Temporal com ventania deixa rastro de estragos em MS

O temporal que atingiu o interior de Mato Grosso do Sul surpreendeu moradores na tarde desta quarta-feira (18), com a cobertura de um prédio público sendo arrancada, uma nuvem de poeira que encobriu o município e quedas de árvores.
Em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande, a tempestade, acompanhada de ventos fortes, derrubou árvores e arrancou as telhas de zinco da Secretaria Municipal de Educação.
Com a ventania, o metal atingiu a fiação da rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia, e caiu sobre carros estacionados. Não houve informações feridos.
“Ontem, nós tivemos esse evento aqui em Ponta Porã. A chuva não foi tão intensa, mas o vento foi muito forte. Tivemos algumas ocorrências: muitas árvores caíram, interditando vias, e o fornecimento de energia elétrica ficou prejudicado em vários pontos da cidade. Algumas casas, principalmente as mais humildes, foram destelhadas”, relatou o prefeito Eduardo Campos ao Correio do Estado e completou:
“Nós colocamos as secretarias em uma força-tarefa e já conseguimos atender grande parte dessas ocorrências. O prédio da Secretaria de Educação também teve um problema sério: perdeu o telhado, com madeiramento e tudo. Um vento entrou por baixo, levantou a estrutura, jogou no meio da rua e caiu em cima de um carro. Mas, graças a Deus, ninguém ficou machucado ou ferido; foram apenas prejuízos financeiros.”
Ainda conforme a Defesa Civil, até o fim da tarde foram registradas ao menos 12 quedas de árvores. Pela manhã, a prefeitura informou que as equipes seguem mobilizadas na poda de galhos para desobstruir as vias.
Em vídeo compartilhado no Instagram pelo perfil Ponta Porã Mil Grau, é possível ver a Rua 7 de Setembro e os estragos na cobertura da Secretaria de Educação.
Outros municípios
Em Chapadão do Sul, os ventos chegaram a 67,7 km/h, com 16 milímetros de chuva e registro de 610 raios. Segundo o meteorologista Natálio Abrão Filho, a temperatura de 32,1 °C caiu bruscamente para 16,1 °C.
Houve ainda registro de chuva de granizo que, conforme o site Chapadense News, teve duração de 30 minutos. Algumas casas chegaram a ser invadidas pela água, e galhos caíram em ruas e avenidas, que ficaram alagadas.
Em Naviraí, a poeira que encobriu o município assustou moradores, que chegaram a comparar a situação com tempestades de areia no deserto do Saara.