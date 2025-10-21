Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FAROESTE

Dominada pelo tráfico, fronteira concentra 21% dos assassinatos

Com 12% da população do Estado, municípios fronteiriços são disputados por facções criminosas, contribuindo para estatística

Felipe Machado e Laura Brasil

21/10/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os municípios de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com os países vizinhos são responsáveis por 2 a cada 10 assassinatos no Estado este ano, registro impulsionado pela “guerra” de facções que tentam tomar o controle do tráfico na região fronteiriça.

Em Mato Grosso do Sul, 13 municípios fazem fronteira com Paraguai e Bolívia, são eles: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo.

Para efeito de comparação, as cidades citadas representam 12,15% da população do Estado, visto que somam cerca de 335 mil habitantes de um total de 2,75 milhões de sul-mato-grossenses, conforme o último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os municípios que fazem fronteira com países vizinhos já registraram 75 vítimas de homicídios dolosos na região fronteiriça este ano, o que representa 21,43% dos assassinatos no Estado.

Além disso, em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a outubro, houve um aumento de 27,12% nas vítimas de homicídio doloso. Em 2024, foram 59 assassinados na fronteira.

É importante frisar que todos os números citados são dos casos que ficam sob responsabilidade de Mato Grosso do Sul, já que os assassinados do “outro lado do muro” são de encargo das forças policiais estrangeiras, seja no Paraguai ou na Bolívia.

CAMPO GRANDE

Um dos fatores que permitem demonstrar que a região de fronteira segue sendo uma das maiores preocupações da segurança pública do Estado é análise dos dados de Campo Grande, que concentra mais de 32% da população de Mato Grosso do Sul, e que registrou, até o momento, apenas 40 homicídios a mais (33% do total deste ano) que os 13 municípios fronteiriços somados.

Contudo, mesmo que a Capital esteja distante das regiões de fronteira, ainda é local de disputa de organizações criminosas, o que preocupa as autoridades estaduais, conforme revelou o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em Mato Grosso do Sul, major da PM Rafael Custódio Alves, durante podcast do Ministério Público, no mês passado.

“Eu percebo que crimes que, antes, ocorriam em locais de disputa, áreas de fronteira, hoje, ocorrem em Campo Grande. A guerra para tomar o poder gera homicídios, quando alguém assume, dá aquela tranquilizada”, destacou o oficial, que caracterizou o Estado como uma importante rota para o tráfico internacional de drogas.

FACÇÕES

Não é novidade que as duas maiores organizações criminosas do Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), também atuam e competem por territórios de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul.

O aumento das mortes pode estar relacionado ao fim da trégua entre as duas maiores facções do País, que teria acabado no começo deste ano. Desde então, algumas mortes relacionadas à disputa por território chamaram a atenção, como as de Coronel Sapucaia.

Em julho deste ano, o Correio do Estado relatou que Coronel Sapucaia foi transformada em um verdadeiro faroeste, por causa das disputas entre as duas facções, com sete assassinatos na região no mês. A cidade faz fronteira com Capitán Bado, no Paraguai.

À época, um dos executados era sobrinho do narcotraficante Felipe Escurra, conhecido como Barón, que é ligado ao Comando Vermelho e conhecido na região de fronteira como “chefe da maconha”. Atualmente, Barón está foragido e é procurado por crimes no Paraguai e no Brasil.

ÚLTIMOS CASOS

Em um dos casos mais recente da luta por espaço entre as facções, na noite de quinta-feira, um homem de 28 anos, identificado como Rodrigo Fernandes Duarte, foi encontrado morto na MS-164, em Ponta Porã, cidade que faz divisa com o Paraguai. Segundo informações policiais, trata-se de uma execução, visto que foram avistados mais de 17 tiros de pistola no corpo da vítima, além de estar com as mãos algemadas.

