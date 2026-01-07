Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MATO GROSSO DO SUL

TCE entra no debate e cobra explicações da Prefeitura sobre aumento do IPTU

Tribunal de Contas deu prazo de cinco dias para que a Prefeitura apresente os critérios técnicos e legais do reajuste que fez carnês dispararem

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

07/01/2026 - 12h00
O aumento expressivo do IPTU em Campo Grande, que em alguns casos chegou a multiplicar o valor dos carnês, ganhou um novo capítulo. Depois de a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS) cobrar explicações da prefeitura, agora foi a vez do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) entrar no debate e exigir esclarecimentos formais sobre os critérios adotados no reajuste do imposto e da taxa de coleta de lixo.

Em ofício encaminhado ao Executivo municipal, o conselheiro Osmar Jeronymo determinou que a administração apresente, no prazo de cinco dias úteis, uma série de informações técnicas e legais que embasaram o reajuste aplicado ao IPTU de 2026.

O Tribunal quer saber qual foi a base legal utilizada, quais índices e parâmetros técnicos foram considerados, se houve atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) ou de outros instrumentos de avaliação imobiliária e qual o impacto estimado do aumento na arrecadação do Município.

Além disso, a Corte também exige explicações específicas sobre os critérios e valores definidos para a cobrança da taxa de coleta de lixo, que passou a pesar no bolso dos contribuintes após a aplicação do novo modelo de cálculo.

A iniciativa tem como objetivo verificar os critérios utilizados no reajuste do IPTU, já que os parâmetros de tributação e avaliação dos imóveis impactam diretamente a arrecadação municipal e o valor pago pelos contribuintes.

Novo critério inflou carnês

A alta dos valores está ligada à implantação do Programa de Sustentabilidade Econômica dos Imóveis (PSEI), aprovado pela Câmara Municipal no segundo semestre do ano passado.

O programa alterou os critérios de avaliação dos imóveis urbanos e elevou os valores de referência registrados no cadastro imobiliário da prefeitura. Na prática, isso resultou no aumento da base de cálculo do IPTU e fez com que moradores de diferentes regiões da cidade recebessem carnês com reajustes que, em alguns casos, chegam a até 400%.

A mudança também impactou a taxa de coleta de lixo. Em audiência pública realizada na Câmara, representantes do Município afirmaram que o reajuste da taxa é necessário para cobrir pagamentos de serviços prestados pela concessionária Solurb, incluindo valores atrasados e atuais, que somariam até R$ 160 milhões.

“O perfil socioeconômico evoluiu em alguns bairros, diminuiu em outros e se manteve em outros. É só para aumento da taxa de lixo”, explicou o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Ricardo Vieira Dias.

Ainda de acordo com o representante da Sefaz, o valor médio anual da taxa do lixo para residências de alto padrão é de R$ 911,00.

“Isso corresponde, dividido por 12 meses, por 4 semanas e por 3 coletas diárias, a cerca de R$ 9 por coleta. Ou seja, toda vez que o gari vai à sua casa, está cobrando R$ 9 para retirar o lixo e levar a um depósito para fazer o descarte. Em um bairro mais humilde, tirando os isentos, que não pagam a taxa de lixo, a média é de R$ 0,40 a cada vez que o gari vai à casa dele”.

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado preliminar do vestibular

Lista com as notas por área da prova objetiva e da redação foi divulgada na segunda-feira, e prazo para recorrer ao resultado é até hoje (07)

07/01/2026 10h37

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado Divulgação / UEMS

Na última segunda-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado preliminar com as notas da prova objetiva e da redação do vestibular para ingressar à faculdade no ano letivo de 2026.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, o prazo para recorrer ao resultado das notas da prova objetiva por questão individual e da redação é até está quarta-feira, hoje (07), às 23h59 no horário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve protocolar apenas uma única vez o seu recurso para cada parte do processo, e não é possível inserir novas informações uam vez que for protocolizado. O recurso deve ser feito pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Vestibular

A prova é composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato, com a redação.

Nessa edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

No documento, as listas se dividem por curso e pela unidade em que está destinada a vaga. Todos os candidatos estão listados por ordem alfabética, o que significa que esta ainda não é a classificação final do vestibular.

Ao todo foram 7.203 candidatos inscritos, sem contar os treineiros, desse número 1.073 aparecem como ausentes, 10 candidatos foram eliminados, e 6.120 compareceram para realizar a avaliação.

Quanto às redações, apenas 2 atingiram a nota máxima, de 1.000 pontos, ambas prestaram o vestibular para Medicina na unidade de Santo Amaro, em Campo Grande. 

Entre os cursos ofertados e listados estão: Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Teatro, Terapia Ocupacional, Turismo e Zootecnia.

Além de Campo Grande com as duas unidades, da Moreninha e do Santo Amaro, outros municípios como Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã são os locais que dividem a distribuição dos cursos.

O resultado final do Vestibular UEMS 2026 está previsto para ser divulgado em 20 de janeiro de 2026, e as matrículas abertas no começo do próximo mês, em fevereiro, e início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Confira o edital com as listas de nomes e notas aqui.

FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI

DOF apreende R$ 550 mil em canetas emagrecedoras e Iphones 17

Casal buscou o material em Pedro Juan Caballero e levaria para Campo Grande

07/01/2026 09h40

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 50 Iphones 17, 2 Ipads e 20 caixas com canetas emagrecedoras, nesta terça-feira (6), na MS-164, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 550 mil. Mulher de 26 anos e homem de 56 anos foram presos em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais patrulhavam a rodovia, quando abordaram um casal que estava em um veículo Peugeot 207.

Eles vistoriaram o automóvel e flagraram as “canetinhas” e celulares. Interrogados pelos policiais, o casal afirmou que carregou o material em Pedro Juan Caballero (fronteira Brasil/Paraguai) e despacharia em Campo Grande.

O casal e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

