio do Estado com pessoas que atuam na região, indica que a empresa vem utilizando o mecanismo de comissionamento como um atalho legal para manter dois fornos em marcha contínua, valendo-se da inação dos órgãos estaduais de fiscalização, que evitam aplicar sanções ostensivas contra a fábrica.

Drible

Embora a fase de comissionamento deva servir estritamente para inspeções técnicas e verificação de segurança, dados de controle interno anexados aos processos ambientais mostram que a fábrica operou em escala industrial plena. Relatórios diários de produção da empresa referentes aos meses de maio e junho deste ano discriminam a fabricação de ferro-gusa comercial nos dois altos-fornos.

Em maio, a produção total de ferro-gusa comercial somou 10,1 mil toneladas, sendo 3,39 mil toneladas geradas no alto-forno 1 e 6,7 mil toneladas no alto-forno 2. Em junho, o volume foi maior ainda: 10,48 mil toneladas, com 4,23 mil toneladas produzidas no alto-forno 1 e 6,25 mil toneladas no alto-forno 2. 

Somando o processamento simultâneo dos dois equipamentos, a carga diária superou 580 toneladas de ferro-gusa, dobrando a capacidade máxima permitida na única licença de operação vigente.

Além da venda do ferro-gusa, a siderúrgica comercializou a escória gerada na queima do forno com empresas do setor de cimento e pavimentação, caracterizando atividade comercial completa disfarçada de testes probatórios.

Fuligem

A intensidade da atividade industrial agrava os problemas de poluição do ar na área urbana de Aquidauana, onde moradores vizinhos reclamam de fuligem de carvão e pó preto depositados diariamente sobre residências e vegetação local.

A falta de dados sobre a contaminação do ar foi confirmada pelo Imasul no laudo de constatação LC031187, de 2026, após vistoria técnica.

O documento atesta que a Simasul operou por dois anos e meio sem realizar o monitoramento ambiental obrigatório de suas emissões nas chaminés do alto-forno 2, nos glendons, nos filtros de manga, nos pontos de manuseio de minério e no flare, descumprindo a condicionante nº 14 de sua licença. 

Para justificar a ausência das medições em fevereiro de 2024, a empresa alegou ocorrência de chuvas intensas, mas a fiscalização checou os dados meteorológicos e rejeitou a justificativa, ao constatar que choveu em apenas 11 dias daquele mês, havendo 18 dias secos perfeitamente adequados para a amostragem.

A apresentação de justificativas não comprovadas a órgãos ambientais constitui infração penal, com seus autores sujeitos a pena de reclusão de três a seis anos.

Multa e falha na lei

Por ter deixado de medir a poluição do ar e por ter construído, sem autorização, uma oficina mecânica e uma processadora de oxigênio dentro do seu terreno, a Simasul foi multada pelo Imasul em R$ 120 mil no dia 10 de fevereiro deste ano. 

Especialistas em leis ambientais explicam que o documento do Imasul que liberou o funcionamento provisório cometeu um erro grave que não tem como ser corrigido. Isso porque o órgão ignorou uma lei estadual de 2025 que exige um pedido especial de regularização para empresas que já acumulam infrações.

Como esse processo de correção não foi feito, juristas afirmam que a autorização dada pelo órgão não tem valor legal, o que significa que o alto-forno 1 funcionou sem nenhuma permissão válida desde o primeiro dia de testes.

Investigação criminal

Na parte criminal, a suspeita de danos ao meio ambiente levou a Polícia Civil de Aquidauana a abrir uma investigação, repassada para o MPMS acompanhar.

Durante as vistorias na fábrica, os policiais recolheram amostras de água nos rios e riachos vizinhos, principalmente no Córrego João Dias, que alimenta o sistema de resfriamento da siderúrgica e deságua no Pantanal, onde surgiram fortes suspeitas de poluição por sujeira e líquidos tóxicos jogados pela empresa.

Para garantir que os exames fossem totalmente neutros e livres, a polícia enviou as amostras de água para serem analisadas em laboratórios de fora do Estado.

