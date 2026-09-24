UEMS homologa resultado final de concurso para professores

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) homologou o resultado final de aprovados no Concurso Público para professores de Ensino Superior, com vagas preenchidas nos polos universitários de Aquidauana, Dourados e Ponta Porã.
O processo seletivo buscava preencher 15 vagas destinadas a 12 áreas de conhecimento diferentes, em cinco unidades do Estado.
As listas dos nomes foram divulgadas por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (24), com 11 vagas ocupadas. O preenchimento das vagas são baseados na classificação e nota final do candidato, e para qual concorrência a vaga estava destinada.
Do total de vagas disponíveis três não foram preenchidas por não haver candidatos, sendo uma no polo universitário de Aquidauana para a área de Sanidade animal, uso de animais em experimentação, nutrição e criação de cães e gatos, e outras duas na unidade de Nova Andradina para a área de Engenharia Civil.
Segundo o documento, as vagas preenchidas foram na:
Unidade universitária Aquidauana:
- Produção de Não Ruminantes - uma vaga, com dois aprovados;
- Pastagem e Forragicultura - uma vaga, com dois aprovados;
- Ciências Sociais Aplicadas - duas vagas, com três aprovados;
Unidade universitária Dourados:
- Teoria da Literatura, Literatura Infantojuvenil e Literatura Brasileira - uma vaga, com dois aprovados;
- Língua Portuguesa - uma vaga, com quatro aprovados;
- Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola - uma vaga, com dois aprovados;
- Engenharias I ou Ciências Ambientais - uma vaga, com quatro aprovados;
- Ensino de Matemática - uma vaga, com um aprovado;
Unidade universitária Jardim:
- Direito - duas vaga, com dois aprovados;
Unidade universitária Ponta Porã:
- Ciências Econômicas - uma vaga, com três aprovados.
Do total de 25 candidatos aprovados, são 11 mulheres e sete homens. Todas as vagas possuem a carga-horária de 40 horas semanais, com o salário base de R$ 11.539,54 para aqueles que possuem doutorados.
Conforme o edital do Concurso Público, a jornada de trabalho poderá ser distribuída nos períodos diurno e noturno de acordo com a necessidade da Universidade e dos seus polos.
A homologação foi assinada pela Reitor da Universidade Laércio Carvalho e supre os cargos abertos pelo Edital nº 18/2026-RTR/UEMS. Para acessar a homologação clique aqui e para o edital acesse o site: https://www.uems.br/editais/detalhes/Edital-18-2026-RTR-UEMS