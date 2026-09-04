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Tempo muda e fim de semana terá temporal e queda nas temperaturas em MS

Há alerta vigente para o risco de tempestades em todo o Estado; temperaturas podem chegar a 10°C no interior e 16°C na Capital

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/09/2026 - 17h00
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As condições do tempo terão mudanças em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Devido ao avanço de uma frente fria, o calorão dará uma trégua, com temperaturas mínimas de 10°C, e possibilidade de tempestades em todo o Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no sábado (5) e domingo (6) haverá muita nebulosidade, com chuvas e, pontualmente, tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há o perigo potencial de tempestade vigente para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo. Devido a essas condições, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O órgão orienta que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Queda nas temperaturas

Com a passagem da frente fria, haverá queda nas temperaturas, principalmente nas mínimas.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta amarelo para risco de declínio de temperatura na Capital a partir das 23h deste sábado até as 12h de segunda-feira (7). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o alerta, a previsão indica queda de temperatura entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde da população.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 29°C.

No interior do Estado, as temperaturas variam entre 10°C e 28°C nas regiões sul e cone sul, entre 15°C e 35°C nas regiões pantaneira e sudoeste, e entre 14°C e 35°C no bolsão, norte e leste.

Literatura

Escritora de MS participa da Bienal do Livro de São Paulo

Jucelia Silva apresenta o romance "Antes de Nós" no estande da Editora Flyve durante o evento, que começou nesta sexta-feira

04/09/2026 17h30

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Foto: Arquivo pessoal

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A escritora campo-grandense Jucelia Silva participa da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começou nesta sexta-feira (4), na capital paulista. Autora do romance Antes de Nós, ela representa Mato Grosso do Sul entre os escritores que integram a programação do evento.

Jucelia está no estande da Editora Flyve, onde o livro será apresentado ao público. O romance aborda temas como memória, família, ancestralidade e pertencimento, a partir da relação entre diferentes gerações.

A participação ocorre após a escritora integrar eventos literários em Mato Grosso do Sul. Nos últimos meses, ela participou da Feira Literária de Bonito (FLIB), do projeto Leituras e Conversas, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e do Sarau do Recanto, em Campo Grande.

Romance

Em Antes de Nós, a autora parte de uma pergunta sobre a vida dos pais e antepassados antes de eles ocuparem esses papéis dentro da família. A história transita entre campo e cidade e aborda relações familiares, diferenças sociais e raciais e as marcas deixadas pelas escolhas de gerações anteriores.

“Antes de Nós nasceu do desejo de olhar para aqueles que vieram antes e imaginar quem eram nossos pais antes de ocuparem esse lugar em nossas vidas. Estar na Bienal de São Paulo com esse romance é muito significativo para mim”, afirma Jucelia.

Além de escritora, Jucelia é professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), doutora em Letras e mestre em Estudos de Linguagens. Ela também integra a União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS).

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo segue até o dia 13 de setembro, reunindo editoras, autores e leitores no Distrito Anhembi. Antes de Nós também pode ser encontrado no site da Editora Flyve, na Amazon, com a autora e na Hámor Livraria, em Campo Grande.

Fronteira com MS

Cidade do Paraguai decreta folga em 7 de setembro e gera revolta

Prefeitura de Capitán Bado decretou ponto facultativo para liberar servidores e escolas para desfile da Independência do Brasil em Coronel Sapucaia, mas decisão provocou críticas até em Assunção

04/09/2026 17h29

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Capitán Bado, separada por uma rua de Coronel Sapucaia (MS)

Capitán Bado, separada por uma rua de Coronel Sapucaia (MS) Arquivo

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Um decreto do município de Capitán Bado, cidade paraguaia distante 400 quilômetros de Campo Grande, está causando polêmica no país vizinho. É que a prefeitura do município, localizado no Departamento de Amambay, decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (7), feriado de Independência do Brasil.

Capitán Bado é separada do Brasil apenas por uma rua. Região de fronteira seca, o município paraguaio é vizinho de Coronel Sapucaia (MS).

O jornal paraguaio El Nacional tratou a decisão da prefeitura paraguaia como “Vergonha Inexplicável”. A explicação do prefeito de Capitán Bado, feita por meio de nota, é que a decisão se justifica pela necessidade de liberar funcionários públicos e escolas para participar do desfile de 7 de setembro em Coronel Sapucaia.

A notícia chegou à capital paraguaia, Assunção. Algumas autoridades do país vizinho já pediram explicações.

Nas redes sociais, cidadãos paraguaios mais nacionalistas condenaram a atitude do prefeito, chamado de “intendente” no país vizinho. Outros não viram nada demais em decretar o ponto facultativo em consideração a uma cidade-irmã.

Outro questionou a soberania paraguaia: “Seria uma colônia do Brasil?”, disse.

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