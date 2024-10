UFMS é a 36ª melhor universidade do Brasil, UFGD 72ª e UEMS 99ª, aponta ranking

UFMS está entre as melhores universidades do País - MARCELO VICTOR

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a 36ª melhor universidade do Brasil, enquanto a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) ocupa o 72º lugar e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) aparece em 99º, de acordo com o Ranking Universitário da Folha (RUF) .

Além disso, a UFMS aparece como a 3ª melhor da região Centro-Oeste e a 1ª de Mato Grosso do Sul, entre públicas e privadas.

As principais universidades privadas do Estado também aparecem no ranking. A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) é a 73º melhor do País, enquanto a Uniderp/Anhanguera fica em 178º.

O ranking, realizado pela Folha de São Paulo, avaliou 203 instituições públicas e particulares e leva em consideração os seguintes indicadores: pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação.

O curso de Agronomia, campus de Chapadão do Sul, da UFMS, obteve a melhor colocação, conquistando a 1ª posição do Estado, a 3ª do Centro-Oeste e a 14ª do Brasil.

Já os cursos de Zootecnia, Jornalismo, Medicina Veterinária e Artes Visuais alcançaram a 19ª, 21ª, 24ª e 27ª posição do País, respectivamente.

Confira o desempenho da UFMS nos últimos anos:

Os dados são coletados do Ministério da Educação, de periódicos científicos e de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, além de informações de agências federais e estaduais de fomento à ciência e de pesquisas de opinião do Datafolha.

De acordo com a técnica-administrativa da Diretoria de Avaliação Institucional, Beatriz Lopes Corso, a instituição atingiu a maior pontuação da história do ranking da Folha.

“Em relação à pontuação final do ranking, a UFMS atingiu 73,1 pontos, a maior pontuação já alcançada pela instituição em todas as edições”, celebrou.

MELHOR DE MS, BRASIL, AMÉRICA LATINA E MUNDO

A UFMS já foi listada outras diversas vezes como uma das melhores da América Latina e até mesmo do mundo.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 16 de outubro de 2024, a UFMS foi listada, mais ua vez, como uma das melhores universidades da América Latina . De acordo com o QS World Rankings , a instituição ocupa a posição 161-170 no ranking internacional.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 17 de maio de 2023, a instituição foi considerada a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e a 1ª de MS , de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a UFMS como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.

A UFMS ainda está entre as mil melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking acadêmico de universidades mundiais, divulgado pela Shangai Ranking Consultancy . A UFMS ocupa a posição 901-1000 entre as melhores universidades do mundo e o 21º lugar entre as universidades brasileiras.

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

