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Nova Alvorada do Sul

Acidente entre carreta e carro mata homem na BR-163 no interior de MS

Corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária

Alison Silva

Alison Silva

17/05/2026 - 15h45
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Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste domingo (17) em um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Siena na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu no km 382 da rodovia e mobilizou equipes de resgate, policiais e funcionários da concessionária responsável pela via.

De acordo com as informaçõesdo Portal Alvorda Informa, a vítima seria moradora de Campo Grande e estava no carro de passeio, que ficou com a parte dianteira completamente destruída por causa da força do impacto.

Após a batida, a carreta saiu da pista, tombou no acostamento e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O veículo parou com as rodas para cima, em uma área de vegetação próxima da pista.

Peças dos veículos ficaram espalhadas pelo trecho e os trabalhos das equipes de atendimento se concentraram ao redor do automóvel destruído.

Socorristas e funcionários da concessionária atenderam a ocorrência durante a tarde. O corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão, nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

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COSTA RICA

Filho de vereador é executado a tiros por criminosos encapuzados

Outra pessoa estava com a vítima no momento do atentado e ficou ferida, em Costa Rica

17/05/2026 16h00

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Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica Foto: Reprodução / Instagram

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Gilson Ricardo Carvalho, 36 anos, filho do vereador Claudemiro Martins Rosa (PL), de Costa Rica, foi executado a tiros na tarde desse sábado (16). Uma pessoa que estava com a vítima, de 25 anos, que estava com ele no momento do atentado, também ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carvalho e um amigo estavam em uma casa no bairro Sonho Meu IV quando dois criminosos chegaram ao local, encapuzados e utilizando capacetes, e efetuaram diversos disparos contra a dupla.

Gilson morreu no local, enquanto a segunda vítima conseguiu se abrigar no interior da residência e sobreviveu.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

A perícia criminal realizou coleta de materiais de interesse investigativo e a Polícia Civil iniciou as investigações em campo e análise de imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local do crime.

Em uma das imagens é possível ouvir a sequência de disparos e, segundo a polícia, preliminarmente foram contabilizados ao menos dez tiros.

"A Polícia Civil informa ainda que as investigações avançaram significativamente nas últimas horas, havendo, neste momento, linha investigativa sólida e tecnicamente construída acerca da autoria e motivação do crime", disse a corporação, em nota.

A polícia acrescentou, no entanto, que detalhes, como quais são as principais linhas de investigação, não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Os trabalhos seguem com diligências nas ruas, análise complementar de imagens, oitivas de testemunhas, levantamentos investigativos e cruzamento de informações, com o objetivo de identificar os criminosos.

Em postagem nas redes sociais, o vereador Claudomiro Martins manifestou o luto pela morte do filho. "A dor da partida é grande, mas o amor e as lembranças serão eternos", diz texto da imagem publicada.

A vítima também era filha de Tânia Nogueira, pré-candidata a deputada estadual pelo PL, que também publicou imagens do filho com o texto: "luto eterno".

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa RicaVítima estava em uma residência quando criminosos chegaram e efetuaram ao menos 10 disparos (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Violência

Criança de 2 anos morre em ataque a tiros em conveniência na Capital

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime

17/05/2026 15h41

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Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime Marcelo Victor/Correio do Estado

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Uma madrugada de violência terminou com a morte de uma criança de aproximadamente 2 anos durante um ataque a tiros em uma conveniência no Jardim Noroeste, em Campo Grande, neste domingo (17).

Outras três pessoas ficaram feridas no atentado, entre elas a mãe do menino, um adolescente de 16 anos e um homem. Quatro suspeitos de participação no crime foram presos pelas forças de segurança horas após a ocorrência.

O crime aconteceu na conveniência Prime, localizada na esquina das ruas Indianápolis e Barbacena. Segundo relatos de testemunhas à polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha e o passageiro efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

Durante os tiros, a criança foi baleada e socorrida junto com a mãe, de 41 anos, sendo encaminhada para uma unidade de saúde na região do Bairro Tiradentes.

O menino, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher foi atingida no tórax. Já o adolescente ferido ficou com um projétil alojado na cabeça. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.

De acordo com a nota divulgada pela polícia, os atiradores tiveram apoio de ocupantes de uma caminhonete Fiat Toro vermelha, utilizada para dar suporte logístico e auxiliar na fuga.

Testemunhas relataram ainda que o veículo passou diversas vezes em frente à conveniência antes do atentado, monitorando a movimentação no local.

As investigações preliminares apontam que o ataque pode ter sido motivado por uma briga ocorrida anteriormente dentro da conveniência. Conforme a apuração policial, após a confusão, o grupo teria retornado armado ao estabelecimento para cometer o atentado.

Logo após o crime, equipes da Depac Cepol, da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque iniciaram buscas pela região. Durante as diligências, os policiais localizaram uma Fiat Toro com as mesmas características informadas pelas testemunhas trafegando próximo ao cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Evaristo da Veiga.

O motorista tentou fugir da abordagem, mas foi interceptado após acompanhamento tático. A partir da prisão dos ocupantes do veículo e das informações levantadas durante a ocorrência, os policiais conseguiram identificar a participação de cada suspeito no atentado.

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crimeFoto: Policia Civil.

Segundo a polícia, o homem apontado como autor dos disparos foi localizado escondido em um imóvel na Capital. Durante a abordagem, ele indicou onde havia escondido a arma utilizada no crime, uma pistola Taurus calibre .40, que acabou apreendida.

Além da arma, os policiais apreenderam munições, aparelhos celulares, R$ 440 em dinheiro, a motocicleta utilizada no atentado e os veículos usados na ação criminosa. Os quatro presos têm entre 31 e 42 anos.

Os suspeitos foram autuados por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e desobediência.

A perícia técnica esteve no local realizando os levantamentos necessários e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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