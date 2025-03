Tamanduás 'órfãos do fogo' estão perto de serem reintegrados à natureza

PROTEÇÃO NA FOLIA

Pontos instalados na Esplanada Ferroviária e Orla Morena têm dispensa das profilaxias contra o Vírus da Imunodeficiência Humana

Sesau frisa que Carnaval conta com equipes volantes na orientação sobre o uso do preservativo e sexo seguro Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com estratégias específicas para a proteção dos foliões em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) traz a campanha “Carnaval Seguro", com pontos instalados na Esplanada Ferroviária e Orla Morena na Capital que contam até com dispensação de profilaxias contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV).

Destacando que a principal forma de prevenção durante uma relação sexual segue sendo a camisinha, a Secretaria de Saúde de Campo Grande informa que tanto o ponto da Esplanada Ferroviária como o da Orla Morena servirá como unidade dispensadora de medicação.

"Nós teremos também equipes volantes não só na orientação sobre o uso do preservativo, da segurança de fazer o sexo seguro, mas também estaremos disponibilizando as profilaxias nessas unidades do Carnaval", indica a secretária.

A camisinha segue como principal método de prevenção não somente contra o HIV, já que protege das demais Infecções Sexualmente Transmissíveis ISTs e hepatites virais B e C.

O Ministério da Saúde mantém dois portais específicos de "Onde Encontrar", como abordado pelo Correio do Estado, tanto para as chamadas Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) como para as Pós-Exposição (PEP).

Pelas bases de dados do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul aparece com 35 unidades dispensadoras de PrEP nos últimos 12 meses, que você acessa CLICANDO AQUI, porém, ao Correio do Estado, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul indica que MS dispõe de 42 desses pontos classificados como UDMs.

Já das profilaxias pós-exposição ao HIV, Mato Grosso do Sul aparece com 29 unidades dispensadoras de PEP (acesse CLICANDO AQUI) nos últimos 12 meses, que serviu aproximadamente 177 pessoas com 254.815 dispensas no período.

Entenda

O Ministério da Saúde bem esclarece que, uma vez infectado pelo vírus, a doença ataca o sistema imunológico atingindo principalmente os linfócitos, sendo que o HIV é capaz de alterar o DNA dessas células e reproduzir cópias de si.

Uma vez multiplicado, ele rompe os linfócitos e segue em busca de prosseguir essa infecção, porém, apesar do estigma em cima da doença, já foi comprovado que o vírus não deve ser algo que impeça as pessoas que vivem com HIV de festejarem e se relacionarem também.

Quanto à contaminação, as pessoas podem estar vulneráveis ao vírus através de:

Relação sexual desprotegida,

Violência sexual ou

Acidente de trabalho com exposição a material biológico.

A SES já explicou que, por esse motivo, a conduta da equipe médica varia de acordo com as circunstâncias da exposição, ou seja, cada paciente terá a devida atenção e, inclusive, uma vítima de violência sexual terá todo o acompanhamento e resguardo necessários.

Diferença entre PEP e PrEP

Sendo uma espécie de coquetel de comprimidos que devem ser tomados antes de uma relação sexual e possível contato com o HIV, a Profilaxia Pré-Exposição, ou PrEP, é uma das formas de prevenção contra o vírus.

Essa profilaxia é compostas por dois medicamentos, chamados de tenofovir e entricitabina, que agem como bloqueadores dos caminhos que o HIV usa para infectar o ser humano.

Qualquer pessoa vulnerável ao HIV pode optar, por exemplo, por uma dose diária dos comprimentos continuamente. É possível ainda encontrar ainda a PrEP sob demanda, com a ingestão dos mesmos itens da seguinte maneira:

2 a 24 horas antes da relação sexual, + 1 comprimido 24 horas após a dose inicial de dois comprimidos + 1 comprimido 24 horas após a segunda dose.

Por sua vez, a PEP é a chamada profilaxia pós-exposição ao HIV, sendo que ambas contam com abastecimento mensal em Mato Grosso do Sul, conforme resposta da Secretaria de Estado de Saúde.

Basta as unidades fazerem a solicitação de reposição de estoque, junto da Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), por meio do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM).

A Pasta destaca que a eficácia da intervenção com PEP está diretamente ligada ao início precoce da profilaxia e, por isso, é vinculada aos serviços de atendimento hospitalar 24 horas no estado de Mato Grosso do Sul.

"Assim, a PEP deve ser administrada dentro de um prazo de até 72 horas após a exposição de risco. É de suma importância que, caso o paciente apresente sinais ou sintomas que possam indicar toxicidade aos medicamentos contidos na PEP, procure imediatamente um serviço médico para avaliação", diz a SES.

Demais perigos do Carnaval

Conforme a titular da Sesau, Dra.Rosana Leite, o período de Carnaval costuma trazer consigo uma explosão característica nos casos de acidente, principalmente devido ao alcoolismo.

Somado ao fator álcool, o uso de substâncias também preocupa a Pasta da Saúde e, por isso, além de uma estrutura com leitos e poltronas para atendimento nos locais de festa, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estarão disponíveis.

"Porque a depender do estado que a pessoa se encontra, ela precisa ficar um pouco mais em observação, ou ela vai ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou para um hospital", afirma Rosana.

