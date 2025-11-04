Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PIRACEMA 2025/2026

Último dia de pesca é nesta terça-feira em rios de Mato Grosso do Sul

Qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida de 5 de novembro de 2025 até 28 de fevereiro de 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/11/2025 - 11h30
Último dia de pesca é nesta terça-feira em rios que cortam Mato Grosso do Sul.

Piracema inicia nesta quarta-feira (5) e, com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Operação Piracema, da Polícia Militar Ambiental (PMA), fiscalizará rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

CRIME

Pescar durante a piracema é crime ambiental inafiançável. Portanto, quem desrespeitar a regra será autuado, multado, conduzido até uma Delegacia de Polícia e responder por processo administrativo e criminal. Além disso, pescados, barcos e apetrechos serão apreendidos.

Quem for flagrado praticando pesca predatória, durante o período de defeso, está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das seguintes penalidades:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

CURIOSIDADE: RIOS DE MS

Mato Grosso do Sul possui dezenas de rios espalhados em seu território. Confira:

  • Rio Abobral
  • Córrego Alegre
  • Rio Amambaí
  • Rio Amanguijá
  • Rio Anhanduí-Guaçu
  • Rio Apa
  • Rio Aporé
  • Rio Aquidauana
  • Rio Branco
  • Rio Caracol
  • Rio Combate
  • Rio Correntes
  • Rio Coxim
  • Ribeirão Dois Córregos
  • Córrego Estrelinha
  • Córrego Fundo
  • Córrego das Furnas
  • Rio Guaçu
  • Rio Iguatemi
  • Córrego Ita
  • Córrego Itaquiraí
  • Ribeirão Lontra
  • Rio Maracaí
  • Rio Miranda
  • Córrego da Moeda
  • Rio Negro
  • Rio Novo
  • Arroio do Ouro
  • Ribeirão do Palmito
  • Rio Paraguai
  • Rio Paraná
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo
  • Ribeirão Pau Vermelho
  • Rio do Peixe
  • Rio Perdido
  • Rio Pirajuí
  • Rio Piripucu
  • Córrego Progresso
  • Rio Pântano
  • Rio Quitéro
  • Córrego Santo Ilíada
  • Rio São Lourenço
  • Ribeirão São Mateus
  • Rio Sucuriu
  • Rio Taquari
  • Rio Taquiri
  • Rio Tarunã
  • Rio Tererê
  • Córrego Tuma
  • Rio Verde
  • Rio Salobra
  • Rio Dourados
  • Rio Brilhante

 

PARQUE REABERTO

Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporal

Imasul confirmou reabertura do ponto turístico para esta terça-feira (4), às 14 horas

04/11/2025 11h45

Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporal

Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporal FOTO: Marcelo Victor

Aproximadamente 48 horas após o fechamento, o Paque das Nações Indígenas de Campo Grande, será reaberto nesta terça-feira (4), a partir das 14h. A informação foi confirmada ao Correio do Estado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que administra o parque.

Um dos principais pontos turísticos de Campo Grande estava  fechado desde o final da tarde de domingo (2), após um forte temporal atingir a cidade e causar estragos em um dos principais pontos turísticos da Capital, como queda de árvores e falta de energia.

Ainda ontem (3), o Correio do Estado informou que o parque estava fechado para reparos após os estragos da chuva. O local ficou interditado temporariamente porque árvores e fios de energia estavam caídos lá dentro causando risco à vida.

Inicialmente, a informação era de que o parque reabrisse normalmente à população na manhã terça-feira (4), mas diferente disso, dezenas de visitantes chegaram ao local e viram os portões fechados. A reabertura está marcada para às 14h.

O parque é muito frequentado pelos campo-grandensses para a prática de exercicícios físicos, passeios, além de ser um ponto de diversão para crianças.

Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporalÁrvore caída na Avenida Afonso Pena - FOTO: Marcelo Victor

Cabe ressaltar que, o Parque das Nações Indígenas fica localizado nos Altos da Avenida Afonso Pena, que também teve estragos causados pelo temporal do último domingo (2).

Neiva Silva Lopes, de 61 anos, é empresária dona de um trailer de lanches na região e teve um prejuízo estimado em R$ 10 mil causado pelo vendaval. Ela estava em pleno atendimento quando foi surpreendida pela chegada do temporal, chuva essa tão forte que foi capaz de arrastar sua tenda para longe. 

Reabertura do Parque das Nações acontece 48 horas após temporalVento forte levou a tenda da Central Lanches causando prejuízo de R$ 10 mil - FOTO: Marcelo Victor

"Estávamos aqui na hora da chuva, estava cheio de cliente e foi desesperador, o tempo fechou muito rápido", relembra ela, que só viu o fornecimento da luz elétrica ser restabelecido por volta de 08h de segunda-feira (03).

