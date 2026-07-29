Suspeito de armazenar material de abuso sexual é preso pela PF em Campo Grande

OPORTUNIDADE

Atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 2.864 vagas para idosos em 98 atividades (extensão, cultura e esporte) e 37 disciplinas (cursos de graduação), para ingresso no segundo semestre de 2026.

As atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais. Cada participante poderá se inscrever em até cinco atividades e em até duas disciplinas de graduação.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal (Corumbá).

O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, completos ou a completar até 31 de dezembro de 2026.

Em Campo Grande, as inscrições vão de 27 a 31 de julho de 2026 e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Unapi ou virtualmente neste site . Nos demais municípios, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos locais e períodos previstos no edital .

As atividades terão início entre 3 e 20 de agosto, conforme o calendário de cada unidade.

Os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% da carga horária terão direito à certificação no final do semestre letivo.

O objetivo é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com 60 anos ou mais no ambiente universitário, através de oficinas educativas, de modo a proporcionar aprendizagem, habilidades, autonomia, independência e cidadania.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi).