Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MULHERES ALÉM DA CONTA

TCE-MS cria programa para dar emprego às mulheres vítimas de violência doméstica

Percentual de vagas reservadas deve ser igual ou superior a 8% nos postos de trabalho

João Pedro Flores

01/12/2025 - 18h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) instituiu o Programa "Mulheres Além da Conta", com o objetivo de promover a empregabilidade às vítimas de violência doméstica em contratos de prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Para o cumprimento do disposto na Resolução n° 270, o TCE-MS deve celebrar acordo de cooperação ou instrumento congênere com órgãos ou entidades responsáveis pela política pública de atenção a mulheres vítimas de violência doméstica.

A reserva das vagas abrange os contratos ou instrumentos equivalentes com quantitativo mínimo de 25 postos de trabalho.

O Programa regulamenta o disposto no inciso I do § 9º do art. 25 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Os objetivos do programa são: 

  • disponibilizar, pela unidade responsável pela política pública, declaração de manutenção das mulheres vítimas de violência doméstica entre as empregadas do licitante alocadas ao contrato com o TCE-MS;
  • promover ações de conscientização do corpo funcional e, em especial, dos gestores de contratos, com vistas a evitar qualquer tipo de discriminação por razão da condição vivenciada pelas mulheres.

Além disso, o artigo 3° da resolução prevê que os editais de licitação, os avisos de contratação direta e os procedimentos auxiliares do TCE-MS que tenham por objeto a contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra devem reservar o percentual igual ou superior a 8% dos trabalhadores alocados nos postos de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica.

Medidas protetivas

De acordo com dados da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a quantidade de medidas protetivas concedidas através do Núcleo das Mulheres (Nudem) dobrou em 2025. 

As medidas protetivas saltaram de 1.536 em 2024 para 3.806 este ano, de acordo com a coordenadora e defensora pública Kricilaine Oksman.

O volume de atendimentos cresceu quase 80% em relação aos últimos dois anos, na Capital. Ao todo, foram registrados 8.774 abordagens da Nudem em Campo Grande, este ano. O volume é superior aos 4.880 feitos em 2023 e aos 5.629 de 2024. No interior, foram 1.633 atendimentos.

Assine o Correio do Estado


 

Cidades

Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e receberia R$ 1 mil pelo transporte

01/12/2025 18h00

Compartilhar

Foto; Reprodução / Redes Sociais

Continue Lendo...

O homem preso na manhã deste domingo (30) pelo Departamento de Operações de Fronteira por transportar uma carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em cabelo humano é Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, ex-vereador de Dourados. Ele exerceu mandato entre 2016 e 2020, eleito com 1.353 votos pelo então PR, atual PL.

A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. A equipe do DOF fazia fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross conduzido pelo ex-parlamentar, de 48 anos. Durante a vistoria, foram encontrados 257 quilos de cabelo humano distribuídos em sacolas no interior do veículo.

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém canal de denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Colaborou Alicia Miyashiro*

Assine o Correio do Estado

Previsão

Semana deve ser chuvosa e com ventania de 80 km/h em todo MS

Estado está com dois alertas para tempestades até terça-feira (2)

01/12/2025 17h45

Compartilhar
Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MS

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Depois de um fim de semana com temperaturas elevadas e umidade do ar em números perigosos, a previsão indica uma semana chuvosa em grande parte de Mato Grosso do Sul. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades, com risco de perigo potencial nas regiões central e leste e de perigo nas demais áreas. 

Os avisos estão válidos até a manhã de terça-feira (2) com riscos de chuva entre 30 e 50 milímetros por hora ou até de 100 milímetros no dia, além de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h, podendo ter queda de granizo em regiões pontuais. 

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MSMS em alerta laranja e amarelo para tempestades / Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS (Cemtec), entre segunda-feira e terça-feira são esperados os maiores acumulados de chuva, com valores que podem superar os 40 milímetros em 24 horas. 

Essa condição é devido a atuação de uma frente fria oceânica, criando um ambiente favorável para tempestades, que podem ser acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. 

Depois da máxima de 35ºC nesta segunda-feira especialmente nas regiões do Pantanal, Bolsão e Sudoeste, as temperaturas devem cair ao longo da semana, não superando os 30ºC. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de 27ºC e 33ºC. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, as mínimas podem chegar a 21ºC e máximas não superam os 32ºC. 

Já nas regiões Bolsão e Leste, as máximas não ultrapassam os 30ºC a partir de terça-feira e as mínimas podem atingir 22ºC. 

As mesmas condições são esperadas para a Capital do Estado, Campo Grande. 

Semana terá chuva, com possibilidade de tempestade em MSPrevisão para a terça-feira (2) / Fonte: Cemtec

A partir de quinta-feira (4), a previsão indica um tempo mais firme na metade sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na metade norte ainda podem ocorrer fortes pancadas de chuvas e tempestades isoladas acompanhadas de raios e ventos superiores a 60 km/h. 

Até o dia 15 de dezembro, são esperados acumulados de chuva acima de 150 milímetros, com destaque para as regiões centro-sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

4

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 2 dias

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

5

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata