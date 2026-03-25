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PRESERVAÇÃO

Tribunal de Justiça de MS cria vara especializada na proteção ambiental

Com sede no município de Bonito, a unidade terá atuação exclusiva nas questões ambientais da região

João Pedro Flores

25/03/2026 - 16h45
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta terça-feira (24), a criação da primeira vara especializada em direito ambiental do Estado que será instalada em Bonito.

Representado pelo seu presidente, o desembargador Dorival Renato Pavan, o anúncio foi feito no workshop "O Papel da Lei e dos Juízes" que debate a importância da justiça e da legislação na formalização de acordos ambientais multilaterais.

O painel integra a programação da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP 15 da CMS).

O desembargador Dorival Renato Pavan destacou o papel essencial da justiça na garantia da tutela do meio ambiente.

“Como medida concreta, anunciamos hoje a criação de uma vara especializada em Direito Ambiental e Agrário em Mato Grosso do Sul, com foco no Pantanal e que será instalada na comarca de Bonito. A unidade terá atuação exclusiva nas questões ambientais da região, incluindo outras comarcas, buscando respostas mais rápidas e efetivas".

De acordo com o presidente do Tribunal, ainda não há prazo definido para a implantação da vara especializada, mas afirma que os trabalhos para sua criação já começaram, incluindo estruturação, definição de equipe e apoio do Ministério Público.

Autoridades presentes

O anúncio foi feito durante o workshop que reuniu autoridades do setor jurídico e ambiental, como o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, referência em Direito Ambiental; o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, que assumiu a presidência da COP15, e representantes das Nações Unidas, para debater a aplicação da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres.

O workshop contou com a participação de Amy Fraenkel, secretária-executiva da CMS (Convenção sobre Espécies Migratórias), e Elizabeth Mrema, subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva adjunta do PNUMA.

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Estatísticas

MS tem o maior índice no País de adolescentes que já experimentaram cigarro eletrônico

Desde 2018, o uso do cigarro eletrônico cresceu 600% no Estado, segundo dados da Anvisa e do IBGE

25/03/2026 15h30

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Adolescentes meninas são as que mais fazem uso do cigarro eletrônico

Adolescentes meninas são as que mais fazem uso do cigarro eletrônico Divulgação

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Mato Grosso do Sul apresentou números expressivos de adolescentes em idade escolar (13 a 17 anos) que já fizeram uso ou experimentaram cigarros eletrônicos. A Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (PeNSE) de 2024, divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 48,2% dos estudantes nesta idade já fizeram uso dessa forma de tabaco. 

Em 2024, o Estado registrou cerca de 169.939 estudantes de 13 a 17 anos. Assim, o percentual mostra que, pelo menos, 81,9 mil adolescentes já experimentaram os chamados "vapes" ou "pods", que são dispositivos que aquecem um líquido contendo nicotina e substâncias tóxicas para serem inalados.

O resultado coloca Mato Grosso do Sul com o índice mais alto entre os estados brasileiros. 

O maior consumo desses cigarros é feito por meninas, sendo 50,4% das entrevistadas. Também é predominante o uso em estudantes da rede pública (49,6%) com relação aos estudantes da rede privada (38%). 

O consumo dos cigarros eletrônicos também predomina entre os jovens de 18 a 24 anos no Estado, sendo observado em 14,9% dos entrevistados pela Anvisa em 2024, correspondente a aproximadamente 31 mil pessoas. 

Além disso, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior taxa de consumo do cigarro eletrônico do País, com 4% da população analisada (aproximadamente 31 mil pessoas) consumindo o produto. 

Os dados das pesquisas da Anvisa e do IBGE mostram um aumento de 600% no número de usuários desse tabaco desde 2018, quando havia apenas 0,7% de consumidores em todo o Estado.

A venda do dispositivo já é proibida pela Anvisa desde 2009 por conter substâncias prejudiciais à saúde como nicotina, metais pesados e compostos cancerígenos. 

Mesmo assim, Mato Grosso do Sul é o segundo Estado no ranking nacional de apreensões do cigarro eletrônico, ficando atrás apenas do estado do Paraná. Em 2023, foram 263.911 registros de cigarros confiscados no Estado. 

Tabagismo

A pesquisa também monitorou o uso ou experimentação de outros tipos de fumo, como o cigarro e o narguilé. 

Os dados apontam que 27,7% dos estudantes de 13 a 17 anos em Mato Grosso do Sul já experimentaram cigarro pelo menos uma vez. Esse índice é o segundo mais alto do País, atrás apenas do Acre. 

A prevalência é entre adolescentes que frequentam escolas públicas, de 29,2% contra 16,6% dos estudantes de escolas particulares. 

