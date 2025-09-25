Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

TJ rejeita ação contra sindicalista que denuncia rombo milionário na Sanesul

Sanesul apresentou queixa-crime contra o presidente do Sindágua porque ele denunciou repasse supostamente irregular de R$ 40 milhões a empresa terceirizada

Neri Kaspary

Neri Kaspary

25/09/2025 - 12h27
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...


A segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve, por unanimidade, a rejeição a uma queixa-crime que a direção da Sanesul havia feito em maio do ano passado contra o presidente do Sindágua, Lázaro de Godoy Neto. Ele foi alvo da ação judicial porque denunciou, por meio de reportagens do Correio do Estado, o repasse supostamente irregular de R$ 40,4 milhões da estatal para a empresa Ambiental MS Pantanal. 

A decisão dos desembargadores José Ale Ahmad Netto, Waldir Marques, Carlos Eduardo Contar e do Juiz Alexandre Corrêa Leite foi tomada na terça-feira (23) e acatou praticamente os mesmos argumentos que o juiz de primeira instância já havia pontuado. 

"Como bem demonstrado pelo juiz "a quo", da notícia acima transcrita, dessume-se que a parte recorrida não imputou qualquer fato ofensivo à querelante, "tendo, tão somente, em nome do Sindágua, apresentado denúncia à parlamentar da Assembleia Legislativa Estadual com questionamentos a respeito da forma que a Sanesul estaria remunerando a "MS Pantanal", bem como sustentou que o pagamento deveria ser de outra forma.", escreveu o relator do caso no TJ, o desembargador Waldir Marques. 

Caso fosse condenado, o sindicalista poderia ser afastado do comando do Sindágua e ser demitido da Sanesul. Ele foi alvo da ação judicial depois de publicação de reportagem publicada pelo Correio do Estado na qual apontava suposto erro nos repasses da Sanesul à empresa privada do Grupo Aegea.

De acordo com esta denúncia, a Sanesul estaria remunerando a MS Pantanal, empresa com a qual fez Parceria Público Privada em 2021, com base em todo o volume de água fornecido aos cerca de 642 mil clientes da estatal nas 68 cidades e 61 distritos onde atua. 

Porém, segundo ele, a coleta e tratamento de esgoto só é feita em cerca de 60% destes imóveis. Então, o cálculo para pagamento da Sanesul à empresa deveria ser somente com base no volume de água fornecido a esta parcela dos clientes.

Lázaro estima que a Sanesul esteja pagando à MS Ambiental pela coleta e tratamento de esgoto em cerca de 160 mil imóveis que não estão conectados à rede de esgoto. 

O suposto rombo apontado na reportagem também foi conteúdo de um pedido de explicações que a deputada petista Gleice Jane conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa e que foi encaminhado à Sanesul.

E, além da reportagem, o sindicalista gravou um vídeo e publicou em suas redes sociais no qual repete as informações repassadas do Correio do Estado e no qual cobra explicações da empresa pública.

 Por conta disso, o comando da estatal entendeu que o sindicalista estava difamando a empresa e recorreu à Justiça para que ele fosse punido.

As decisões judiciais de primeira e segunda instância não entram no mérito dos repasses, já que a ação judicial não trata disso, mas, segundo Lázaro de Godoy, os cálculos para o repasse da Sanesul à MS Pantanal continuam sendo feitos da mesma forma e o valor supostamente pago irregularmente já ultrapassa os R$ 90 milhões, já que os R$ 40,4 milhões eram relativos a maio de 2021 até janeiro de 2023.

Na ação judicial contra o sindicalista, os advogados da Sanesul alegam que ele deve ser punido porque não apresentou provas dos supostos repasses irregulares. Na ação protocolada em maio do ano passado, a Sanesul informa que em três anos repassou R$ 181 milhões à MS Pantanal pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto.  

O voto dos desembargadores favorável ao sindicalista levou em consideração o parecer da Procuradoria de Justiça, que concluiu que a "notícia jornalística possui apenas conteúdo informativo...", e por isso não havia motivos para que o sindicalista fosse punido. 

