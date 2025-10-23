TJMS abre concurso com 350 vagas para analistas judiciários e enfermeiros

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) abriu inscrições para o XI Concurso Público, que oferece 350 vagas para Analista Judiciário – Área Fim e 10 para Técnico de Nível Superior – Enfermeiro. O edital foi publicado no Diário da Justiça desta quinta-feira (23), e o certame será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os salários iniciais chegam a R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00. O concurso visa formar um cadastro de reserva com validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As inscrições estarão abertas de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025, exclusivamente aqui!. A taxa é de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos sai em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.

A prova objetiva, única etapa da seleção, será aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação será de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.

Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.

Assine o Correio do Estado