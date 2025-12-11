UEMS lança edital com bolsas de R$ 5,2 mil para pesquisadores com doutorado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), lançou nova chamada para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) da instituição.
As inscrições estarão abertas entre os dias 2 de fevereiro e 2 de março de 2026.
A chamada prevê a concessão de até 31 bolsas institucionais de pós-doutorado, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 5.200,00, de acordo com a disponibilidade orçamentária.
A distribuição será feita entre os programas e os INCTs conforme critérios definidos no edital:
- programas de mestrado poderão receber até uma bolsa;
- programas com mestrado e doutorado, até duas;
- e os INCTs coordenados ou vice-coordenados pela UEMS poderão receber até seis bolsas.
As bolsas são destinadas exclusivamente a pesquisadores(as) com título de doutor(a), sob supervisão de docentes permanentes dos Programas de Pós-Graduação da UEMS.
A divulgação dos resultados previstos no cronograma será realizada no site da UEMS e no Diário Eletrônico Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.
A chamada contempla temas alinhados ao Plano Nacional de Pós-Graduação e à Agenda Nacional de Formação de Recursos Humanos de Alto Nível, abrangendo campos como:
- Produção e consumo sustentáveis;
- Inovação, biotecnologia e agroindústria;
- Saúde única e tecnologias assistivas;
- Educação, práticas sociais e políticas públicas;
- Estudos sobre clima, biomas, biodiversidade e bioeconomia;
- Desenvolvimento regional, turismo, fronteiras, logística e comércio exterior;
- Cidades inteligentes, planejamento urbano e cenários futuros;
- Agrárias, produção animal e vegetal, conhecimento tradicional;
- Gestão, estratégia e tecnologia para desenvolvimento sustentável.