Por acreditar que a direção da Sanesul ainda possa recorrer a instâncias superiores, Lázaro de Godoy afirma que existe uma clara "tentativa de calar a diretoria do Sindágua com o uso de ações judiciais com mero propósito de intimidação e coação. Atitudes que cada dia se tornam mais comuns por diretores que não conseguem contrapor as informações e as denúncias". 

EDUCAÇÃO

Campo Grande abre seleção de professores temporários

Interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra às 23h59 do dia 03 de outubro

25/09/2025 12h30

Compartilhar
Provas escritas/objetivas têm prazo de duração de três horas e avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025

Provas escritas/objetivas têm prazo de duração de três horas e avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025 Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira, através das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Administração e Inovação (Semadi) o Executivo da Capital publicou no Diário Oficial de Campo Grande a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Com inscrições gratuitas desde às 09h desta quinta-feira (25), conforme previsto no edital n° 12/2025, professores interessados devem ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h59 do dia 03 de outubro. 

Importante destacar que, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site de Concurso da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura (Fapec), sendo essa inclusive uma etapa eliminatória, bem como a prova escrita objetiva, que é o próximo passo. 

Para participar, há uma série de requisitos básicos que presicam ser cumpridos, como: 

  • Ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • Ter no mínimo 18 anos completos;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);
  • Não possuir condenação criminal nos últimos cinco anos;
  • Possuir curso de licenciatura plena ou normal superior, conforme a área de atuação.

Com o processo prevendo cotas para candidatos negros (10%); pessoas com deficiência (5%) e indígenas (5%), aqueles selecionados no processo seletivo formarão um cadastro reserva de professores temporários da REME, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Processo seletivo

Como descrito em edital, esse processo terá avaliações escritas/objetivas que devem durar até três horas, com 40 questões no total, sendo: 10 de conhecimentos específicos com peso quatro, além de 15 perguntas de conhecimentos pedagógicos, cinco de conhecimentos de legislação e dez de língua portuguesa, todas com peso 02. 

Essa avaliação está prevista para o dia 19 de outubro de 2025 e será realizada no Município de Campo Grande/MS, período vespertino, em horários e endereços a serem divulgados posteriormente nos
endereços eletrônicos: concurso.fapec.org e campogrande.ms.gov.br/semed.

Há uma série de pontos que, se desobedecidos, podem levar à eliminação do candidato, como por exemplo o caso de um celular ou aparelho eletrônico produzir qualquer alarme durante a realização da prova escrita. 

Sendo que a nota final é fruto da soma das notas da avaliação escrita e prova de títulos, com os casos de desempate seguindo os critérios de: 

  1. Idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa;
  2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
  3. Maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos;
  4. Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
  5. Maior pontuação na prova de legislação;
  6. Maior pontuação na prova de títulos;
  7. Ser efetivo da REME;
  8. Maior idade.

Cabe frisar que o candidato precisa estar atento a todas as etapas, sendo que, enquanto houver validade do processo seletivo, o professor temporário poderá permanecer na lotação desde que haja a vaga disponível na unidade escolar, com parecer da avaliação de desempenho favorável. 

 

Assine o Correio do Estado

PRIVATIZAÇÃO

Riedel apresenta PPP do Hospital Regional ao Ministério do Planejamento e Orçamento

A ministra Simone Tebet elogiou o projeto e afirmou que deve ser referência para outros estado do Brasil

25/09/2025 12h00

Compartilhar
Riedel apresenta PPP do Hospital Regional à Simone Tebet

Riedel apresenta PPP do Hospital Regional à Simone Tebet FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Na tarde de quarta-feira (24), o governador Eduardo Riedel apresentou o Projeto e Parceria Público-Privada -(PPP), do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (HRMS), para a ministra do planejamento e orçamento, Simone Tebet. 

