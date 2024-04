UFMS lança cinco novos cursos de pós-graduação e número chega a 73

Vírus Respiratório

Dados da coordenadoria da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (CURG) indicam aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave sendo de 46% em adultos e 28% de crianças que procuraram atendimento médico

Os casos de síndrome respiratória aguda são causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que aflige crianças Álvaro Rezende - Arquivo / Correio do Estado

Campo Grande, aparece, entre mais de vinte Capitais do país, com aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), conforme o boletim InfoGripe, divulgado na última quinta-feira (25), pela Fiocruz.

Os casos de síndrome respiratória aguda são causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que aflige na maior parte dos casos crianças. O boletim é um levantamento foi feito entre os dias: 14/04/2024 a 20/04/2024.

De acordo com o boletim, os casos de SRAG, em crianças, representam (57,8%) e ultrapassaram o número de Covid-19. Além disso, a síndrome aguda respiratória apresentou aumento no número de óbitos de crianças com até 2 anos em todo país.

O predomínio, nas últimas quatro semanas epidemiológicas, de casos positivos indicou a influenza A (23%), influenza B (0,4%), vírus sincicial respiratório (57,8%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (10,7%). Com relação aos óbitos, os vírus mais letais dentro da semana analisadas foram: influenza A (32%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (10,8%), e Sars-CoV-2/Covid-19 (53,9%).

A incidência de casos de Covid-19 que apresenta um cenário de queda. Entretanto, o vírus ainda é predominante nos casos de óbitos de idosos.

Recorte de Campo Grande

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que 6,4 mil pessoas procuraram unidades de saúde em busca de atendimento em Campo Grande. A Saúde, Rosana Leite de Melo, alertou para o aumento no número de casos de viroses respiratórias.

“É importante que a população entenda que estamos registrando muitos casos de doenças respiratórias e que aquelas medidas já conhecidas, como a higienização adequada das mãos, uso de máscaras em casos de pessoas com sintomas, além da vacinação, por exemplo, precisam ser reforçadas. É fundamental que haja esse cuidado”, apontou Rosana.

Com aumento de 46% no atendimento adulto sintomático e 28% no infantil. Segundo dados da coordenadoria da Rede de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (CURG) possível observar a curva de crescimento avaliando o número de atendimentos nas Upas:

Pacientes adultos atendidos

21 de abril foram 854;

22 de abril foram 1.593;

Atendimento infantil

638 no dia 21 de abril;

658 no dia 22;

Imunização

O vírus sincicial respiratório, é responsável por bronquiolite em bebês (75%) e causador de (40%) dos casos de pneumonia.

A vacina para gestantes para combater o VCR foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 1º de abril deste ano. As gestantes podem procurar recomendação médica para pedir orientações, mas conforme o Ministério da Saúde podem tomar o imunizante entre a 24ª e 36ª semana de gestação.

Deste modo elas conseguem passar para o bebê os anticorpos que ficam imunes até os seis meses. A vacina Abrysvo foi desenvolvida pela Pfeizer e consegue gerar defesa de até 82% para bebês até os três meses.

A vacina contra a síndrome respiratória aguda grave (Srag), está no Calendário Nacional de Vacinação com indicação para crianças de seis meses a cinco anos.