Este não foi o único caso na semana passada. No dia 14, o paraguaio Alcides Ramirez, de 34 anos, também foi executado com disparos na boca e peito, e seu corpo foi enrolado em uma lona preta e amarrado. Ele foi encontrado em Zanja Pytá, povoado paraguaio que faz fronteira com Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. A ocorrência segue em investigação por parte das forças paraguaias.

No caso mais recente, um homem foi morto ontem, em Pedro Juan Caballero. Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China. O brasileiro concorreu a vereador nas eleições de 2024 pelo município de Coronel Sapucaia. A vítima foi executada na tarde de ontem, atingida por pelo menos 16 tiros na cabeça, rosto e peito.

Segundo informações da Polícia Nacional, a vítima veio de Capitán Bado, no Paraguai, até Pedro Juan Caballero, e, ao se aproximarem da caminhonete no estacionamento do shopping, foram alvejados por balas calibre 9 mm.

Além de Jonathan, o amigo dele, Eduardo Flor Cantaluppi, de 22 anos e de nacionalidade paraguaia, também foi alvejado. Informações preliminares indicam que os pistoleiros estavam em dois veículos.

*SAIBA

De acordo com levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os homicídios ocultos em Mato Grosso do Sul aumentaram 164% de 2019 a 2022, saltando de 34 para 90, respectivamente.

Os homicídios ocultos são aquelas mortes que não constam nas estatísticas de homicídio por vários motivos, como a falta de solução do caso e identificação dos autores ou até mesmo casos que foram solucionados posteriormente, mas os dados não foram atualizados e alterados para “homicídio”.

Muitos desses óbitos são registradas apenas como “morte a esclarecer” ou “morte suspeita”.

Assine o Correio do Estado

FERIADO

Câmara terá quatro dias de folga pelo Dia do Servidor Público

A Casa de Leis decretou ponto facultativo na segunda-feira (27), e os servidores terão folga de sábado (25) a terça-feira (28)

21/10/2025 09h30

Compartilhar
Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Continue Lendo...

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), a declaração de ponto facultativo na Câmara Municipal de Campo Grande na próxima segunda-feira (27), que antecede o feriado de Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.  Com isso, os servidores das Casa de Leis terão quatro dias de folga, a contar a partir de sábado (25).

A medida é diferente da adotada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, que adiou o feriado de Dia do Servidor Público para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de emendar a data com o feriado nacional de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira). Neste caso, os servidores também terão quatro dias de folga, do dia 20 ao dia 23 (domingo).

A decisão da Prefeitura foi a mesma adotada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como consta no decreto publicado no dia 17 de janeiro no Diário Oficial do Estado, com a lista dos feriados e os dias que com ponto facultativo no ano de 2025. Veja a lista clicando aqui.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Próximos feriados

Como o mês de outubro já está chegando ao fim, assim como o anos de 2025, o Dia da Consciência Negra será o último feriado do ano antes do Natal, que cairá em um dia de semana, possibilitando folga estendida e ponto facultativo para as repartições pública.

Isso porque, o Dia de Finados, comemorado no dia 2 de novembro cairá em um domingo. Na sequência, a Proclamação da República, no dia 15 de novembro (sábado). Depois, antes da virada de  ano, terá o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro (quinta-feira).

Assine o Correio do Estado.

MEIO AMBIENTE

Moradores de MS estão entre os quatro maiores produtores de lixo do Brasil

Estudo identificou que habitantes do Estado produzem 336 kg de resíduos sólidos por ano, um dos maiores do País

21/10/2025 09h00

Compartilhar
A média é que cada morador de MS produz 336 quilos por habitante de resíduos sólidos urbanos por ano

A média é que cada morador de MS produz 336 quilos por habitante de resíduos sólidos urbanos por ano Paulo Ribas

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul está bem longe de ser um estado populoso e com seus 2,7 milhões de habitantes ocupa a 21ª posição no País em número de moradores, atrás de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na frente de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins.

Mas a população sul-mato-grossense consegue superar todas essas unidades federativas quando o assunto é produzir lixo, ocupando a quarta posição em um ranking nacional.

