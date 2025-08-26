Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

especial 126 anos

Tecnologia e planejamento garantem abastecimento de água em Campo Grande

Águas Guariroba já perfurou 10 "superpoços" desde 2020 e tem planos de construir, ao menos, uma estrutura dessa por ano, para garantir a disponibilidade do serviço

daiany albuquerque

daiany albuquerque

26/08/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Desde 2020, a concessionária de tratamento e abastecimento de água de Campo Grande, a Águas Guariroba, tem feito a perfuração de “superpoços”, estruturas capazes de captar água do Aquífero Guarani a uma profundidade de 500 metros e que têm capacidade de suprir o consumo de regiões inteiras.

Ao todo, 10 “superpoços” já foram perfurados e, conforme o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, o planejamento é de que, ao menos, seja construído um por ano na Capital.

“Neste ano, nós estamos perfurando mais dois poços e finalizamos a construção de três reservatórios, para que a população não sinta esses efeitos da falta d’água. A gente consegue passar esses períodos de estiagem sem grandes problemas. Já tem um tempo que a gente não vem sentindo isso [escassez], e a tendência é de que não sinta mais”, declarou Buim ao Correio do Estado.

Conforme informou o diretor-presidente da Águas Guariroba, os investimentos estão acima do número de habitantes da Capital, isto porque a empresa costuma trabalhar acompanhando o crescimento da cidade.

“Dentro do nosso planejamento estratégico está um poço por ano, para suprir essa demanda de crescimento de Campo Grande. A Capital é uma cidade que cresce muito mais em número de imóveis do que em termos de população, o crescimento imobiliário é de quase 23% ao ano, enquanto a população cresce 11%, então, você acaba tendo que fazer uma infraestrutura maior para atender uma população não tão representativa quanto o crescimento da infraestrutura”, afirmou.

Neste momento, estão em andamento no Bairro Nova Campo Grande mais uma obra de perfuração de um “superpoço” e a construção de um reservatório na mesma área, com capacidade de 1 milhão de litros de água.

O objetivo é ampliar o abastecimento de toda a região, que engloba, além do Bairro Nova Campo Grande, os Bairros Jardim Inápolis, Jardim Carioca, Serradinho e Indubrasil, beneficiando aproximadamente 30 mil pessoas. A previsão é de que esta obra seja entregue até novembro deste ano.

“Se a gente pegar o sistema completo, o poço mais o reservatório, ele está saindo hoje entre R$ 7 milhões e 
R$ 8 milhões, porque são poços superprofundos e é uma tecnologia de sonda, que faz perfuração para petróleo, que a gente usa para perfurar”, explicou Buim. 

A obra de perfuração desse “superpoço” resultará em um acréscimo de 1,7 milhão de litros por hora de água produzida.

OUTROS INVESTIMENTOS

Além de garantir o abastecimento contínuo, a Águas Guariroba busca agora chegar à universalização da captação e do tratamento de esgoto. Hoje com 94% de cobertura, a expectativa da concessionária é de chegar aos 98%, porém, para isso, ela aguarda a aprovação de projeto que já foi encaminhado para a Prefeitura de Campo Grande.

“A gente está até com um plano de universalização, posto que hoje a gente tem 94% de cobertura de esgoto, precisa chegar até 98% de cobertura, e esse plano está na mesa do Executivo para eles aprovarem. E aí a gente consegue, com esse plano, fazer a rede de esgoto antes da pavimentação, que já faz a infraestrutura completa no bairro”, contou o diretor-presidente da Águas Guariroba.

A espera é porque a concessionária e a prefeitura têm atuado em conjunto, segundo informou o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. O trabalho em equipe foi feito para que um não atrapalhe o serviço do outro.

“Hoje os bairros que não têm esgoto e que estão passivos de pavimentação [são a prioridade]. A hora que a prefeita autorizar, a gente entra imediatamente para evitar esses danos”, afirmou Buim.

PROJETOS SOCIAIS

Segundo o diretor-presidente, outro ponto importante do trabalho da concessionária é o investimento em educação, para ensinar a população sobre o uso consciente da água.

“A gente sempre busca estar muito próximo da população. A gente tem alguns projetos sociais e de consciência ambiental para que a população possa ver que esse trabalho não é simples. Já passaram mais de 400 mil alunos ao longo desses 20 anos falando de consumo consciente, falando da utilização da rede de esgoto. Foram mais de 1.200 professores que a gente capacitou para falar sobre isso nas escolas”, contou.

“Estamos muito próximos das lideranças comunitárias, entendemos que são pessoas que estão próximas da população e conseguem escutar as demandas muito rápido e trazer os problemas, e no fim do dia a gente tem que atender de algum jeito”, completou Gabriel Buim.

Puer Praesidio 3

PF prende mais um homem com material pornográfico infantil em MS

A prisão ocorreu após investigações que tiveram início no mês de março que encontrou materiais de cunho sexual nos eletrônicos do investigado

26/08/2025 14h30

Compartilhar
PF prende homem com material pornográfico infantil em MS

PF prende homem com material pornográfico infantil em MS Divulgação

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (26), a Polícia Federal realizou a prisão de um homem de 44 anos em Corumbá, a 420 quilômetros de Campo Grande. 

