Tebet garante US$ 1 bilhão de financiamento para cidades na região amazônica

Proposta surgiu a partir de conversas sobre a necessidade de um programa específico de médio e longo prazo, considerando os países amazônicos, em tratativas feitas entre a equipe técnica do BID e do Ministério de Planejamento e Orçamento (MPO)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/11/2025 - 21h00
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, detalhou nesta terça-feira, 11, que será destinado US$ 1 bilhão de financiamento para cidades de países amazônicos com condições favoráveis e elevada carência. O projeto é do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e, na prática, será destinado à chamada resiliência da infraestrutura das cidades e à segurança hídrica, por exemplo.

A ministra disse que a proposta surgiu a partir de conversas sobre a necessidade de um programa específico de médio e longo prazo, considerando os países amazônicos, em tratativas feitas entre a equipe técnica do BID e do Ministério de Planejamento e Orçamento (MPO).

"São subsídios, doações, financiamento, a maior parte é financiamento, para que governadores e prefeitos possam receber doação ou financiar a bioeconomia, a economia verde, mobilidade urbana com transição energética, resolver o problema de saneamento, qualificar e fortalecer as cooperativas de economia verde", exemplificou Tebet em conversa com jornalistas no segundo dia da COP30, em Belém (PA).

 

Fim de ano

Cidade do Natal encolhe e vira "Vila do Natal" no Centro da Capital

Atrações das festividades de final de ano se concentrarão na praça Ary Coelho neste ano

11/11/2025 17h45

Inauguração da Cidade do Natal em 2019

Inauguração da Cidade do Natal em 2019 FOTO: Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

A tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande não será o ponto de concentração dos atrativos natalinos neste ano na Capital. 

A cidade agora deve reduzir de tamanho, dando lugar à Vila de Natal, localizado no Centro da cidade, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

O evento, que deve iniciar no dia 29 de novembro, reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações. 

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho, as atrações continuam, com a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping,  Sesc e outros parceiros.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Licitação

No Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 30 de outubro, a Prefeitura divulgou que a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação para montagem e execução da decoração natalina da Capital neste ano, pelo valor de R$1.756.999,98. 

No entanto, o certame não traz nenhum detalhamento para enfeites e decorações para o local onde, tradicionalmente, estava sendo a casa do Papai Noel em Campo Grande. 

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

No entanto, a contratação da empresa contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo em agosto deste ano, com o objetivo de reduzir os gastos municipais e otimizar recursos públicos. 

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

O programa “Natal de Luz”, inserido na lei, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal e, em troca, poderão divulgar suas marcas nos locais iluminados. 

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.

Redes Sociais

Mais louco do Brasil xinga agentes sanitários após apreensão de árvores frutíferas em MS

Juliano Ferro destacou que ao invés de serem apreendidas, mudas deveriam ser doadas à prefeitura de Ivinhema

11/11/2025 17h30

Compartilhar
Prefeito criticou apreensão de plantas realizada pela Iagro

Prefeito criticou apreensão de plantas realizada pela Iagro Foto: Divulgação / Instagram

"Prefeito influencer" Juliano Ferro (PL), autointitulado 'Mais Louco do Brasil' publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (9) em que aparece revoltado e proferindo xingamentos contra fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e uma guarnição da Polícia Militar, durante uma apreensão de mudas frutíferas em Ivinhema, interior do Estado. 

A operação ocorreu na Avenida Brasil, no centro da cidade, quando agentes da Iagro e policiais militares realizaram a apreensão e destruição de mudas vegetais sem origem declarada, portanto sem documentação. Segundo o órgão estadual, as plantas eram transportadas em um caminhão por dois homens e não possuíam comprovação de procedência, o que configura irregularidade sanitária.

Em meio à fiscalização, o prefeito gravou um vídeo no local, afirmando que faria uma nota de repúdio contra a Iagro. Visivelmente irritado, ele questionou a forma como a operação foi conduzida e criticou a destruição das plantas.

“Nada contra a Polícia Militar que está aqui fazendo o trabalho, mas hoje eu vou dar minha nota de repúdio aqui, o Iagro, é isso mesmo! [...] Os caras estão trabalhando, está aqui as caminhonetes do Iagro, e eu vou expor mesmo, porque fizeram apreensão, não sei se é questão de nota, mas nada justifica isso aqui”, disse o líder do executivo, que em outro momento complementa "Quem gostou, gostou, quem não gostou vai para (...)". A gravação dura cerca de 3 minutos e conta com mais de 11 mil curtidas e 1,2 mil coentários no Intagram. 

No vídeo, ele também reclama da destinação das mudas apreendidas:

“Isso aqui podia ser revertido para a prefeitura, podia ser revertido aí para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), para algum órgão, né? A gente vem arborizando toda a nossa cidade e vê esse tipo de ação aqui... A apreensão tranquilo, mas por que não doou para alguma entidade? Por que não doou para a prefeitura?”, questionou.

Legislação

De acordo com o artigo 4º do Decreto nº 12.469, de 18 de dezembro de 2007, é responsabilidade da Iagro a “apreensão de frutos, plantas, veículos condutores ou transportadores ou de outros bens ou coisas, de interesse sanitário vegetal”.

Além disso, a Lei Estadual nº 6.293, de 22 de agosto de 2024, reforça no artigo 8º que a competência da defesa sanitária vegetal inclui a “condenação, apreensão, interdição, destruição, rechaço e mudança de uso proposto de vegetais, de suas partes, produtos, subprodutos, resíduos e de seus insumos, bem como de maquinários, implementos ou equipamentos”.

Com base nessas normas, a equipe da Iagro afirma que a destruição das mudas sem origem declarada é procedimento padrão, previsto pela legislação de defesa sanitária estadual, justamente para evitar a disseminação de pragas e doenças vegetais que possam afetar a produção agrícola local.

O vídeo publicado pelo Mais Louco do Brasil rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas. Enquanto alguns apoiaram o influenciador e criticaram o destino dado às mudas, outros defenderam a ação da Iagro, destacando a necessidade de fiscalização e controle sanitário para proteger a agricultura sul-mato-grossense.

 