Além disso, em 2024, 16,7% dos adolescentes do Estado experimentaram o cigarro pela primeira vez aos 13 anos. Esse é o maior percentual do País. 

O uso de cigarros apresentou um aumento com relação à edição anterior, passando de 6,8% em 2019 para 8,4% em 2024 nos 30 dias anteriores à pesquisa. 

Sobre o narguilé, a experimentação entre os estudantes foi de 32,5%, segundo maior percentual entre os estados. A maior frequência no comportamento também é entre as meninas, chegando a 33,3%, contra 31,8% de meninos. 

Nacional 

A experimentação do cigarro eletrônico passou de 16,8% dos adolescentes em 2019 para 29,6% em 2024, predominantemente por meninas (31,7%) entre os escolares da rede pública (30,4%). 

Com relação ao uso recente do produto, foi observado um aumento de 300% no caso do cigarro eletrônico com relação à pesquisa anterior, passando de 8,6% em 2019 para 26,3% em 2024.

Mesmo o aumento acontecendo de forma generalizada em todas as regiões do País, o maior percentual foi observado na região Centro-Oeste (42%), seguido pela região Sul (38,3%). 

O Brasil, em conformidade com a Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para Controle do Tabaco (CQCT/OMS), da qual o Brasil é signatário, ratifica a proibição do comércio de produtos derivados do tabaco aos menores de 18 anos. 

Além disso, a legislação brasileira proíbe a fabricação, importação, comercialização, propaganda e distribuição de cigarros eletrônicos conforme resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2024, reforçando a proibição de 2009.

De novo

Em duas horas, já choveu mais de 40 mm em Campo Grande e, mais uma vez, bairros alagam

Estado está em alerta para chuvas intensas desde o início da semana

25/03/2026 15h00

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De novo, motoristas precisam redobrar atenção em trechos da cidade que estão alagados

De novo, motoristas precisam redobrar atenção em trechos da cidade que estão alagados FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Em alerta para chuvas intensas desde o início da semana, Campo Grande já registrou mais de 40 milímetros de chuva na tarde desta quarta-feira (25) de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somente na região central, foram 44 milímetros desde às 14h. Já na região noroeste, o acumulado chegou a 39,2 milímetros. 

O acumulado mensal no mês de março até agora na Capital é de 123 milímetros, número dentro do esperado segundo o prognóstico de outono divulgado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, que prevê uma estação com chuvas abaixo da média no Estado. 

Mesmo com períodos de estiagem, as chuvas chegaram de forma intensa na tarde de hoje e, como de praxe, trouxe transtornos em diversos trechos de Campo Grande com inundações e alagamentos. 

Abaixo do viaduto Nain Dibo, entre as avenidas Fábio Zahran e Fernando Corrêa da Costa, a água acumulou por não ter por onde escoar. Motoristas que trafegam no local precisam ter cautela ao atravessar. Motoqueiros que se aventuram passam com a água na altura dos joelhos. 

No trecho da avenida Mascarenha de Moraes, carros estão parados em virtude do alagamento da via. 

Na Ernesto Geisel entre a Rua Santos Drummond e a Jacarandá, a rua também está alagada. 

No Bairro Santo Antônio, a Rua Itatiaia está completamente embaixo d’água, chegando a inundar estacionamentos de um condomínio, como passado ao Correio do Estado por um leitor. 

Em trecho crítico da Rua Joaquim Murtinho, o córrego Vendas ainda não transbordou, mas a água vem descendo com bastante força, invadindo completamente o meio fio e boa parte da rua. 

Na Avenida Ministro João Arinos, o canteiro está tomado pela água em vários pontos. No bairro Jardim Centro-Oeste, a água tomou as ruas e calçadas, invadindo estabelecimentos. A Avenida Guaicurus também inundou, impedindo o tráfego. 

A temperatura também caiu na cidade, passando de 28ºC para 21ºC em duas horas, segundo o Inmet. 

De acordo com o meteorologista Natalio Abrão, foram registrados ventos de 52 km/h entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o bairro Indubrasil e pode chover mais até o final do dia. 

O que fazer em áreas alagadas?

Se você estiver dentro do carro e se deparar com um trecho de alagamento, a orientação é não tentar dar a partida no motor. Isso porque a água pode subir rapidamente e comprometer o funcionamento do veículo. Ao dar partida, o motor pode ser danificado e o risco de pane elétrica aumenta. 

Se o nível da água ultrapassar a metade das rodas, saia do veículo imediatamente. No entanto, a pressão da água pode dificultar a abertura da porta. Nesse caso, sair pelas janelas do carro é a melhor opção.

Se possível, evite trafegar em trechos com histórico de alagamento e procure vias alternativas. 


 

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