Conforme o governador, o objetivo da parceria é garantir eficiência na saúde pública, com a oferta otimizada de bens e serviços essenciais, promovendo maior qualidade no atendimento à população. “No dia 4 de dezembro vai ocorrer o leilão na B3. A expectativa é positiva, pois é um projeto bastante robusto, que em sua estrutura envolve crescimento físico, como novos leitos, além da melhoria no tempo de atendimento”, explicou.

Na ocasião, a ministra elogiou o projeto e afirmou que deve ser referência para outros estados do Brasil. "É um projeto bem construído e certamente é modelo para o Brasil e o mundo e poderá fazer parte de outras ações inovadoras”, disse.

Idealizado de forma pioneira pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), o projeto da PPP do Hospital Regional prevê a construção de novos blocos e a reforma das instalações existentes, aquisição, mobiliário clínico e instrumental cirúrgico, engenharia clínica, Central de Material Esterilizado (CME), nutrição e dietética, esterilização, logística de almoxarifado e farmácia, gases medicinais e utilidades, aquisição de insumos e dietas, além da administração e gestão de todos os serviços de apoio.

O contrato prevê soluções sustentáveis e inovadoras, como energia fotovoltaica, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia. Tudo isso pautado pela melhoria contínua na qualidade dos serviços, com base em indicadores de desempenho.

Para a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, o projeto traz muitas inovações, sendo uma delas, a estrutura de garantias. "O Estado tem uma preocupação muito grande em relação à gestão fiscal. Essa estrutura de garantia é realmente inovadora, e a gente percebe que tem grande chance de ser replicada também por outros entes subnacionais”, disse.

Projeto

A Parceria Público-Privada tem como foco a modernização e a ampliação de leitos, no HRMS, para atender a população. A contratação é para prestação de serviços não assistenciais. O hospital permanecerá público, com atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e gestão assistencial sob responsabilidade estadual – que inclui assistência médica, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, análises clínicas e radiologia.

A iniciativa privada ficará responsável por obras e investimentos para a construção de novos blocos e a reforma das instalações existentes, além da aquisição e instalação de equipamentos médico-hospitalares, mobiliário clínico e instrumental cirúrgico.

A empresa concessionária administrará recepção, limpeza e jardinagem, vigilância, portaria e estacionamento, lavanderia e rouparia, manutenção predial e engenharia clínica, Central de Material Esterilizado (CME), nutrição e dietética, esterilização, logística de almoxarifado e farmácia, transporte, necrotério, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, gases medicinais e utilidades, aquisição de insumos e dietas e apoio ao serviço de atendimento domiciliar.

As intervenções serão realizadas em etapas e concluídas em 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares – com previsão de finalização da primeira delas em 24 meses. O complexo passará a ter dois novos blocos que ampliarão a capacidade de atendimento em 60%, totalizando 577 leitos de internação.

INVESTIMENTO

O valor total dos investimentos é de R$ 5,6 bilhões com vigência de 30 anos, sendo que, os investimentos em obras e equipamentos somam R$ 966,8 milhões – sendo R$ 748,4 milhões para o investimento inicial e R$ 218,4 milhões em reinvestimentos ao longo do contrato, destinados à renovação tecnológica periódica. Já os custos anuais com a operação são estimados em R$ 154,4 milhões, recursos que cobrirão todos os serviços não assistenciais pelo período de três décadas.

O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e de satisfação, que impactam diretamente na contraprestação mensal. O valor máximo previsto para esse pagamento é de R$ 20 milhões por mês, antes da aplicação dos descontos que serão definidos no leilão.

O leilão está marcado para o dia 4 de dezembro, às 14h, na B3, em São Paulo (SP). O critério de julgamento será o de menor valor de contraprestação pública máxima. Serão convocadas todas as licitantes com propostas de até 10% do valor da melhor classificada, com um mínimo de três participantes para a fase de lances em viva-voz.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 1 dia

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS
Operação Ultima Fumus

/ 19 horas

Em prisão domiciliar, traficante comandava quadrilha com ajuda de advogado em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros