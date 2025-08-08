Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

Secretário nacional disse que a Uber se ofereceu para ajudar; apenas os motoristas certificados pela Senatran vão dar aulas

Felipe machado

08/08/2025 - 10h44
A mudança na forma de conceder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), projeto que é tocado pelo governo federal e que pretende baratear o custo do documento em Mato Grosso do Sul e no restante do País, pode contar com uma ajuda de peso. Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, disse que a empresa norte-americana Uber se ofereceu para ajudar no projeto CNH para Todos.

Há cerca de duas semanas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que está em estudo um projeto que prevê suspender a obrigatoriedade de frequentar Centros de Formação de Condutores (CFCs), as conhecidas autoescolas, para obter a CNH nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio). 

O novo modelo, segundo o governo federal, pode reduzir o custo do documento em até 80% – em Campo Grande pode chegar a até R$ 5 mil em alguns lugares.

Diante dessa confirmação, o debate entre especialistas sobre a viabilidade e a confiabilidade dessa ideia aflorou nos últimos dias. Durante conversa com a reportagem, Adrualdo Catão explicou que o projeto não quer acabar com as autoescolas, mas sim baratear a emissão do documento, por meio de aulas remotas e com professores independentes.

 

“Não queremos retirar a obrigatoriedade do ensino e do aprendizado, apenas das autoescolas. Por que só se pode aprender nas autoescolas? Uma pessoa que tem renda baixa, mas tem celular e internet, vai poder estudar de graça, já que muitas vezes o curso teórico custa mais de R$ 700,00”, destaca o secretário.

Catão acrescenta que aqueles que se mostram contrários ao projeto são de um setor que está se sentindo prejudicado, mas de maneira equivocada, já que eles tendem a ganhar com a nova alternativa.

“A autoescola para funcionar é obrigada a ter uma sala para diretor, dois banheiros, até a medida do quadro negro é definida na resolução, isso não tem cabimento. ‘Ah, vou perder meu negócio porque não é mais obrigatório’, claro que não, é uma loucura”, afirma.

O secretário explica que os instrutores serão certificados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), por meio de um curso que hoje, segundo ele, é “burocrático”, mas também terá um acesso mais democratizado, com acesso remoto por meio do portal da Senatran.

Adrualdo Catão anunciou também que a Uber, empresa estadunidense que presta serviço de transporte privado, foi ao Ministério para tentar uma “parceria” neste projeto, a fim de modernizar, baratear e desburocratizar todo o processo, envolvendo muitas pessoas no mercado de trabalho e tirando o “monopólio das autoescolas”.

“Eu [Uber] vou ensinar seu motorista por meio do seu curso [Senatran]. Quando ele se certificar, ele vai receber no aplicativo a nomeação de instrutor, que qualquer cidadão vai poder ter acesso para confirmar a veracidade do certificado e, assim, contratar os serviços do profissional”, explica o secretário.

PROBLEMA APONTADO

Adrualdo Catão apontou que a maior parte da letalidade no trânsito é causada pela falta de CNH, ou seja, aquelas pessoas que dirigem, mas não têm documento. De acordo com ele, 20 milhões de brasileiros estão irregulares.

“As pessoas dizem que não têm CNH por causa do custo, esse é o fator primordial. Aproximadamente 60 milhões têm idade para ter a CNH e não têm e 85% querem ter. Aí você vai ver os problemas relatados por essas pessoas para não emitirem o documento, e os dois mais apontados são tempo e custo, justamente os dois que queremos resolver com este projeto”, disse.

A reportagem do Correio do Estado mostrou que a cada 10 condutores parados em blitz em Campo Grande, ao menos 4 não têm o documento ou estão com a CNH irregular, conforme Ivanise Rotta, secretária do Gabinete de Gestão Integrada da Vida no Trânsito (GGIT). 

Ela também acrescentou que, dos acidentes com mortes registrados na Capital, 70,8% têm ao menos uma das partes sem carteira de motorista. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) apontam que, no primeiro semestre deste ano, foram flagrados 7,7 mil condutores sem CNH em todo o Estado, em fiscalizações do órgão.

Para efeito de comparação, o secretário Adrualdo Catão comparou os dados do Brasil com os do México, que ele afirmou ser um país semelhante na questão socioeconômica, mas mais liberal para emitir a carteira e com uma menor taxa de letalidade no trânsito. 

Para tirar o documento no México, basta ser maior de idade (18 anos), apresentar os documentos exigidos, pagar uma taxa e a pessoa sairá com a CNH em mãos. Porém, em alguns estados, os exames teóricos e práticos são facultativos.

UBER X TÁXI

Quando a Uber chegou a Campo Grande, há 11 anos, também houve resistência, principalmente dos taxistas, que temiam ser “extintos” por causa da ferramenta, que prometia cobrar um preço muito menor do que o oferecido pelo serviço na época.

Com o passar dos anos, foi possível perceber que ainda existem taxistas atuando na Capital, em uma quantidade menor do que anteriormente, mas o setor não foi completamente extinto.

Em dezembro do ano passado, o Correio do Estado reportou que o município de Campo Grande conta com 525 alvarás ativos concedidos a taxistas. No entanto, menos da metade deles atua nas ruas da Capital. Hoje, o Brasil é a nação com mais motoristas parceiros da Uber no mundo, com 1,4 milhão de pessoas gerando renda por meio da plataforma. 

Em 2021, a empresa gerou valor significativo para a economia brasileira, com R$ 36 bilhões, segundo informou a Uber. Ela também inspirou outras marcas no segmento, como a 99 e a InDrive, que hoje dividem mercado.

