Tempo muda e fim de semana terá temporal e queda nas temperaturas em MS

As condições do tempo terão mudanças em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Devido ao avanço de uma frente fria, o calorão dará uma trégua, com temperaturas mínimas de 10°C, e possibilidade de tempestades em todo o Estado.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no sábado (5) e domingo (6) haverá muita nebulosidade, com chuvas e, pontualmente, tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há o perigo potencial de tempestade vigente para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo. Devido a essas condições, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
O órgão orienta que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Queda nas temperaturas
Com a passagem da frente fria, haverá queda nas temperaturas, principalmente nas mínimas.
A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta amarelo para risco de declínio de temperatura na Capital a partir das 23h deste sábado até as 12h de segunda-feira (7). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme o alerta, a previsão indica queda de temperatura entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde da população.
Em Campo Grande, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 29°C.
No interior do Estado, as temperaturas variam entre 10°C e 28°C nas regiões sul e cone sul, entre 15°C e 35°C nas regiões pantaneira e sudoeste, e entre 14°C e 35°C no bolsão, norte e leste.