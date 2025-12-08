Táxis que completaram 10 anos poderão rodar por mais 6 meses

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) prorrogou o tempo de vida útil dos táxis de Campo Grande.
Os táxis que completaram 10 anos – idade limite – poderão rodar por mais 6 meses em ruas e avenidas da Capital. Após esse período, o veículo deve ser trocado.
A medida tem caráter excepcional e temporário, com vigência limitada ao exercício de 2026.
Durante o período de prorrogação:
- Os veículos beneficiados deverão passar por vistoria técnica a cada dois meses, para verificação das condições do veículo
- A reprovação em vistoria implicará imediata retirada do veículo de circulação como táxi, sem prejuízo do alvará do permissionário, que poderá substituí-lo por outro veículo em conformidade com a legislação
- As vistorias deverão ser agendadas e registradas em sistema próprio da Agetran
Estima-se que, em Campo Grande, há cerca de 23 veículos de táxi com 10 anos.
A portaria nº 04, autorizando a prorrogação, foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta segunda-feira (8).
A decisão leva em consideração:
- a dificuldade econômica do País, marcada por taxas de juros elevadas que dificultam a substituição imediata da frota
- o pedido do Sindicato dos Taxistas (SINTAXI-MS), solicitando a prorrogação da vida útil dos veículos que completaram 10 anos em 2025
- a necessidade de preservar a continuidade e qualidade do serviço público de transporte individual de passageiros, sem prejuízo à segurança viária
Táxi, automóvel destinado ao transporte de passageiros e provido de taxímetro, foi monopólio até março de 2015 em Campo Grande. Com a chegada do transporte por aplicativo, concorre com Uber, 99 POP, Indrive e Urban há 10 anos consecutivos.
Desde então, o número de alvarás e o movimento caíram proporcionalmente à chegada do transporte por aplicativo na Capital e interior.
De acordo com o presidente do sindicato dos taxistas, Flávio Panissa, existem 400 alvarás de táxis ativos em Campo Grande no ano de 2025. Na Capital, o veículo é padronizado da cor branca.