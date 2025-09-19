UEMS abre inscrição para vestibular com mais de 800 vagas no Estado - Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026).

O Edital de Inscrição nº 178/2025 foi divulgado ontem (18) e o prazo para se inscrever vai até o dia 6 de novembro de 2025, exclusivamente de forma online, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

No total, são ofertadas 871 vagas entre os cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Pedagogia, entre outros.

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$100, com possibilidade de solicitar a isenção do valor até o dia 15 de outubro.

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro na parte da manhã em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

O exame terá 60 questões objetivas nas áreas de Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, mais a prova de redação, de caráter classificatório. A duração máxima da prova será de cinco horas.

O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 26 de novembro e o resultado final do processo sairá em 20 de janeiro de 2026, diretamente no site da FAPEC.

A partir de fevereiro, os candidatos aprovados serão convocados para matrícula, conforme o calendário acadêmico da UEMS.

No edital, estão asseguradas condições especiais para a participação de candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista e a Síndrome de Asperger. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

É importante ressaltar que o acompanhamento das publicações e divulgações dos Editais e demais atos nos portais é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata.

Confira os cursos do UEMSVest distribuídos nas Unidades Universitárias.

Aquidauana

Agronomia Bacharelado (Integral)

Direito Bacharelado (Noturno)

Engenharia Florestal Bacharelado (Integral)

Zootecnia Bacharelado (Integral)

Bataguassu

Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Moreninhas

Administração Pública Bacharelado (Noturno)

Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Santo Amaro

Ciências Biológicas Bacharelado (Matutino)

Geografia Licenciatura (Noturno)

Fonoaudiologia Bacharelado (Matutino)

Letras Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)

Letras Hab. Português/Inglês e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)

Medicina Bacharelado (Integral)

Psicologia Bacharelado (Matutino)

Pedagogia Licenciatura (Noturno)

Terapia Ocupacional Bacharelado (Matutino)

Turismo Bacharelado (Matutino)

Cassilândia

Agronomia Bacharelado (Integral)

Coxim

Psicologia Bacharelado (Noturno)

Dourados

Ciências Biológicas Licenciatura (Noturno)

Ciência da Computação Bacharelado (Integral)

Direito Bacharelado (Matutino)

Enfermagem Bacharelado (Integral)

Pedagogia Licenciatura (Vespertino)

Sistemas de Informação Bacharelado (Noturno)

Jardim

Direito Bacharelado (Noturno)

Maracaju

Administração Bacharelado (Noturno)

Agronomia Bacharelado (Integral)

Mundo Novo

Agronomia Bacharelado (Integral)

Naviraí

Direito Bacharelado (Noturno)

Nova Andradina

Engenharia Civil Bacharelado (Noturno)

Paranaíba

Direito Bacharelado (Matutino)

Direito Bacharelado (Noturno)

Ponta Porã

Ciências Contábeis Bacharelado (Noturno)



