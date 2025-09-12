Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SUS irá ofertar vacina contra vírus da bronquiolite em novembro

Está prevista para a segunda quinzena de novembro a distribuição da vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e bebês

Laura Brasil

12/09/2025 - 16h53
O Ministério da Saúde anunciou a compra de 1,8 milhão de doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que serão entregues até o fim de novembro e distribuídas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A distribuição da vacina na rede pública de saúde para proteção de gestantes e bebês começa na segunda quinzena de novembro e, até dezembro, distribuirá mais 1 milhão para todo SUS.

A distribuição aos estados e municípios permitirá a organização de calendários locais, com aplicação nas unidades básicas de saúde e pontos de vacinação de cada região.

Além disso, o ministro da Saúde assinou uma parceria de transferência de tecnologia entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer, para que o Brasil passe a produzir o imunizante.

Garantir que o SUS forneça acesso da população a medicamentos e tratamentos é visto pela pasta como fundamental, considerando a vulnerabilidade do país na oferta de insumos durante a pandemia de Covid-19.

Outro ponto analisado são os recentes episódios relacionados ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump às exportações brasileiras, que reforçam a importância da soberania do SUS.

“Nós vamos incorporar ao sistema de saúde uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, fruto de uma cooperação coordenada pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, uma instituição pública, com o governo do estado de São Paulo, governado por um partido diferente, e com uma indústria que tem sede nos Estados Unidos”, afirmou o ministro Alexandre Padilha e completou:

“Nada disso é obstáculo para que nós, do SUS, do Brasil, do governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, construamos esse arranjo, essa Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, assinemos o contrato e possamos oferecer ainda este ano, de graça, às gestantes brasileiras. É uma proteção dupla: protege a gestante e o recém-nascido. E, ao mesmo tempo, garante transferência de tecnologia, incorporação de inovação e geração de emprego, renda e conhecimento ativo no nosso país".

O que é vírus sincicial respiratório?

O médico Manoel Cordeiro, ginecologista e obstetra, explicou ao Correio do Estado que o VSR foi identificado pela primeira vez em 1955, em chimpanzés, e, pouco depois, foi reconhecido como causa de doença respiratória em crianças, especialmente a bronquiolite viral aguda.

“Desde então, esse patógeno tem se destacado no cenário mundial como uma importante causa de infecções respiratórias agudas (IRAs) em lactentes e crianças menores de 5 anos, com maior concentração de casos graves entre os lactentes jovens, menores de 6 meses”, explicou Manoel.

Conforme o especialista, o VSR, causador da bronquiolite, é um vírus extremamente contagioso e pode ser perigoso para bebês recém-nascidos e crianças pequenas, principalmente os prematuros, com menos de 6 meses, com doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita.

Quem são os mais impactados pelo VSR?

“O VSR tem impacto negativo significativo na saúde dos adultos, sendo o terceiro vírus mais prevalente em infecções respiratórias em idosos e o responsável por quadros de exacerbação de patologias respiratórias crônicas. As taxas de morbidade e mortalidade podem ser maiores que as da influenza nesta população, e o tempo de internação varia de caso a caso”, explicou o médico.

Vacina

Atualmente, a vacina é ofertada somente na rede particular para gestantes e idosos, assim como a imunoglobulina específica para recém-nascidos. Com o acesso dos pacientes à vacina no SUS, o sistema de saúde deve desafogar.

A vacina é bivalente, ou seja, protege contra os dois principais tipos de VSR: A e B. Ela contém proteínas F do vírus em uma forma especial que estimula o organismo a produzir os anticorpos mais potentes para impedir a infecção. Quanto maior a quantidade desses anticorpos no sangue, menor o risco de doença. A eficácia da vacina nos primeiros 90 dias é de 81,8%.

Quem pode tomar a vacina?

  • Gestantes entre as 24 e 36 semanas de gestação
  • Indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos

 

campo grande

Motociclista sem CNH perde parte do rosto em acidente com viatura dos bombeiros

Homem bateu na traseira de um carro e foi arremessado para baixo da viatura, em Campo Grande

12/09/2025 15h01

Acidente aconteceu na Avenida Euler de Azevedo

Foto: Divulgação / Bombeiros

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos na tarde desta sexta-feira (12), em Campo Grande. Ele perdeu parte da bochecha no asfalto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia pela Avenida Euler de Azevedo, sentido centro-bairro, na região do Coophasul, quando colidiu na traseira de um Ônix e foi arremessado para baixo de uma viatura dos Bombeiros, que trafegava pela pista do meio.

Segundo informações, a vítima estava de capacete, mas o equipamento de segurança saiu no momento da queda.

