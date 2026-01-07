Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IMPASSE

Prefeitura de Campo Grande adia solução da crise do aumento do IPTU

Decreto para prorrogar pagamento por mais 1 mês está pronto; entidades querem retomada de desconto e aumento limitado à inflação

Eduardo Miranda e Súzan Benites

Eduardo Miranda e Súzan Benites

07/01/2026 - 05h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande deve adiar, na manhã desta quarta-feira (7), a solução para a crise do aumento no valor final do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

No início da noite desta terça-feira (6), uma minuta de decreto que prorroga o vencimento do pagamento com 10% de desconto do dia 10 de janeiro para o dia 12 de fevereiro estava na mesa da prefeita, Adriane Lopes (PP).

A prorrogação é dada como certa no Município e é, por enquanto, o máximo que a gestão de Adriane Lopes pode ceder, após pressões da Câmara Municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) e de órgãos de representação da sociedade civil, como o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Creci-MS) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL).

Para as entidades que exercem pressão para que o Município recue dos aumentos no valor final do carnê do IPTU, com elevação de até 400% na cobrança para alguns imóveis, apenas prorrogar o prazo para pagar o tributo à vista e com desconto não basta.

São necessárias outras concessões, como a retomada do desconto de 20% para pagamento à vista, que esteve vigente por mais de duas décadas e foi descontinuado neste ano, além da limitação do aumento do tributo a um reajuste linear de 5,5% – a incidência da inflação, conforme previsto em decreto.

Essas reivindicações também estão na mesa da prefeita, mas são mais difíceis de serem atendidas. O Município não esconde que precisa fazer caixa. Somente a retirada de 10 pontos porcentuais do desconto para pagamento à vista representa cerca de R$ 50 milhões em receita, apurou o Correio do Estado.

Por outro lado, Adriane Lopes teme os efeitos de uma ação civil pública da OAB-MS, que já está pronta e só não foi ajuizada ainda por causa desse primeiro recuo do Município, ao prorrogar a data do pagamento. 

LIMINAR

A possibilidade de concessão de uma liminar é concreta, uma vez que a Comissão de Direito Tributário da OAB-MS identificou várias ilegalidades no decreto, como a não publicação em Diário Oficial das mudanças de critérios na cobrança do IPTU, a exemplo do Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) da cidade, cuja alteração de plantas e avaliações não foi divulgada.

Além disso, a OAB-MS também encontrou situações de aumento de valor e até de alíquota não formalizadas por meio de lei, o que é visto como violação ao Código Tributário.
Na Câmara Municipal, que aprovou o primeiro capítulo dessas mudanças – no caso, as alterações no PSEI –, os vereadores se dão por satisfeitos, por ora, com a prorrogação da data para pagamento à vista com desconto e a retomada dos 10 pontos porcentuais descontinuados neste ano, conforme apurou o Correio do Estado.

Aumentar o desconto do IPTU, como quer a Câmara, ou mesmo limitar o reajuste à inflação, como defende a OAB-MS, implica transtornos como a necessidade de relançar os carnês do tributo, desprogramar o calendário de arrecadação e abrir mão de receita extra.

A dificuldade de resolver o problema levou a prefeita da Capital, Adriane Lopes, a escalar sua “madrinha” política na tarde de ontem, a senadora Tereza Cristina (PP).

Na manhã de hoje, Adriane deve se reunir com representantes da OAB-MS e com vereadores. Ela tentará uma última cartada para manter a cobrança do tributo, por meio do adiamento da data de pagamento.

REUNIÃO

Na manhã de ontem, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal, que reuniu vereadores e técnicos da Prefeitura de Campo Grande. A OAB-MS participou do encontro, representada pelo secretário-geral e corregedor-geral, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, e pelo diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA-MS), João Paulo Sales Delmondes.

A instituição defende a suspensão imediata da cobrança do IPTU 2026, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais sobre o tema. Durante a reunião, os representantes da OAB-MS reforçaram o entendimento de que o reajuste aplicado é ilegal e desproporcional, solicitando que a prefeitura interrompa a cobrança até que a questão seja devidamente analisada.

Bitto Pereira, presidente da OAB-MS, destacou o posicionamento da instituição. “A OAB-MS foi a primeira instituição a se manifestar publicamente contrária à ilegalidade do aumento de IPTU 2026. E vamos seguir nessa luta. Hoje, na reunião, os nossos representantes pediram a imediata suspensão da cobrança e estamos aguardando essa posição da prefeitura. Não obstante isso, estamos trabalhando para ajuizar uma ação, combatendo o exorbitante aumento de IPTU”.

Durante a reunião, a procuradora-geral do Município, Cecília Saad Cruz Riskallah, disse que o Executivo estava disposto a ouvir as reivindicações. 

“A gente veio para conversar, ouvir as reivindicações. Vamos levar à prefeita para que sejam tomadas as providências que forem necessárias e cabíveis”, explicou.

TAXA DO LIXO

A aplicação do novo PSEI elevou o valor de alguns carnês do IPTU em Campo Grande em até 400%. Aprovado na Câmara Municipal no segundo semestre do ano passado, o Psei estabeleceu novos critérios para avaliação dos imóveis, resultando no aumento do valor do registro deles na prefeitura e reajustando a base do cálculo do IPTU. 

Para além disso, o novo PSEI também fez o valor cobrado pela coleta de lixo em alguns bairros disparar. Na reunião na Câmara, representantes do Município justificaram o aumento da taxa do lixo para honrar pagamentos, entre serviços atuais e atrasados feitos pela Solurb, de até R$ 160 milhões. 

“O perfil socioeconômico evoluiu em alguns bairros, diminuiu em outros e se manteve em outros. É só para aumento da taxa de lixo”, explicou o diretor-executivo de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Ricardo Vieira Dias.

Ainda de acordo com o representante da Sefaz, o valor médio anual da taxa do lixo para residências de alto padrão é de R$ 911,00.

“Isso corresponde, dividido por 12 meses, por 4 semanas e por 3coletas diárias, a cerca de R$ 9 por coleta. Ou seja, toda vez que o gari vai à sua casa, está cobrando R$ 9 para retirar o lixo e levar a um depósito para fazer o descarte. Em um bairro mais humilde, tirando os isentos, que não pagam a taxa de lixo, a média é de R$ 0,40 a cada vez que o gari vai à casa dele”.

(Colaborou Leo Ribeiro)

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2339, terça-feira (06/01)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/01/2026 20h13

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2339 da Timemania na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2339 são:

  • 24 - 31 - 33 - 11 - 57 - 21 - 07
  • Time do Coração: Juazeirense (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2340

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 8 de janeiro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2340. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/01/2026 20h09

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6920 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6920 são:

  • 42 - 28 - 47 - 34 - 04

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6921

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6921. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 10 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

2

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 1 dia

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

3

DNIT promete concluir pavimentação do 2&ordm; trecho da BR-419 até julho
OBRA ESTRUTURANTE

/ 1 dia

DNIT promete concluir pavimentação do 2º trecho da BR-419 até julho

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 22 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6919, segunda-feira (05/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6919, segunda-feira (05/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?