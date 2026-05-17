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Fortes chuvas

Tempestades castigam Mato Grosso do Sul neste domingo

Em 12h, município na fronteira registrou 77 milímetros de chuva, afirma meteorologista

Alison Silva

Alison Silva

17/05/2026 - 14h15
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Na esteira das fortes chuvas que causaram quedas de árvores, granizo e até mesmo o cancelamento de eventos artísticos neste final de semana, Dourados e Maracaju registram os maiores volumes de chuva do Estado neste domingo (17), conforme levantamento do meteorologista Natálio Abrahão.

Na região central do município douradense, o acumulado chegou a 77,2 milímetros somente nas últimas 12h, reflexos de um fim de semana marcado por tempestades, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes bairros da cidade, estragos que provocaram a queda de parte da estrutura da 60ª Expoagro Dourados, onde o cantor Natanzinho Lima se apresentaria neste sábado (16), evento cancelado. 

Chuvas provocaram queda de parte da estrutura do palco em que cantor se apresentaria neste sábado (17)Chuvas provocaram queda de parte da estrutura do palco em que cantor se apresentaria neste sábado (17) /Foto: Arquivo Pessoal 

Conforme o Portal Dourados News, bairros da cidade foram afetados pela chuva intensa já na tarde deste sábado, precipitação em diversos pontos do município. Por lá, a chuva de granizo atingiu ao menos os bairros Vila Toscana II e Jardim Novo Horizonte, informou o portal. 

O fenômeno ocorreu em meio aos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mantém Dourados e região sob aviso de tempestades, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de graniz nas próximas horas. 

De modo geral, o alerta de perigo do Inmet segue vigente para Mato Grosso do Sul, indicando previsão de chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia. As condições elevam a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos em diversas regiões do Estado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil em Dourados, Johnes Aniceto Santana, informou ao portal do interior, a chuva começou por volta das 19h20 deste sábado acompanhada por forte ventania. 

"A maior parte dos atendimentos esteve relacionada à queda de galhos e de árvores inteiras. Foram 32 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, com equipes trabalhando até a madrugada", informou Johnes.

As regiões mais afetadas foram bairros da área noroeste da cidade, como Vila Aurora, Vila Matos e Jardim Universitário, além de áreas próximas à rua Ponta Porã, rua Monte Alegre e região da Unigran.

Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Apenas uma ocorrência de destelhamento foi contabilizada, e a Defesa Civil deve prestar atendimento com a entrega de lona para a residência atingida.

Além de Dourados e Maracaju, onde choveu 53mm o levantamento mais recente aponta volumes expressivos em Bataguassu, com 50,6 mm, Ponta Porã, com 44,4 mm, e Bela Vista, que registrou 30,8 mm. Nioaque teve acumulado de 24,6 mm ao longo do domingo.

Em Campo Grande, os índices variaram conforme a região monitorada. A área central contabilizou 17,6 mm de chuva, enquanto a região sul registrou 6,6 mm. No bairro Carandá Bosque, o acumulado foi de 5,8 mm. Já Bonito teve 16,2 mm e Mundo Novo registrou 9,6 mm.

Previsão do tempo 

As temperaturas em Mato Grosso do Sul devem oscilar entre 14°C e 32°C neste fim de semana. Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Para o início da semana, a previsão indica mudança no tempo com a chegada de uma frente fria. Na segunda-feira (18), ainda há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas em parte do Estado, mas a tendência é de predomínio de sol com variação de nebulosidade na maioria das regiões, devido à atuação de uma alta pressão pós-frontal, que favorece condições mais secas e estáveis.

Com a passagem do sistema frontal, as temperaturas devem cair de forma mais acentuada nos municípios do sul do Estado, onde a mínima pode chegar a 7°C. A previsão também aponta ocorrência de mínima invertida na segunda-feira, fenômeno em que a menor temperatura do dia ocorre ao longo do período.

Na terça-feira (20), o frio ganha intensidade e os termômetros podem marcar mínima de 5°C em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 12°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 19°C.

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COSTA RICA

Filho de vereador é executado a tiros por criminosos encapuzados

Outra pessoa estava com a vítima no momento do atentado e ficou ferida, em Costa Rica

17/05/2026 16h00

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Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica Foto: Reprodução / Instagram

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Gilson Ricardo Carvalho, 36 anos, filho do vereador Claudemiro Martins Rosa (PL), de Costa Rica, foi executado a tiros na tarde desse sábado (16). Uma pessoa que estava com a vítima, de 25 anos, que estava com ele no momento do atentado, também ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carvalho e um amigo estavam em uma casa no bairro Sonho Meu IV quando dois criminosos chegaram ao local, encapuzados e utilizando capacetes, e efetuaram diversos disparos contra a dupla.

Gilson morreu no local, enquanto a segunda vítima conseguiu se abrigar no interior da residência e sobreviveu.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

A perícia criminal realizou coleta de materiais de interesse investigativo e a Polícia Civil iniciou as investigações em campo e análise de imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local do crime.

Em uma das imagens é possível ouvir a sequência de disparos e, segundo a polícia, preliminarmente foram contabilizados ao menos dez tiros.

"A Polícia Civil informa ainda que as investigações avançaram significativamente nas últimas horas, havendo, neste momento, linha investigativa sólida e tecnicamente construída acerca da autoria e motivação do crime", disse a corporação, em nota.

A polícia acrescentou, no entanto, que detalhes, como quais são as principais linhas de investigação, não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Os trabalhos seguem com diligências nas ruas, análise complementar de imagens, oitivas de testemunhas, levantamentos investigativos e cruzamento de informações, com o objetivo de identificar os criminosos.

Em postagem nas redes sociais, o vereador Claudomiro Martins manifestou o luto pela morte do filho. "A dor da partida é grande, mas o amor e as lembranças serão eternos", diz texto da imagem publicada.

A vítima também era filha de Tânia Nogueira, pré-candidata a deputada estadual pelo PL, que também publicou imagens do filho com o texto: "luto eterno".

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa RicaVítima estava em uma residência quando criminosos chegaram e efetuaram ao menos 10 disparos (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Nova Alvorada do Sul

Acidente entre carreta e carro mata homem na BR-163 no interior de MS

Corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária

17/05/2026 15h45

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Foto: Alvorada informa

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Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste domingo (17) em um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Siena na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu no km 382 da rodovia e mobilizou equipes de resgate, policiais e funcionários da concessionária responsável pela via.

De acordo com as informaçõesdo Portal Alvorda Informa, a vítima seria moradora de Campo Grande e estava no carro de passeio, que ficou com a parte dianteira completamente destruída por causa da força do impacto.

Após a batida, a carreta saiu da pista, tombou no acostamento e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O veículo parou com as rodas para cima, em uma área de vegetação próxima da pista.

Peças dos veículos ficaram espalhadas pelo trecho e os trabalhos das equipes de atendimento se concentraram ao redor do automóvel destruído.

Socorristas e funcionários da concessionária atenderam a ocorrência durante a tarde. O corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão, nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

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