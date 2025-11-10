Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

Traficante racha diplomacia entre o Paraguai e a Bolívia

Sebastián Enrique Marset Cabrera, após sumir em 2023, reapareceu em um vídeo em que fala que pode se movimentar entre os dois países sem problemas

Rodolfo César, de Corumbá

10/11/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mensagens que criminosos sul-americanos passaram a endereçar para rivais, com respingos em autoridades e governos nacionais, estão gerando diversas situações nos setores de diplomacia de países ao redor do Brasil. 

O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, foragido da Justiça desde 2021 e com alerta vermelho da Interpol, voltou a figurar no cenário da segurança pública de Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai entre setembro e outubro, ao fazer declarações em vídeo que circulou em redes sociais, que também acabou gerando incômodo nas relações entre Bolívia e Paraguai.

O caso mais emblemático sobre essa tensão governamental gerada a partir de relatos do crime organizado envolveu o ministro do Interior do Paraguai, Enrique Riera, e o então ministro de Governo da Bolívia, Roberto Ríos. Este último saiu do cargo com a troca de presidente no país vizinho, que ocorreu no sábado. Enrique Riera sugeriu que a Bolívia estaria “abrigando” Sebastián Marset.

O criminoso deu sinais de ter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa brasileira, e estar atuando em uma possível etapa de expansão de rotas do tráfico de cocaína na Bolívia.

Além do vídeo em que ele aparece armado e com um material gráfico que remete ao PCC, também houve um informe do setor de Inteligência da Polícia Boliviana que apontou uma atuação mais contundente de Marset contra outros grupos criminosos bolivianos.

Por conta das insinuações do representante do governo paraguaio, a Bolívia apontou que ainda não existem evidências de que o narcotraficante uruguaio esteja escondido em território boliviano.

Além disso, houve comunicado formal para que autoridades paraguaias possivelmente pudessem compartilhar dados que apontem o paradeiro do investigado com a Bolívia. A medida foi tomada como um posicionamento de repreensão ao governo paraguaio.

Em Santa Cruz de la Sierra, no fim de outubro, Roberto Ríos convocou a imprensa boliviana para criticar o “desencontro diplomático” entre os países enquanto há sinais de que as organizações criminosas transnacionais estão buscando ficar cada vez mais alinhadas para garantir que as rotas do tráfico sigam em funcionamento.

“Nós, sendo responsáveis e respeitosos dos procedimentos estabelecidos, fizemos solicitação, por meio da Interpol, à Polícia do Paraguai para que sejam fornecidas mais informações [sobre o paradeiro de Marset]. Entregaram para a gente dados preliminares. Ainda assim, queremos detalhar esta informação, porque não existe evidência específica da presença de Marset no nosso país”, apontou o então ministro de Governo da administração de Luís Arce, que saiu do poder no sábado.

Desde a penúltima semana de outubro, a Polícia Boliviana e a Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) estão com operações em andamento para tentar identificar as organizações criminosas atuando no país.

Nesse trabalho, já foi apurado que o PCC está diretamente ligado com as principais rotas de narcotráfico na Bolívia, bem como agindo em conjunto com organizações que têm como liderança o uruguaio Marset e o boliviano Yasser Andrés Vásquez Cardona, o Coco.

Com as disputas diplomáticas em curso, no começo de novembro, o ministro Enrique Riera deu declaração reafirmando que há indícios de a Bolívia estar mesmo abrigando Marset e que a manifestação do governo vizinho acabou sendo exagerada, ainda ligando a situação ao fato de a atual administração, de esquerda, estar deixando o poder após mais de 19 anos.

“Eu recebi extraoficialmente [a informação sobre Marset], mas, por meio de fontes muito confiáveis de amigos da Interpol da Bolívia e do Paraguai, [que] começaram a trocar informações de que existia a possibilidade de que [Marset] seguisse na Bolívia ou que está na Bolívia”, alegou Enrique Riera, ao conceder entrevista anteriormente à Rádio Monumental.

LIGAÇÕES ENTRE PAÍSES

Enquanto Sebastián Marset segue foragido desde 2023, quando vivia em uma mansão em Santa Cruz e conseguiu escapar de um cerco policial que tentava prendê-lo, sua ex-namorada Gianina García Troche está detida no Paraguai.

Ela é acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Já Marset, que tem advogado constituído no Uruguai, segue na lista vermelha da Interpol.

