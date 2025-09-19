Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Educação

UEMS abre inscrição para vestibular com mais de 800 vagas no Estado

O valor da taxa de inscrição é R$100 e a isenção pode ser solicitada até o dia 15 de outubro

Karina Varjão

Karina Varjão

19/09/2025 - 14h00
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026).

O Edital de Inscrição nº 178/2025 foi divulgado ontem (18) e o prazo para se inscrever vai até o dia 6 de novembro de 2025, exclusivamente de forma online, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). 

No total, são ofertadas 871 vagas entre os cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Pedagogia, entre outros. 

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$100, com possibilidade de solicitar a isenção do valor até o dia 15 de outubro. 

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro na parte da manhã em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá. 

A prova

O exame terá 60 questões objetivas nas áreas de Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, mais a prova de redação, de caráter classificatório. A duração máxima da prova será de cinco horas. 

O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 26 de novembro e o resultado final do processo sairá em 20 de janeiro de 2026, diretamente no site da FAPEC. 

A partir de fevereiro, os candidatos aprovados serão convocados para matrícula, conforme o calendário acadêmico da UEMS. 

No edital, estão asseguradas condições especiais para a participação de candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista e a Síndrome de Asperger. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição. 

É importante ressaltar que o acompanhamento das publicações e divulgações dos Editais e demais atos nos portais é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata. 

Confira os cursos do UEMSVest distribuídos nas Unidades Universitárias. 

Aquidauana

  • Agronomia Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Noturno)
  • Engenharia Florestal Bacharelado (Integral)
  • Zootecnia Bacharelado (Integral)

Bataguassu

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Moreninhas

  • Administração Pública Bacharelado (Noturno)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Santo Amaro

  • Ciências Biológicas Bacharelado (Matutino)
  • Geografia Licenciatura (Noturno)
  • Fonoaudiologia Bacharelado (Matutino)
  • Letras Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Letras Hab. Português/Inglês e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Medicina Bacharelado (Integral)
  • Psicologia Bacharelado (Matutino)
  • Pedagogia Licenciatura (Noturno)
  • Terapia Ocupacional Bacharelado (Matutino)
  • Turismo Bacharelado (Matutino)

Cassilândia

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Coxim

  • Psicologia Bacharelado (Noturno)

Dourados

  • Ciências Biológicas Licenciatura (Noturno)
  • Ciência da Computação Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Enfermagem Bacharelado (Integral)
  • Pedagogia Licenciatura (Vespertino)
  • Sistemas de Informação Bacharelado (Noturno)

Jardim

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Maracaju

  • Administração Bacharelado (Noturno)
  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Mundo Novo

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Naviraí

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil Bacharelado (Noturno)

Paranaíba

  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis Bacharelado (Noturno)


 

Cidades

Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão

Objetivo da reclassificação é identificar indivíduos em risco

19/09/2025 15h02

Arquivo

Uma nova diretriz brasileira de manejo da pressão arterial passa a considerar a aferição 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicador de pré-hipertensão. O documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, a reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas no intuito de prevenir a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes.

A partir de agora, portanto, para que a aferição passe a ser considerada pressão normal, ela precisa ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório.

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o país. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.

Cidades

Peixes são retirados de poças onde o Rio da Prata secou em MS

O Instituto Guarda Mirim Ambiental iniciou, nesta sexta-feira (19), o resgate dos primeiros peixes em locais mais críticos onde o rio secou, em Jardim

19/09/2025 13h23

Imagem Dilvulgação

Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

 

 

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio. 

Acompanhe:

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Espetáculo da natureza sul-mato-grossense

 

 

 

