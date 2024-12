Suspeito de roubar e assassinar professor a facadas é preso

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Equipes da Ronda Ostensiva Tática (Rotac) do Batalhão de Choque prenderam o suspeito de matar a facadas e pauladas, o professor e ex-superintendente da Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 63 anos.

O Jeep Renegade da vítima foi encontrado na Rua da Divisão, próximo a rua Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho. A ação aconteceu durante um patrulhamento da equipe do Choque na região, quando foi visualizado o veículo ocupado por um homem, de 22 anos, assim foi dada ordem de parada e realizados os procedimentos de abordagem com ilícito confirmado.

Ao ser justificado sobre a procedência do veículo, o condutor relatou que havia recebido o carro de um outro rapaz e que haviam ingerido bebida alcoólica juntos. Na ocasião, o rapaz disse a ele que havia matado um homem e teria se dado bem financeiramente, pois estava com cartões de crédito e notebook da vítima.

Neste momento ele o convidou para continuar bebendo e, em seguida, passaram a transitar com o veículo da vítima por vários bairros de CG, fazendo uso dos cartões de crédito. Ainda havia uma terceira pessoa envolvida, a qual não foi encontrada pela equipe.

Com as informações, a equipe do Choque passou a realizar diligencias, conseguindo chegar até o autor do homicídio, que estava homiziado no bairro Caiobá. Com a chegada da equipe o autor (adolescente), de 17 anos, confessou a autoria.

Roberto foi encontrado na sala da casa onde morava, no Altos do São Francisco. Conforme apurado pela reportagem, a vítima foi encontrada nua, caída no chão, ensaguentada e com ferimentos na cabeça e pescoço na sala de sua casa. Seu celular e veículo, Jeep Renegade - que fora encontrado, também haviam sido levados, o que configura inicialmente como crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

Perda para a cultura sul-mato-grossense

Roberto, carinhosamente conhecido como "Beto" ou "Betinho", era docente da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), instituição onde atuava há 39 anos.

Ministrou aulas em diversos cursos, como História, Design, Arquitetura e Gastronomia. Também foi coordenador dos grupos de teatro, dança e música da universidade, além de membro do Conselho Universitário da UCDB (Consu).

Beto já atuou também como presidente da Fundação de Cultura de Campo Grande, e teve passagem como superintendente de Cultura da Capital. Pelo Estado, foi gerente de Patrimônio Histórico da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Em nota, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lamentou a morte de Beto: "Sua dedicação à educação, às artes e à valorização do patrimônio histórico inspirou gerações e será lembrada com profunda gratidão por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele".

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do professor Roberto Figueiredo, um nome de destaque na educação, cultura e preservação do patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul. Graduado em História, Roberto foi docente dedicado da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) desde 1982 e do Colégio Salesiano Dom Bosco de Campo Grande. Na UCDB, além de exercer seu papel como educador, coordenava a Área de Cultura e Arte da Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários e dirigia com maestria o grupo teatral Senta que o Leão é Manso, marcando profundamente o cenário artístico local. Entre seus feitos notáveis, dirigiu a adaptação de Marcelo Picolli para o clássico de William Shakespeare, Sonhos de Uma Noite de Verão, reafirmando sua paixão pelo teatro e seu compromisso com a arte. Roberto também foi membro atuante do Conselho de Patrimônio do Município e, como gerente de Patrimônio Histórico da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), foi responsável por importantes processos de preservação de diversos patrimônios históricos, deixando um legado de respeito às memórias culturais do estado. Sua dedicação à educação, às artes e à valorização do patrimônio histórico inspirou gerações e será lembrada com profunda gratidão por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele. Neste momento de dor, a Universidade Católica Dom Bosco e a comunidade cultural de Mato Grosso do Sul se solidarizam com os familiares, amigos e alunos do professor Roberto, que deixa saudades e uma trajetória exemplar a ser celebrada." A Universidade Católica Dom Bosco também lamentou a morte de Beto: "Foram 39 anos de UCDB dedicados à docência, defesa e construção da cultura e arte em nosso campus e muito além daqui. Sob sua coordenação, milhares de acadêmicos se formaram no teatro, com o grupo Senta que o Leão é Manso, na dança, com o Ararazul, e na música, com os grupos de Corda, Aves Pantaneiras e Coral UCDB".

"A UCDB lamenta profundamente o falecimento do professor Roberto Figueiredo. Mais que um docente, Beto, foi e sempre será um verdadeiro ícone da Cultura e Arte da UCDB e do mundo. Foram 39 anos de UCDB dedicados à docência, defesa e construção da cultura e arte em nosso campus e muito além daqui. Sob sua coordenação, milhares de acadêmicos se formaram no teatro, com o grupo Senta que o Leão é Manso, na dança, com o Ararazul, e na música, com os grupos de Corda, Aves Pantaneiras e Coral UCDB. Roberto Figueiredo era um dos representantes docentes do Conselho Universitário (Consu) da UCDB. Em sua trajetória, foi presidente da Fundação de Cultura da Capital e ocupou a superintendência de Cultura em Campo Grande.

A UCDB se solidariza à mãe e aos irmãos, aos milhares de acadêmicos que foram seus alunos, aos colegas colaboradores docentes e administrativos e reforça que o legado deixado pelo nosso Beto será sempre lembrado".

Beto foi docente dos cursos de História, Design, Arquitetura e Gastronomia da UCDB.

Poucos minutos após a publicação da nota de pesar, dezenas de acadêmicos e ex-acadêmicos já compartilhavam relatos da convivência com o professor, e deixavam evidente que Beto havia, de fato, deixado um legado e boas lembranças na vida de seus alunos, com seu amor pela arte, cultura e viagens.

"Sempre organizava viagens maravilhosas no curso de arquitetura. Meu coração está desolado! Vá em paz querido prof. Beto", escreveu uma de suas alunas.

"Muito triste com o trágico falecimento, foi meu professor na primeira turma de Gastronomia da UCDB, muito culto e educado, deixou lindas lembranças e saudades, que Deus o receba na nova morada e conforte amigos e familiares", disse outro.

Além de alunos, amigos também registraram na publicação o carinho por Beto, reforçando a falta que ele fará para a cultura regional.

"Eis que o mundo fica mais triste e a nossa cultura e arte empobrecida. Perdemos uma pessoa que sempre fez a diferença sem nunca fazer alarde. Sua presença simples e sua proximidade com amigos e colegas foi sua marca indelével nas nossas almas".

***Colaborou Alanis Netto e Naiara Camargo***

