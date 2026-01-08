Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Trabalhador morre após ataque de abelhas em MS

A vítima, de 55 anos, estava roçando quando atingiu um cupinzeiro, de onde o enxame saiu

Laura Brasil

08/01/2026 - 13h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um homem identificado como Francisco Ajala Torres, de 55 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda que fica na região da Estrada do Pontal, em Jardim.

O ataque ocorreu durante a tarde de quarta-feira (7). Após o ataque, o trabalhador rural chegou a receber socorro de uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu.

Conforme o site Jardim MS News noticiou, a vítima foi contratada para trabalhar na propriedade e, durante a roçada, acabou atingindo um cupinzeiro, de onde várias abelhas saíram, ocorrendo o ataque.

Pessoas que estavam próximas não conseguiram socorrer Francisco devido à agressividade do enxame, o que trouxe dificuldade inclusive à equipe de socorristas que esteve na propriedade para o resgate.

Ainda conforme informações do site do interior, os militares também foram atacados enquanto tentavam retirar a vítima das proximidades da área onde ocorreu o ataque.

A vítima chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

O que fazer durante ataque de abelhas?

A orientação dos Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, em relação a enxames ou colmeias de abelhas, é manter distância e acionar a equipe por meio do número 193.

O perigo é real, uma vez que, em caso de ataque, dependendo da quantidade de picadas, a vítima pode morrer, especialmente quem tem alergia.

Já na situação de um ataque, a orientação é correr e se afastar o mais rapidamente possível do local da colmeia, por ser um perímetro que o inseto irá proteger caso sinta que está sob ataque.

Outras dicas:

  • Informar pessoas, caso tenha avistado abelhas em algum local, para que não se aproximem;
  • Abelhas são sensíveis a barulhos e odores fortes, que devem ser evitados;
  • Não jogue inseticida, pedra ou qualquer objeto nas abelhas;
  • Evite atear fogo na colmeia;
  • Retire animais de estimação do local, já que abelhas podem atacar os pets.
     

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Câmara ainda insiste na retomada do desconto de 20% no IPTU

Presidente da comissão técnica não descarta possibilidade de sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, para restabelecer desconto integral oferecido até 2025 para quem quitou o IPTU à vista

08/01/2026 11h45

Compartilhar

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou Rafael Tavares na manhã desta quinta-feira (08).  Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (08) os representantes da Câmara Municipal de Campo Grande se organizam, em reunião entre os parlamentares durante o período de recesso, insistindo que o Executivo da Cidade Morena retome também os 20% no desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).  

Ainda na segunda-feira (05) foi oficializada a Comissão Técnica que tem atuado em cima das mudanças anunciadas sobre o IPTU, com o próprio presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB), admitindo na ocasião uma possibilidade de convocar sessão extra para apreciar o assunto. 

Agora pela manhã, em resposta ao Correio do Estado, o presidente dessa Comissão Técnica, Rafael Tavares (PL), esclareceu os próximos passos tomados pelos parlamentares após o Executivo anunciar a somente a prorrogação para o pagamento à vista e melhorias na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). 

"Vamos reunir hoje (08) com as lideranças, de forma on-line, já que alguns vereadores estão fora da cidade. Uma reunião para definir as ações do legislativo para retomar o desconto de 20%", argumenta Rafael Tavares (PL). 

Relembre

Conforme repassado ontem pela manhã (07), pelo secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha, apesar de acatar a prorrogação do pagamento com desconto à vista, a retomada dos 20% seria inviável. 

Segundo o titular da Pasta, as demais capitais brasileiras praticam descontos que estariam muito distantes dos valores adotados na Cidade Morena até 2025. 

"Em relação ao desconto de 20%, isso é um poder discricionário do próprio município. Na cidade de São Paulo, salvo engano, é 3%, em Curitiba acho que são 5%, nenhuma capital, com exceção acho que de Maceió e não me lembro a outra cidade, aplicam um desconto próximo aos 20%... o restante dos demais municípios aplicam 5% de desconto, 3% de desconto", disse Ulysses da Silva.

Nas palavras do secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, os descontos oferecidos tratam-se de incentivos, mas cabe ao município estabelecer o valor da oferta para o pagamento do tributo. 

"Se você deve mil reais de imposto, paga mil. O município fala, 'ó, se você pagar até o dia 10, eu vou te dar 10%, Você vai pagar 900 reais. Antes eram 20, mas hoje não é mais. Hoje é 10%, que é o desconto que a prefeitura oferece para quem vai pagar o seu tributo em dinheiro", frisou Ulysses na ocasião.

Em complemento, o parlamentar do Partido Liberal que preside essa comissão técnica é categórico em apontar a possibilidade de uma sessão extraordinária antes da retomada dos trabalhos legislativos, em busca de uma "retomada" do desconto integral oferecido até 2025 para quem buscava quitar o IPTU à vista. 

"Se a Prefeitura não recuar, teremos uma sessão extraordinária", confirmou o presidente da Comissão Técnica, Rafael Tavares, na manhã desta quinta-feira (08). 

 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

Corpo carbonizado encontrado na MS-465 é de idoso de 67 anos

Autores do crime, de 19, 23 e 26 anos, foram presos

08/01/2026 11h30

Compartilhar
Carro (Corsa Classic) é vermelho, mas, com o fogo, ficou branco

Carro (Corsa Classic) é vermelho, mas, com o fogo, ficou branco Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Continue Lendo...

Elder Fernandez, de 67 anos, é a vítima que teve o corpo carbonizado, em carro incendiado, noite desta terça-feira (6), nas proximidades da MS-465, trecho conhecido como "Estrada do Suez", em Rio Brilhante, município localizado a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi morto com golpes de faca e depois carbonizado em seu próprio veículo.

Conforme apurado pela mídia local, Elder estava bebendo com seus vizinhos, quando começaram a brigar por motivos que não foram divulgados. Durante a briga, ele foi golpeado com facadas na garganta/nuca e morreu no local.

Em seguida, os autores colocaram seu corpo no banco traseiro do carro dele (Corsa Classic vermelho), dirigiram até a MS-465 e atearam fogo contra o veículo. Vale ressaltar que o idoso estava dentro do carro já sem vida.

Na noite de terça-feira (6), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma possível ocorrência de acidente de trânsito, mas, ao chegar no local, se deparou com um corpo carbonizado dentro de um carro incendiado.

As chamas atingiram apenas a parte frontal do veículo. Os bombeiros contiveram as chamas a tempo e a parte traseira não foi atingida.

O corpo de Elder Fernandez foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IMOL) de Dourados, onde passa por exames periciais antes de ser liberado para velório e sepultamento pela família.

Os autores do crime, de 19, 23 e 26 anos, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira (7), pela Polícia Civil.

Corpo carbonizado é um cadáver que foi exposto a calor intenso ou chamas, resultando na destruição dos tecidos moles e, em casos graves, na calcinação dos ossos. É difícil identificar um corpo carbonizado, sendo impossível distinguir se é homem ou mulher em muitos casos.

Para identificação, a perícia criminal utiliza alguns métodos, como odontologia e DNA.

* Com informações de Dourados News

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 2 dias

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

2

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

3

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 1 dia

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?