Por conta de uma suposta disputa por rotas de tráficos de drogas na América do Sul, o uruguaio estaria sendo ameaçado por outro criminoso, que já foi seu aliado. Erlan Ivar García López, supostamente, estaria fornecendo informações do paradeiro de Marset.

O vídeo em que o uruguaio aparece com ligações com o PCC foi filmado como uma mensagem em tom de ameaça direcionada a Ivar, que é também conhecido como Colla.

Apesar de não haver menção ao território brasileiro nessas disputas, o País está conectado pelo fato de, aparentemente, as organizações criminosos das diferentes nações estarem mantendo relação comercial fomentada pela busca do lucro gerado pelo tráfico de drogas.

No Brasil, não houve pronunciamento oficial de autoridades sobre a situação envolvendo Bolívia e Paraguai. Paralelo a isso, a Polícia Federal em Mato Grosso do Sul confirmou que está procurando ampliar a atuação binacional para ter mais efetividade em investigações.

“Já reconhecemos que o crime é transfronteiriço e o Brasil possui uma atuação em La Paz e em Santa Cruz de la Sierra [ambos na Bolívia], com policiais federais presentes naqueles locais. Mas agora precisamos ter os policiais bolivianos do lado de cá para agirem da mesma forma. Aqui em Corumbá é o principal local para essa integração ocorrer”, apontou o superintendente da Polícia Federal no Estado, Carlos Henrique Cotta D’Angelo.

*SAIBA

Matéria do Correio do Estado da semana passada mostrou que Marset chegou a se “esconder” à vista de todos na Bolívia, onde criou um time de futebol em que também era um dos jogadores. Ele disputou partidas e deu até entrevistas.

Assine o Correio do Estado

MEIO AMBIENTE

Governo de MS quer usar a COP30 para "vender" o Fundo Pantanal para o mundo

Estado já marcou encontros com alguns interessados em investir no bioma, uma dessas agendas deve ocorrer com a Suíça

10/11/2025 09h00

Compartilhar
Pantanal de Mato Grosso do Sul é regido por nova legislação desde fevereiro do ano passado, que também criou fundo para o bioma

Pantanal de Mato Grosso do Sul é regido por nova legislação desde fevereiro do ano passado, que também criou fundo para o bioma Rodolfo César

Continue Lendo...

Lançado oficialmente em fevereiro deste ano, o Fundo Clima Pantanal, do qual o governo do Estado retira recursos para financiar o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, teve até hoje apenas três doações, uma feita pelo Executivo estadual e outras duas menores realizadas por entidades ligadas aos produtores rurais.

E é para mudar este cenário que o projeto será apresentado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

O evento, que começa hoje em Belém, no Pará, deve reunir mais de 170 países e será usado como vitrine para projetos relacionados com a preservação do meio ambiente. Entre tais projetos, Mato Grosso do Sul incluirá o Fundo Clima Pantanal, que foi criado com a Lei do Pantanal, aprovada em 2023 e que entrou em vigor no ano passado.

Segundo o secretário-executivo de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, o governo do Estado está montando as agendas com os interessados em contribuir com o fundo, criado para pagar produtores rurais que preservarem o bioma além do que determina a lei.

“O fundo está entre os principais temas que a gente vai discutir e apresentar, principalmente o PSA. A gente segue a nossa busca por recursos”, afirmou Falcette, ao Correio do Estado.

Entre essas agendas, uma já marcada será com um fundo da Suíça, que já sinalizou interesse no Fundo Clima Pantanal, porém, ainda não há um valor definido para doação.

Das três doações existentes no fundo pantaneiro, a maior delas foi a do governo do Estado, que destinou R$ 40 milhões para os projetos escolhidos na região. Os outros dois repasses foram da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e da Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS), ambos no valor de R$ 100 mil.

PSA

O governo de Mato Grosso do Sul lançou oficialmente o PSA aos produtores rurais e organizações que se comprometerem com a preservação do bioma em março deste ano.

Segundo as regras do programa, divulgadas pelo Correio do Estado na época, o valor será de R$ 55 por hectare, a ser pago em duas parcelas, com limite de até R$ 100 mil por propriedade.

O PSA não impede que o fazendeiro arrende parte da sua propriedade, podendo receber os dois pagamentos caso também faça as ações de preservações, que deverão estar previstas no edital.

O PSA visa remunerar aqueles que contribuem há séculos com a preservação do Pantanal, entre ribeirinhos, produtores rurais e povos originários.

