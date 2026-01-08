Trabalhador morre após ataque de abelhas em MS

Um homem identificado como Francisco Ajala Torres, de 55 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda que fica na região da Estrada do Pontal, em Jardim.
O ataque ocorreu durante a tarde de quarta-feira (7). Após o ataque, o trabalhador rural chegou a receber socorro de uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu.
Conforme o site Jardim MS News noticiou, a vítima foi contratada para trabalhar na propriedade e, durante a roçada, acabou atingindo um cupinzeiro, de onde várias abelhas saíram, ocorrendo o ataque.
Pessoas que estavam próximas não conseguiram socorrer Francisco devido à agressividade do enxame, o que trouxe dificuldade inclusive à equipe de socorristas que esteve na propriedade para o resgate.
Ainda conforme informações do site do interior, os militares também foram atacados enquanto tentavam retirar a vítima das proximidades da área onde ocorreu o ataque.
A vítima chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.
O que fazer durante ataque de abelhas?
A orientação dos Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, em relação a enxames ou colmeias de abelhas, é manter distância e acionar a equipe por meio do número 193.
O perigo é real, uma vez que, em caso de ataque, dependendo da quantidade de picadas, a vítima pode morrer, especialmente quem tem alergia.
Já na situação de um ataque, a orientação é correr e se afastar o mais rapidamente possível do local da colmeia, por ser um perímetro que o inseto irá proteger caso sinta que está sob ataque.
Outras dicas:
- Informar pessoas, caso tenha avistado abelhas em algum local, para que não se aproximem;
- Abelhas são sensíveis a barulhos e odores fortes, que devem ser evitados;
- Não jogue inseticida, pedra ou qualquer objeto nas abelhas;
- Evite atear fogo na colmeia;
- Retire animais de estimação do local, já que abelhas podem atacar os pets.