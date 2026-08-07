UEMS recebe R$ 5,2 milhões da Itaipu para projetos de energia solar

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) contará com R$ 5,2 milhões para implantação de projetos de geração de energia voltaica. O recurso publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (7), faz parte de uma iniciativa da Itaipu Binacional voltada à ampliação do uso de fontes renováveis em instituições públicas de ensino superior e técnico do Paraná e de MS.
O repasse à UEMS é de R$ 5.211.899,52, conforme o extrato do Instrumento de Repasse. O documento foi assinado no dia 31 de julho pela universidade e pela Caixa Econômica Federal, que atua como representante da Itaipu.
Conforme o instrumento, os recursos serão destinados à implementação das ações previstas no plano aprovado pela Itaipu para apoiar projetos de geração fotovoltaica em instituições públicas de ensino.
O investimento destiado à UEMS integra um programa mais amplo da Itaipu, que prevê aplicação de quase R$ 102 milhões em projetos de energia renovável em instituições dfe ensino dos dois estados.
Ao todo, 15 instituições foram contempladas pelo edital IPES/2025. Os projetos alcançam 91 campi universitários e técnicos e incluem, além da instalação de sistemas fotovoltaicos, modernização da infraestrutura elétrica e estruturação de laboratórios destinados à pesquisa na área de energia.
Do montante total previsto pelo programa, aproximadamente R$ 20 milhões serão destinados a projetos em oito municípios de Mato Grosso do Sul.
Entre as instituições do Estado contempladas estão a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que receberá R$ 10,6 milhões; a UEMS, com R$ 5,2 milhões; a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com R$ 2 milhões; e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), também com aproximadamente R$ 2 milhões.
O Paraná ficará com a maior parcela dos investimentos, aproximadamente R$ 82 milhões, distribuídos entre instituições localizadas em 39 municípios.
Considerando os dois estados, R$ 63,5 milhões serão destinados a universidades federais e outros R$ 38,5 milhões a instituições estaduais e uma universidade municipal.
Pesquisa e inovação
De acordo com o portal Canal Solar, a previsão é de instalação de aproximadamente 16,5 megawatts (MW) de potência em painéis fotovoltaicos. Segundo estimativa divulgada pela Itaipu, os módulos ocuparão, somados, uma área equivalente a cerca de oito campos de futebol.
Com a geração própria de energia, a expectativa é que as instituições beneficiadas reduzam conjuntamente suas despesas com eletricidade em aproximadamente R$ 10 milhões por ano.
A economia poderá liberar recursos dos orçamentos das universidades e institutos para outras áreas, entre elas assistência estudantil, expansão das atividades acadêmicas e desenvolvimento de pesquisas.
O programa também prevê investimentos na infraestrutura científica das instituições beneficiadas. Aproximadamente R$ 25,3 milhões serão destinados à aquisição de equipamentos para 39 laboratórios universitários ligados ao setor energético.
A proposta é ampliar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em áreas relacionadas à energia renovável, transição energética, sustentabilidade e armazenamento de energia.
Com a assinatura dos planos de ação, as instituições contempladas ficam autorizadas a avançar nos procedimentos necessários para contratação dos serviços e implantação dos projetos.
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