O pagamento por serviços ambientais no Pantanal foi criado com a Lei do Pantanal, que entrou em vigor no ano passado, e a criação do Fundo Clima Pantanal, ferramenta que tem por objetivo pagar aos produtores pelo excedente de preservação ambiental da região.

O programa está sendo instituído em duas modalidades: Conservação e Biodiversidade e PSA Brigadas Flexibilização do Manejo Integrado do Fogo, e já inicia com o aporte de R$ 40 milhões do governo estadual. 

Organizações da sociedade civil, produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas, comunidades indígenas, qualquer pessoa que viva no território do Pantanal e que esteja organizada em uma associação, em algum tipo de representação, podem submeter projetos.

“Cabe destacar que 97% da região pantaneira está em propriedades rurais, ou seja, os proprietários são responsáveis pela gestão do território”, destacou Artur Falcette, à época.

Na semana passada, o governo do Estado publicou alguns dos contemplados com recursos do Fundo Clima Pantanal. Conforme matéria do Correio do Estado, a ferramenta está destinando quase R$ 3 milhões a organizações não governamentais (ONGs) que atuem no combate a incêndios e no tratamento de animais silvestres atingidos pelas queimadas no Pantanal.

Publicação do Diário Oficial do Estado do dia 5 divulgou o repasse de R$ 1,438 milhão para o Instituto do Homem Pantaneiro (IHP), R$ 996 mil para o Instituto SOS Pantanal, e R$ 497,5 mil para o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil (IPCTB).

Somados, os repasses chegam R$ 2,931 milhões, o que equivale a 7,3% dos R$ 40 milhões anunciados pelo governo do Estado ao Fundo Clima Pantanal para o primeiro ano de vigência do programa.

FUNDO FLORESTAS

Na semana passada, durante a prévia para a COP30, o governo federal lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês), mecanismo financeiro que usa um modelo de investimento de renda fixa para gerar recursos destinados à conservação de florestas tropicais.

A ferramenta tem sido defendida pelo governo federal e já conseguiu aporte de US$ 5,5 bilhões em investimentos. O maior repasse foi do governo da Noruega, que já se comprometeu a colocar cerca de US$ 3 bilhões.

Além dele, também se dispuseram a contribuir o Brasil (US$ 1 bilhão), a Indonésia (US$ 1 bilhão) e a França (US$ 500 milhões). Talvez este seja o maior “concorrente” do Fundo Clima Pantanal para receber doações.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Efeitos das mudanças do clima agravam alergias, diz especialista

Associação médica enviou carta de alerta ao presidente da COP30

09/11/2025 23h00

Compartilhar

Foto: Bruno Peres / Agência Brasil

Continue Lendo...

Em carta enviada ao presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) manifestou preocupação com os efeitos negativos que o aquecimento global, as mudanças climáticas e a poluição provocam na saúde da população, agravando doenças alérgicas e respiratórias.

Essa será a temática principal do 52º Congresso de Alergia e Imunologia que a entidade realiza no período de 13 a 16 deste mês, em Goiânia, coincidindo com a semana da COP30.

“Esse é um assunto que nos preocupa de longa data, porque nós sabemos que as doenças que tratamos aqui no campo da alergia e da imunologia sofrem um impacto muito considerado das mudanças climáticas e da alteração do meio ambiente. Sabemos que essas doenças têm um caráter genético, que é hereditário de família a família, mas a genética não é suficiente para desencadear todo esse arsenal de doenças“, destacou nesta quinta-feira (6), em entrevista à Agência Brasil, a presidente da Asbai, Fátima Rodrigues Fernandes.

A médica disse que é importante considerar que os fatores ambientais, as mudanças climáticas, o aquecimento global, o aumento da poluição vão acarretar alteração das defesas, levando a uma inflação das mucosas respiratórias e da pele também, facilitando a reação inflamatória que caracteriza doenças como a asma, por exemplo.

Catástrofes

Outras doenças que podem ter incidência impactada pelas mudanças do clima e a poluição são a rinite alérgica, que chega a 30% de pacientes da população do Brasil, conjuntivite e dermatite atópica, uma inflamação na pele.

Fátima esclareceu que essas alterações que levam ao crescimento da poluição aumentam também a quantidade de material particulado no ar, sólido, e ainda ao aumento de gases, como dióxido de carbono, ou CO2.

