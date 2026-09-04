Tempo muda e fim de semana terá temporal e queda nas temperaturas em MS

Há previsão de chuva e queda nas temperaturas no fim de semana - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As condições do tempo terão mudanças em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Devido ao avanço de uma frente fria, o calorão dará uma trégua, com temperaturas mínimas de 10°C, e possibilidade de tempestades em todo o Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no sábado (5) e domingo (6) haverá muita nebulosidade, com chuvas e, pontualmente, tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há o perigo potencial de tempestade vigente para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo. Devido a essas condições, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O órgão orienta que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Queda nas temperaturas

Com a passagem da frente fria, haverá queda nas temperaturas, principalmente nas mínimas.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta amarelo para risco de declínio de temperatura na Capital a partir das 23h deste sábado até as 12h de segunda-feira (7). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o alerta, a previsão indica queda de temperatura entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde da população.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 29°C.

No interior do Estado, as temperaturas variam entre 10°C e 28°C nas regiões sul e cone sul, entre 15°C e 35°C nas regiões pantaneira e sudoeste, e entre 14°C e 35°C no bolsão, norte e leste.