CAPITAL

Agência unificada Detran e Sejusp começa a operar segunda (11) em Campo Grande

Segunda unidade já estando definida para funcionar a cerca de 231 quilômetros de Campo Grande e Governo pretende atingir ainda outros municípios

08/08/2025 10h14

Nesse novo local, por exemplo, o campo-grandense poderá emitir nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Nesse novo local, por exemplo, o campo-grandense poderá emitir nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Reprodução/Divulgação

Ponto em que o campo-grandense poderá consultar todos os serviços ligados ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e ainda tirar a novo registro geral (RG), por exemplo, a agência integrada do Detran-MS com posto de identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) será inaugurada na próxima segunda-feira (11) em Campo Grande. 

Sendo a pioneira em Mato Grosso do Sul, a primeira agência integrada do Detran e Sejusp em Campo Grande fica localizada no 1° piso do Comper Itanhangá, no número 1.679 da rua Joaquim Murtinho. 

Com o conceito de ser um serviço prestado de forma mais ágil para a população, esse novo formato traz os serviços digitais oferecidos através do posto de identificação do Detran-MS e ainda ter acesso às ações desenvolvidas pelo braço de segurança pública estadual. 

Ou seja, nesse novo local, por exemplo, o campo-grandense poderá emitir nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), como é chamado o novo RG, em uma iniciativa que busca "desburocratizar e aproximar o governo do cidadão, otimizando seu tempo e simplificando o acesso a direitos essenciais", segundo o Governo do Estado em nota. 

Agência integrada

Conforme o Governo do Estado, a ação vai de encontro com o Plano Plurianual (PPA) estabelecido 2024-2027, descrita como um rumo ao pilar que prevê um Mato Grosso do Sul "próspero, inclusivo e digital". 

Antônio Carlos Videira, atual secretário de Justiça e Segurança Pública, reafirma esse objetivo de "simplificar a vida do cidadão". 

"Com essa nova unidade estamos levando o serviço de emissão do Novo RG – um documento fundamental para a vida civil – para mais perto da população. Esta integração não apenas otimiza o tempo do cidadão, que agora encontra serviços essenciais em um só local", disse. 

Com terminais de autoatendimento do Detran-MS e o Posto de Identificação da Sejusp, o modelo de agência integrada ainda tem expansão prevista para cobrir o território sul-mato-grossense, com a segunda unidade já estando definida para funcionar a cerca de 231 quilômetros de Campo Grande. 

Prevista para funcionar no centro de Dourados, a unidade Marcelino Pires, além do ponto com serviços do Detran-MS e Sejusp, deverá contar com as ações da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead). dourad

Em outras palavras, os douradenses poderão ter acesso às consultas de multas, emitir a Carteira de Identidade Nacional e até mesmo se cadastrar junto ao Programa Mais Social. 

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a agência seria a materialização do olhar do Governo para com o cidadão, otimizando o tempo e atendendo as necessidades da população. 

Na inauguração da 1ª agência integrada em Campo Grande, marcada para às 10h de segunda-feira (11), o Governo de Mato Grosso do Sul prepara o anúncio dos demais municípios a receberem esse novo modelo. 

 

Cidades

Desmatamento cresce na Amazônia, mas cai no Cerrado e no Pantanal, segundo Deter

Mesmo com queda, a cobertura vegetal perdida no Cerrado supera a da Amazônia

07/08/2025 20h00

Foto: Carlos Fabal / AFP / CP

Continue Lendo...

Os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, em comparação ao mesmo período anterior. Já no Cerrado, a devastação diminuiu 21%. Os dados são do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do governo federal, divulgados nesta quinta-feira, 7.

Foram 4.495 km² e 5.555 km² de área desmatada em cada ecossistema, respectivamente. Mesmo com queda, a cobertura vegetal perdida no Cerrado supera a da Amazônia. Segundo o governo, houve queda no desmatamento na Amazônia por corte raso e a alta foi puxada pelos incêndios.

O Brasil vai sediar em novembro, em Belém. a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) e está no centro do debate ambiental global neste ano, anunciado como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Problemas logísticos para a realização do evento e pautas que contrariam o discurso do governo, como a aprovação da flexibilização do licenciamento ambiental, põem em xeque a capacidade do governo de liderar a agenda climática.

No Pantanal, a supressão de vegetação recuou 72%, de 1.148 para 319km² em 2024/2025. Também houve queda de 9% nas áreas afetadas por incêndios no bioma. O monitoramento do Deter é feito por meio de imagens de satélite. O balanço consolidado de desmatamento é divulgado no fim do ano, por meio do sistema Prodes.

Membros do governo destacaram a intensificação da fiscalização pelo Ibama e pelo ICMBio, instituto responsável por cuidar das unidades de conservação. "Estamos fazendo uma ação muito forte para que a impunidade não prospere", disse o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

O aumento dos alertas na Amazônia é atribuído principalmente ao desmate por degradação, causado por incêndios florestais. O bioma teve recorde de fogo no segundo semestre do ano passado.

O governo federal promete zerar o desmatamento em todos os biomas até 2030, meta que integra o compromisso de redução de emissões do País.

O Deter é um monitoramento por meio de alertas rápidos por meio de imagens de satélite, para guiar a ação de fiscais e da polícia ambiental.

Esses alertas costumam antecipar a tendência das taxas anuais de desmate consolidadas pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), que é considerado o balanço final.

 