“Junto com aquecimento ou essas catástrofes climáticas que a gente tem observado, em tempos recentes, como a tragédia do Rio Grande do Sul (enchentes em abril de 2024), tudo isso aumenta a formação de alérgenos, tanto pólens, quanto fungos, e mesmo a proliferação de ácaros, que são fatores condicionantes dessas doenças também”, afirmou.

Alérgenos são substâncias que causam uma resposta exagerada do sistema imunológico em pessoas sensíveis, resultando em alergia.

Na carta, a Asbai menciona estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), segundo o qual um aumento considerável de 60% na incidência de incêndios, por exemplo, como ocorrido na Região Norte do país, espalha essa fumaça por todo o país e até mesmo para países vizinhos, levando ao aumento da poluição atmosférica e das doenças respiratórias.

Prejudicados

Fátima Rodrigues Fernandes ressaltou que o mais triste de tudo é que a fumaça dos incêndios vai prejudicar, principalmente, as crianças pequenas, os idosos, as gestantes e, também, aquelas comunidades com menos recursos, onde qualquer alteração climática vai ter um peso muito maior, considerando ainda o peso que isso vai ter nos pacientes com doenças respiratórias, entre as quais asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema.

“Todos esses pacientes vão sofrer muito mais com esse clima tão alterado que a gente está tendo nos últimos tempos”.

Isso sem falar também na poluição plástica, ou pela contaminação por microplásticos, que atingem diversos tecidos e órgãos dos seres vivos.

“Realmente, essa é outra questão que está afligindo muito a comunidade científica na área da saúde, onde a gente sabe que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico no mundo, com dezenas de toneladas soltas no nosso meio ambiente que não são descartadas de uma maneira correta e que contaminam água, oceanos e que até a gente acaba ingerindo”.

A presidente da Asbai comentou que através da água que se bebe, do contato que a pessoa tem com produtos de plástico, é sabido que esses microplásticos também vão atuar no sistema imunológico e na saúde da população, deturpando muito a saúde.

“Hoje em dia a gente vê, por exemplo, muitos casos de alergia alimentar ou intolerância alimentar que estão atribuídos à alteração da nossa mucosa gastrointestinal, aumento da permeabilidade dessa mucosa, levando a inflamações que conturbam muito a qualidade de vida dos pacientes que têm uma alergia alimentar”.

Acrescentou que “o que é dramático e que a gente também tem que mencionar, é que, além de tudo, quando se está diante de uma emergência climática, de uma catástrofe, como a gente tem presenciado aqui em São Paulo, no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul, o acesso aos cuidados de saúde para quem tem doenças crônicas, como a asma, fica muito prejudicado”.

Tratado

São pacientes que precisam de tratamento contínuo e acabam não tendo esse acesso permitido, o que leva à piora da doença e mais emergências, crises e até óbitos, sem considerar também que as doenças, de uma maneira geral, têm um impacto muito grande na saúde emocional das pessoas.

A presidente da Asbai lembrou, ainda, que toda vez que se está diante de uma situação calamitosa, tanto os pacientes, como os próprios profissionais da saúde sofrem um estresse muito grande pela incapacidade de enfrentar situações limítrofes, como são essas emergências.

Fátima Fernandes acredita que todas essas questões devem ser motivo de preocupação, de discussão e, sobretudo, de formulação de políticas que visem conter a evolução dessas alterações climáticas, da evolução do aquecimento global e de todos esses agravos à saúde da população.

A Asbai espera que, durante a COP30 sejam retomadas as negociações do Tratado Global contra a Poluição Plástica, de 2022, para diminuir esse tipo de poluição.

“Sem dúvida, esse é um ponto crucial e temos que ser signatários e usuários desse tratado. Temos que aplicar na vida real todos esses cuidados necessários para proteção da nossa saúde”.

Ela diz esperar que a COP30 seja uma oportunidade de que ações no sentido de diminuir os efeitos da poluição e do aquecimento global sobre a saúde da população possam ser efetivadas.

“Essa é a real expectativa de toda a comunidade científica e dos profissionais da saúde, de que o resultado dessa COP realmente seja aplicável como comprometimento dos diferentes países que participam dessa celebração, no sentido de aplicar essas condutas emergenciais até para o controle dessas alterações que nós estamos vivendo no meio ambiente”.

Congresso

Duzentos participantes nacionais e internacionais participarão do 52º Congresso de Alergia e Imunologia da Asbai, incluindo entidades globais da especialidade, como a World Allergy Organization (WAO), American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología(SLAAI) e Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)

4

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 2 dias

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?