Tempestades castigam Dourados e Maracaju neste domingo

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Na esteira das fortes chuvas que causaram quedas de árvores, granizo e até mesmo o cancelamento de eventos artísticos neste final de semana, Dourados e Maracaju registram os maiores volumes de chuva do Estado neste domingo (17), conforme levantamento do meteorologista Natálio Abrahão.

Na região central do município douradense, o acumulado chegou a 77,2 milímetros somente nas últimas 12h, reflexos de um fim de semana marcado por tempestades, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes bairros da cidade, estragos que provocaram a queda de parte da estrutura da 60ª Expoagro Dourados, onde o cantor Natanzinho Lima se apresentaria neste sábado (16), evento cancelado.

Chuvas provocaram queda de parte da estrutura do palco em que cantor se apresentaria neste sábado (17) /Foto: Arquivo Pessoal

Conforme o Portal Dourados News, bairros da cidade foram afetados pela chuva intensa já na tarde deste sábado, precipitação em diversos pontos do município. Por lá, a chuva de granizo atingiu ao menos os bairros Vila Toscana II e Jardim Novo Horizonte, informou o portal.

O fenômeno ocorreu em meio aos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mantém Dourados e região sob aviso de tempestades, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de graniz nas próximas horas.

De modo geral, o alerta de perigo do Inmet segue vigente para Mato Grosso do Sul, indicando previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia. As condições elevam a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos em diversas regiões do Estado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil em Dourados, Johnes Aniceto Santana, informou ao portal do interior, a chuva começou por volta das 19h20 deste sábado acompanhada por forte ventania.

"A maior parte dos atendimentos esteve relacionada à queda de galhos e de árvores inteiras. Foram 32 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, com equipes trabalhando até a madrugada", informou Johnes.

As regiões mais afetadas foram bairros da área noroeste da cidade, como Vila Aurora, Vila Matos e Jardim Universitário, além de áreas próximas à rua Ponta Porã, rua Monte Alegre e região da Unigran.

Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Apenas uma ocorrência de destelhamento foi contabilizada, e a Defesa Civil deve prestar atendimento com a entrega de lona para a residência atingida.

Além de Dourados e Maracaju, onde choveu 53mm o levantamento mais recente aponta volumes expressivos em Bataguassu, com 50,6 mm, Ponta Porã, com 44,4 mm, e Bela Vista, que registrou 30,8 mm. Nioaque teve acumulado de 24,6 mm ao longo do domingo.

Em Campo Grande, os índices variaram conforme a região monitorada. A área central contabilizou 17,6 mm de chuva, enquanto a região sul registrou 6,6 mm. No bairro Carandá Bosque, o acumulado foi de 5,8 mm. Já Bonito teve 16,2 mm e Mundo Novo registrou 9,6 mm.

Previsão do tempo

As temperaturas em Mato Grosso do Sul devem oscilar entre 14°C e 32°C neste fim de semana. Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Para o início da semana, a previsão indica mudança no tempo com a chegada de uma frente fria. Na segunda-feira (18), ainda há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas em parte do Estado, mas a tendência é de predomínio de sol com variação de nebulosidade na maioria das regiões, devido à atuação de uma alta pressão pós-frontal, que favorece condições mais secas e estáveis.

Com a passagem do sistema frontal, as temperaturas devem cair de forma mais acentuada nos municípios do sul do Estado, onde a mínima pode chegar a 7°C. A previsão também aponta ocorrência de mínima invertida na segunda-feira, fenômeno em que a menor temperatura do dia ocorre ao longo do período.

Na terça-feira (20), o frio ganha intensidade e os termômetros podem marcar mínima de 5°C em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 12°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 19°C.

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