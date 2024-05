Suspeito de matar corretora em Campo Grande é detido em Ponta Porã

Crime virtual

'Sites dublês' copiam layout e endereço de canais oficiais

Prazo para pagamento do IPVA encerra em 31 de maio Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul emitiram um alerta para os contribuintes sobre golpes financeiros envolvendo 'sites dublês' no pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores), cujo prazo de vencimento é dia 31 deste mês.

Os golpistas criam sites com layout e endereços semelhantes aos oficiais para enganar quem busca o portal de pagamento do IPVA por meio de buscadores como Google ou Bing, em vez de acessar diretamente. Um exemplo é o site 'sefazms-gov.com', que imita o portal oficial da Sefaz-MS. Nele, os golpistas solicitam a placa e o Renavam do veículo, oferecendo um falso desconto de 5% para pagamento via PIX, direcionando o valor para contas fraudulentas.

Como evitar cair em golpes

Robson Alencar, diretor de Tecnologia da Informação do Detran, aconselha verificar sempre o domínio do site. "Sites oficiais têm o domínio GOV.BR e, no caso de Mato Grosso do Sul, MS.GOV.BR. Nenhum site governamental usa o final gov.com", explica Alencar.

O Governo de Mato Grosso do Sul reforça que o IPVA deve ser consultado e pago exclusivamente pelo endereço www.sefaz.ms.gov.br/ipva. Para o licenciamento, o portal correto é o Meu Detran, acessível em www.meudetran.ms.gov.br.

Os cidadãos podem buscar atendimento em uma das agências do Detran para verificar a autenticidade dos débitos. Lembrando que o pagamento pode ser realizado de várias formas, não apenas via PIX.

Para evitar prejuízos financeiros, é essencial estar atento aos detalhes do site e preferir acessar diretamente os endereços oficiais fornecidos pelas autoridades. Não confie em supostos descontos que não estejam claramente especificados nos canais oficiais do governo.