A ação foi resultado da Operação Puer Praesidio 3, que tem a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojunvenil na internet. 

As investigações tiveram início em março deste ano com a Operação Nicolau 16, quando foram apreendidos eletrônicos do investigado. 

Durante análises, foram encontrados vários vídeos e fotos contendo conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. 

Também foram encontradas pesquisas realizadas pelo homem com cunho sexual envolvendo menores. 

O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá. De acordo com a Polícia, a prisão reforça um “compromisso de todos os órgãos da persecução penal com a proteção dos menores e a erradicação desses crimes na internet”. 

O nome da Operação significa “proteção infantil” em latim, em referência direta ao compromisso da ação.

Casos recentes

No início do mês, um homem de 46 anos, que trabalha como segurança de uma escola em Campo Grande, foi detido suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil na internet. 

A investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), teve início quando foram identificados centenas de arquivos com o material ilícito circulando em plataformas digitais. 

A apuração conduzida pela equipe da DEPCA localizou o suspeito em sua residência no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. 

Foram apreendidos dois celulares que seriam os instrumentos utilizados para o crime. Os dispositivos irão passar por perícia para aprofundar as investigações, além de identificar outras conexões com mais pessoas envolvidas. 

De acordo com a delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, o foco da Delegacia é o combate para erradicação da circulação de material pornográfico infantil que, muitas vezes, está vinculado a redes criminosas organizadas. 

“Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente.” ressalta Trevizan. 

No mesmo dia, a Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem investigado por crimes de abuso sexual infantil, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Rio Brilhante/MS, durante a Operação Guardiã da Inocência, voltada ao combate de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Durante as diligências, foram encontrados materiais contendo imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes armazenados em dispositivos eletrônicos. 

No dia 29 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjos do Conesul II em Naviraí, a 358 quilômetros de Campo Grande. 

A operação tem como objetivo interceptar o compartilhamento e o armazenamento de conteúdo pornográfico infantil pela internet. 

Os investigadores encontraram um indivíduo que armazenava e compartilhava imagens e vídeos de abuso sexual infantil para mais envolvidos em vários países através de plataformas virtuais e das redes sociais. 

A Polícia cumpriu mandado judicial de busca e apreensão na casa do suspeito e de outro na cidade de Douradina. Foi apreendido os equipamentos utilizados para o compartilhamento no material. 

Outra operação desenvolvida por policiais, mas da Delegacia Especializada de Proteção da Criança e ao Adolescente (DEPCA) e a Delegacia de Polícia de Ivinhema, a Operação Sentinela, realizou a prisão de um homem de 22 anos em Ivinhema em abril deste ano. 

O suspeito foi identificado após intensa atividade cibernética, com download e compartilhamento de milhares de arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM) em ambiente virtual.

O estudante armazenava e distribuía grande quantidade de vídeos e fotos com cenas de sexo explícito e conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Além dos arquivos, a polícia encontrou conversas do investigado com crianças e adolescentes em redes sociais, com teor sexual. Essas interações também serão alvo de apuração detalhada pelas equipes de investigação.

Pena

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para este crime. Tramita no Senado uma proposta para aumentar a reclusão para de 8 a 12 anos, além da multa. 
 

Fatalidade

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

A colisão frontal ocorreu na manhã desta terça-feira (26), interrompendo o fluxo de veículos, que está parado há mais de duas horas

26/08/2025 14h22

Compartilhar

Crédito: Fatos Regionais

Continue Lendo...

Após a colisão frontal entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (26), que culminou na morte de dois caminhoneiros, a BR-262 segue interditada há mais de duas horas. O acidente aconteceu no km 262, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Também se envolveu no acidente uma terceira carreta, que teve a lateral atingida. O motorista não sofreu ferimentos.

A PRF informou que a pista segue totalmente interditada. O tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte está sendo desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

Os veículos envolvidos no acidente estavam vazios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade ou o nome das vítimas.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra destroços espalhados pela pista e a frente de um dos caminhões completamente destruída. É possível ver também a presença de uma viatura de socorristas.

 

 

Acidentes em rodovias de MS

Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal destaca que 438 dos 658 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul em 2025 ocorreram na BR-262 e BR-163

Em números gerais, entre janeiro e junho deste ano, a BR-163 registrou 312 acidentes, ao passo que foram constatadas 126 ocorrências na BR-262.

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do estado, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, em média, houve uma morte a cada dois dias.

Números 
De janeiro a dezembro de 2024, foram identificados 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. 

Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

** Colaborou Alison Silva

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

3

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos
diversão

/ 1 dia

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos

4

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão
SEM CONSULTA

/ 1 dia

Deputado federal de MS empregava secretário com mandado de prisão

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 15 horas

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"