O homem sofreu lacerações na bochecha, que foi arrancada de um lado do rosto, e também teve ferimentos nos membros superiores. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. 

Ainda segundo os bombeiros, o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH) e confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Acidente envolveu uma moto, um carro e uma viatura dos bombeiros (Foto: Divulgação)

Acidente

No fim de semana passado, no domingo (7), o motociclista Endion Natividade Ribeiro, de 31 anos, morreu ao bater a moto que ele pilotava bateu contra um poste, em Corumbá.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o homem estava sozinho na moto quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu no poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constatam que a vítima já estava em óbito.

O acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis e imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar na apuração da dinâmica do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Ribeiro invade a calçada e bate contra o poste de iluminação.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Empreendimentos

Construções em torno do Parque do Prosa têm alvará suspenso após decisão judicial

O Município de Campo Grande deve comunicar a todos os empreendimentos vigentes nas próximas 24 horas

12/09/2025 14h45

Construções em torno do Parque dos Poderes têm alvará suspenso após decisão judicial

Gerson Oliveira

O juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, deliberou na última quinta-feira (11) a suspensão imediata dos alvarás de construção dos novos prédios em torno do Parque dos Poderes, na Capital. 

Foram suspensas, também, as licenças ambientais prévias e de instalação, bem como as guias de diretrizes urbanísticas. O juíz determinou, com urgência, a intimação do município de Campo Grande para iniciar as fiscalizações dos empreendimentos nas próximas 24 horas. 

As fiscalizações devem conferir em que estágio as obras se encontram e comunicar a decisão judicial, que foi tomada porque a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado não teriam tomado os devidos cuidados, deixando de exigir o Termo de Referência com roteiro técnico de estudo para uma análise detalhada de todos os impactos sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos, tanto os que já existem como os que estariam em planejamento. 

“O dever fundamental de proteção ambiental encontra seu fundamento constitucional no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e bem de uso comum do povo. Esse dispositivo impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, configurando uma responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade”, escreve a decisão. 

O documento também explica que a decisão é pautada pelo princípio da “precaução ambiental”, que estabelece que riscos ambientais e falta de certeza científica absoluta não devem ser usados como justificativas para adiar medidas preventivas, que podem gerar prejuízos irreversíveis.

“Apesar de Campo Grande estar longe de ser uma capital de grande porte, pensar ou afirmar que problemas ambientais e urbanísticos nesta cidade não são um problema concreto é extremamente leviano e perigoso. Toda grande cidade que enfrenta hoje problemas ambientais e urbanísticos já foi, um dia, uma cidade que não se preocupou quando as causas ainda eram de pequena monta. Então, por mais que se alegue que não há um ´boom´ na região do entorno do PEP, isso não pode ser justificativa para afrouxar as preocupações concretas do hoje e do agora”. 

Suspensão

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) já havia determinado a suspensão da emissão de novas autorizações para construções no entorno do Parque em julho deste ano, além de pedir que novas construções fossem paralisadas, com o objetivo de impedir danos ambientais e urbanísticos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa. 

A zona abrange uma área de cerca de 9,72 km², e compreende vias como as Avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, Ministro João Arinos e Hiroshima, além de trechos do Anel Viário da BR-163. Os bairros Parque dos Poderes e Jardim Veraneio foram completamente afetados, além de partes dos bairros Cidade Jardim, Jardim Panorama e Carandá Bosque.

Conforme o MPMS, a ação foi imposta “após a constatação de que ao menos 15 empreendimentos imobiliários de alta densidade estavam sendo planejados para a região sem regulamentação específica, o que contraria a legislação federal”.

Isso fez com que, ao menos, 20 empreendimentos e construtoras entrassem em contato com advogados para a reversão da medida, com justificativa de que o Parque do Prosa não tem sua zona de amortecimento regulamentada, conforme apurou anteriormente o Correio do Estado

Duas semanas depois do acordo, o MPMS recomendou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa sem a devida regularização. 

Sobre a paralisação, a advogada ambiental Vanessa Lopes, já havia dito ao Correio do Estado que uma revisão ou suspensão dos alvarás precisa passar por provas técnicas que comprovem que a construção resultará em prejuízos para o Parque Estadual do Prosa.

“As licenças urbanísticas e ambientais já expedidas, em tese, devem ser respeitadas, justamente para preservar a segurança jurídica e a livre iniciativa. No entanto, como se trata de um processo judicial em curso, e o direito ambiental não admite direito adquirido em face de dano comprovado a unidades de conservação, eventual revisão ou suspensão de licenças dependerá de provas técnicas que demonstrem efetivo prejuízo ao Parque Estadual do Prosa”. 


 

