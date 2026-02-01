Três morrem e um fica ferido em acidente entre picape e carreta na BR-267

Colisão frontal vitimou três pessoas no interior do Estado neste fim de semana - Foto: Maracaju Speed

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma colisão frontal entre uma picape e uma carreta próximo a Maracaju, na BR-267, vitimou três pessoas e deixou outra ferida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na noite deste sábado (31), que envolveu um Fiat Strada, onde estavam quatro homens, e uma carreta. O impacto foi tão forte que a picape foi arremessada para fora da rodovia.

Dos quatro que estavam na Strada, três morreram ainda no local. A quarta pessoa que estava no carro ficou gravemente ferida e foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande, que fica a cerca de 160 quilômetros de distância de onde ocorreu a colisão. A identidade dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

Já o motorista da carreta não se feriu, mas testemunhas afirmam que ele ficou extremamente abalado pelo acidente. Ainda não se sabe a dinâmica da colisão e por qual motivo aconteceu, mas as autoridades policiais continuam apurando o caso para identificar o ponto de partida que acabou vitimando três pessoas.

Dados

Com 1.492 acidentes de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul apresentou redução no número de colisões em rodovias federais neste ano, em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Porém, contrariando a tendência de aumento de casos, este ano registrou 1.492 acidentes, uma queda de 4,54% em relação a 2023 e de quase 8% em comparação com 2024. Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

Assine o Correio do Estado