CENTRAL 156

Mesmo após decreto, Ouvidoria-Geral de Campo Grande segue funcionando normalmente

Atendimento à população segue com atualizações sobre o horário de atendimento, confira o que mudou e o que se manteve

04/11/2025 11h25

Prefeitura de Campo Grande mantém horário integral de Ouvidoria-Geral do Município

Prefeitura de Campo Grande mantém horário integral de Ouvidoria-Geral do Município Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com decreto que reduz a carga horária dos órgãos públicos a 6 horas, Prefeitura de Campo Grande segue divulgando canais de serviços públicos que continuam com o horário integral de atendimento.

Dessa vez, por meio da edição extra do Diário Oficial (Diogrande) de hoje (04), a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, responsável pelos serviços da Central 156 – que realiza o trabalho de Ouvidoria-Geral do Município – divulgou o funcionamento sem alterações.

A justificativa é o atendimento imediato ao público, que trata principalmente de chamados emergenciais. “Justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de atendimento à população, que envolvem demandas de natureza emergencial e de interesse público imediato”.

O canal de atendimento busca atender a denúncias referentes à Lei do Silêncio e atendimento de informações, que são respondidas já durante o atendimento. Mas além desses dois serviços, há também orientações sobre IPTU e outras demandas municipais.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a média diária de atendimentos da ouvidoria é de aproximadamente 534 ligações. Quanto ao volume semanal varia entre 2.300 e 3 mil ligações.

Os horários de funcionamento, conforme o Diogrande, é que o canal seguirá de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas de segunda a sexta, e até às 18h aos sábados. Porém, em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura divulgou que o horário de atendimento é das 06h de segunda-feira até as 18h de sábado, sem interrupções.

OUTROS SERVIÇOS

Em nota, a Prefeitura divulgou outros serviços que se modificaram a partir do decreto de contingenciamento na administração municipal, e alguns que se mantiveram.

Iniciado na última segunda-feira (03), diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande passaram a funcionar em novo horário: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Sendo eles:

Fundação Municipal de Esporte - FUNESP
Sede: atendimento até as 13h30.
Parques e praças sob administração da Funesp: funcionamento até às 21h.
Oficinas e treinos do Movimenta CG: programação segue normalmente.

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
USFs, UBSs, UPAs, CEMs e CRSs: funcionamento normal.
Serviços administrativos na sede e almoxarifado: até as 13h30.
CCZ: atendimento em horário normal.

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ
Atendimento na CAC, incluindo negociações de dívidas e Refis [de 5 de novembro a 12 de dezembro]: das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Superintendência do Bem-Estar Animal - SUBEA
Atendimento: das 7h30 às 13h30.
São disponibilizadas 30 senhas diárias para atendimento de cães e gatos.
Os serviços incluem: consultas, vacina antirrábica, vermífugo e carrapaticida.
É necessário apresentar: documento com foto, comprovante de residência, cadastro atualizado no CadÚnico

Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN
Todos os atendimentos ao público: das 7h30 às 13h30.

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT
Funcionamento: das 7h às 17h.
Atendimento normal para:

  • Intermediação de vagas
  • Capacitação profissional
  • Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho
  • Projetos como Emprega CG e Super Quarta seguem normalmente no período da tarde.

Secretaria Municipal de Educação-  SEMED
Escolas da Reme: atendimento normal.
Sede da Semed (serviços administrativos): até as 13h30.

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande - EMHA
Sede da Emha: atendimento exclusivo para Reurb, das 7h30 às 13h30.
Atendimento no Pátio Central: das 8h às 14h, com os seguintes serviços:

  • Cadastro geral
  • Programas habitacionais
  • Atualização cadastral
  • Renegociação de dívidas

Secretaria Executiva da Juventude - SEJUV
Cursos de novembro seguem nos horários das 7h30 às 11h:

  • 10 a 14/11 – Informática e Marketing Digital
  • 17 a 19/11 – Cílios fio a fio
  • 24 a 28/11 – Manicure e Pedicure

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB
Todos os serviços desde protocolo, recepção e atendimento técnico das 7h30 às 13h30.

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC
Atendimentos com senhas EA e EH com assuntos urbanísticos, completar vias de projeto, viabilidade e arborização, Serviços de Cartografia e Patrimônio: das 7h30 às 13h30, no segundo andar do prédio anexo à CAC.
Atendimentos digitais como Alvará de Construção, Parcelamento do solo e loteamentos, Carta de Habite-se, Aprovação de Projetos, entre outros: disponíveis 24h pelo sistema de Aprovação Digital.

