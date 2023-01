Três Lagoas aparece em lista nacional com alto índice de infestação de dengue

Conforme o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti/Levantamento de Índices Amostral (LIRAa/LIA) de 2022, realizado entre outubro e novembro, atualizado em dezembro, aponta 218 cidades com alto risco de infestação de Aedes aegypti, dentre elas Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Isso quer dizer que, nesses municípios, a cada 100 imóveis visitados pelos agentes de saúde, quatro ou mais continham larvas do mosquito, transmissor da dengue, zika ou chikungunya.

O único município sul-mato-grossense que apresentou alto risco, obteve 9,4 no Índice de Infestação Predial (IIP).

“Na prática, leva-se em consideração que acima de 1 pode ocorrer, até menos, a circulação dos vírus transmitidos pelo Aedes Aegypti, então quando eu falo em 9 estou me referindo a média da cidade. É provável que existam vários bairros nos quais esse índice esteja em 2, em 1, em 1,5 e outros com 15 ou 16. O que é altamente preocupante”, explicou o pesquisador Rivaldo Venâncio.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, divulgou que dados coletados em janeiro, mostram que os focos de mosquitos encontrados estavam em 80,9% nas residências, 10,1% nos comércios e 9% nos terrenos baldios.

Para Venâncio, a população tem que saber que ela está em risco, de enfrentar uma epidemia e se estiver fazendo sua parte, pode cobrar do poder público.

”A população, o cidadão, a cidadã precisa cuidar do seu quintal, ver se tem algum objeto que possa acumular água, jarra ou vaso de planta dentro de casa. Aquele compartimento atrás da geladeira, dependendo o modelo, acumula água. Calha de água na casa, pneu velho, garrafa, qualquer objeto que possa acumular água poderá se transformar num potencial foco de proliferação do mosquito”, ressalta.

Em contato com a Prefeitura de Três Lagoas, afirmaram ao Correio do Estado que são realizadas diversas medidas para tentar conter a proliferação do mosquito.

“A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com as demais pastas da Administração Municipal vêm se empenhando desde o meio do ano passado para tentar conter esse aumento, com alerta e orientação à população, bem como o Mutirão de Limpeza que passou por diversos bairros endêmicos da cidade e continua com cronograma em aberto”.