A média é que cada morador do Estado produz 336 quilos por habitante de resíduos sólidos urbanos por ano. Isso representa uma média de 926,3 milhões de kg de lixo gerados anualmente, algo que precisaria de 92,6 mil caminhões de lixo para transportar a aterros sanitários ou lixões.

Essa análise sobre a produção de resíduos foi elaborada pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Centro Brasil no Clima, no Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, para orientar governos estaduais, federal e instituições internacionais sobre políticas públicas e investimentos.

O documento foi divulgado neste ano, quando acontece a COP30 em Belém (PA), para tentar contribuir em alterações que possam auxiliar o País a reduzir impactos das mudanças climáticas.

“Apenas oito estados foram destacados pelo Sistema Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos [Snir] [2021] por fazerem algum tipo de tratamento de seus resíduos [compostagem, incineração, reciclagem ou recuperação energética]: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal”, analisou os pesquisadores do anuário. 

Conforme Fernanda Fortes Westin, Beatriz Oliveira de Araújo e João Cláudio Rocha Baeta Leal, autores do estudo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) preconizou o fortalecimento da fiscalização e do monitoramento das práticas de gestão de resíduos, bem como no investimento em infraestrutura adequada para a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

“São medidas adicionais que podem ajudar a reduzir os impactos ambientais e promover um desenvolvimento mais sustentável”, observou o anuário, em conjunto com avaliação feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

A média é que cada morador de MS produz 336 quilos por habitante de resíduos sólidos urbanos por ano

LIXO SEM CONTROLE

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em sua análise mais recente, divulgada em 2023, mostrou que 66 dos municípios sul-mato-grossenses (84%) ainda não conseguiam fazer a pesagem rotineira do lixo coletado.

Sem conseguir identificar de forma precisa a quantidade que é recolhida, há uma lacuna de dados para auxiliar na melhor política da gestão de resíduos. Além disso, a coleta seletiva não existe em 36 cidades (46%), o que deixa o potencial de reciclagem defasado.

Apesar das defasagens, o TCE-MS apontou que entre 2016 e 2022 houve uma evolução para o fim dos lixões em Mato Grosso do Sul.

No último levantamento feito, são nove cidades que permanecem com lixões ativos: Corumbá, Ladário, Sonora, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Antônio João, Ponta Porã e Anaurilândia. Desses municípios, três deles estão no Pantanal: Corumbá, Ladário e Rio Verde de MT.

INICIATIVAS

Em Mato Grosso do Sul, há o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (Pers-MS), que foi aprovado em 2020, só 10 anos depois que o plano nacional tinha sido instituído.

Entre as discussões que existem no Estado para aprimorar a conscientização sobre como lidar com o lixo diário está o direcionamento para que as disciplinas de Ciências e Biologia das redes municipais e estadual passassem a trabalhar com o tema de forma regular e constante. 

Por conta disso, a Universidade Estadual de MS (UEMS) implementou algumas medidas, como o curso de extensão sobre o tema resíduos sólidos.

O campus de Ivinhema, por exemplo, passou a ter na sua grade aulas para futuros professores sobre o assunto. Além disso, uma iniciativa desenvolvida em 2024 buscou alcançar professores de todo o Estado. O primeiro curso promovido para todo o Estado foi realizado de forma EAD e teve 52 inscritos, com 23 participantes aprovados, entre eles foram oito professores da educação básica.

“O desconhecimento da legislação  relacionada  aos  resíduos  sólidos revelou-se um ponto frágil, o que demonstra a necessidade de ofertas contínuas com formação e capacitação que sejam contextualizadas à realidade estadual, sendo a extensão universitária uma oportunidade efetiva para essas ações”, identificaram Alessandra Ribeiro de Moraes, Gislayne de Araújo Bitencourt e Maria Rita Mendonça Vieira, pesquisadoras da UEMS.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

2

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 1 dia

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

3

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China
Cidades

/ 17 horas

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo