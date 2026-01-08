Trabalhador morre após ataque de abelhas em MS

CAMPO GRANDE

Presidente da comissão técnica não descarta possibilidade de sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, para restabelecer desconto integral oferecido até 2025 para quem quitou o IPTU à vista

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou Rafael Tavares na manhã desta quinta-feira (08). Marcelo Victor/Correio do Estado

Nesta quinta-feira (08) os representantes da Câmara Municipal de Campo Grande se organizam, em reunião entre os parlamentares durante o período de recesso, insistindo que o Executivo da Cidade Morena retome também os 20% no desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Ainda na segunda-feira (05) foi oficializada a Comissão Técnica que tem atuado em cima das mudanças anunciadas sobre o IPTU, com o próprio presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB), admitindo na ocasião uma possibilidade de convocar sessão extra para apreciar o assunto.

Agora pela manhã, em resposta ao Correio do Estado, o presidente dessa Comissão Técnica, Rafael Tavares (PL), esclareceu os próximos passos tomados pelos parlamentares após o Executivo anunciar a somente a prorrogação para o pagamento à vista e melhorias na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

"Vamos reunir hoje (08) com as lideranças, de forma on-line, já que alguns vereadores estão fora da cidade. Uma reunião para definir as ações do legislativo para retomar o desconto de 20%", argumenta Rafael Tavares (PL).

Relembre

Conforme repassado ontem pela manhã (07), pelo secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha, apesar de acatar a prorrogação do pagamento com desconto à vista, a retomada dos 20% seria inviável.

Segundo o titular da Pasta, as demais capitais brasileiras praticam descontos que estariam muito distantes dos valores adotados na Cidade Morena até 2025.

"Em relação ao desconto de 20%, isso é um poder discricionário do próprio município. Na cidade de São Paulo, salvo engano, é 3%, em Curitiba acho que são 5%, nenhuma capital, com exceção acho que de Maceió e não me lembro a outra cidade, aplicam um desconto próximo aos 20%... o restante dos demais municípios aplicam 5% de desconto, 3% de desconto", disse Ulysses da Silva.

Nas palavras do secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, os descontos oferecidos tratam-se de incentivos, mas cabe ao município estabelecer o valor da oferta para o pagamento do tributo.

"Se você deve mil reais de imposto, paga mil. O município fala, 'ó, se você pagar até o dia 10, eu vou te dar 10%, Você vai pagar 900 reais. Antes eram 20, mas hoje não é mais. Hoje é 10%, que é o desconto que a prefeitura oferece para quem vai pagar o seu tributo em dinheiro", frisou Ulysses na ocasião.

Em complemento, o parlamentar do Partido Liberal que preside essa comissão técnica é categórico em apontar a possibilidade de uma sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, em busca de uma "retomada" do desconto integral oferecido até 2025 para quem buscava quitar o IPTU à vista.

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou o presidente da Comissão Técnica, Rafael Tavares, na manhã desta quinta-feira (08).