Desmatamento

Além dos estragos na área urbana, a Simasul também acumula punições por derrubar vegetação nativa na zona rural de Aquidauana. Em vistorias feitas no dia 8 de janeiro deste ano na Fazenda Santa Ana, os fiscais do Imasul confirmaram o desmatamento total de mais de 5 hectares de vegetação do Cerrado. 

A derrubada atingiu Áreas de Preservação Permanente (APPs), locais protegidos por lei para preservar rios e solos, e terrenos de uso restrito. Por conta dessa degradação, a empresa recebeu três multas que, juntas, somam R$ 43 mil.

Histórico de irregularidades

Os problemas da Simasul vêm desde a sua fundação, em 2005. Na época, a fábrica abriu as portas descumprindo um acordo firmado com o MPMS e passou anos funcionando sem apresentar o Estudo de Impacto Ambiental exigido por lei. 

O Correio do Estado tentou entrar em contato ontem com a Simasul e com o Imasul, mas não houve resposta para as duas solicitações de manifestação. O espaço continua aberto. 

incêndios

Situação climática no Amazonas é 'mais grave do que o imaginado', diz ministro do Meio Ambiente

Amazonas segue enfrentando problemas relacionados aos incêndios florestais e a fumaça que compromete a qualidade do ar

12/10/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Vinícius Mendonça / Ibama

Continue Lendo...

O Estado do Amazonas segue enfrentando problemas relacionados aos incêndios florestais e a fumaça que compromete a qualidade do ar nesta segunda-feira, 12. Manaus, a capital do Estado, amanheceu coberta por fumaça e registrou a pior qualidade do ar do Brasil pelo quinto dia consecutivo, de acordo com o indicador IQAir, que monitora a qualidade do ar ao redor do globo.

Em uma entrevista coletiva na Base Aérea de Manaus no domingo, 11, o ministro do Meio Ambiente e do Clima, João Paulo Capobianco, afirmou que o cenário observado é "mais grave do que ele imaginava" após realizar uma visita de monitoramento à região de Autazes.

Capobianco apontou que existem pontos de fogo em áreas preservadas e de difícil acesso. O ministro disse que há indícios de ação humana com o intuito de degradar o bioma no Estado do Amazonas.

"É fundamental que esses indivíduos que estão agindo criminosamente vejam que serão punidos", disse Capobianco.

Emergência no Amazonas

No sábado, 10, o MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) apontou que pelo menos 36 municípios do Amazonas estão em situação de emergência.

De acordo com um boletim divulgado no domingo, 11, pelo Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA extinguiu 236 incêndios no Estado e segue atuando para combater outros 22 focos ativos no Amazonas.

O Governo Federal apontou que seis das onze aeronaves que foram disponibilizadas já chegaram ao Amazonas. 250 brigadistas estão no local e outros 40 estão em deslocamento para reforçar as operações.

Além da mobilização do governo federal, uma equipe do Estado de São Paulo também está no Amazonas para apoiar o combate aos incêndios florestais. A missão reúne 30 profissionais, incluindo 25 bombeiros e cinco integrantes da Defesa Civil estadual.

A equipe paulista deve concentrar seu trabalho no combate às chamas e na contenção da propagação do fogo.

Painel do fogo

De acordo com dados do Painel do Fogo, do Censipam (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), que faz parte do Ministério da Defesa, o Estado do Amazonas registrou um aumento de 271% nos focos de incêndio nos primeiros dez dias do mês de outubro.

No período, foram registradas 1380 ocorrências, contra 372 no mesmo mês do ano passado. Segundo o Painel do Fogo, 1186 acontecimentos foram em áreas públicas, enquanto 93 foram em propriedades privadas.

246 registros ocorreram em assentamentos federais, 116 em terras indígenas, 97 em unidades de conservação e 174 em áreas associadas ao desmatamento.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado
Expansão Comercial

/ 1 dia

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado

2

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado
Acordo Ambiental

/ 1 dia

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado

3

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência
Tubarão misterioso

/ 1 dia

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência

4

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km&#xB2; com 200 esp
Mudança Climáticas

/ 22 horas

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km² com 200 esp

5

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 4 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 02/10/2026

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe