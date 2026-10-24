Um ano após 100% de reprovação, MPMS aprova três por vaga

Comércio em Espera

Dez meses após o anúncio, empreendimento previsto para a Avenida dos Cafezais segue sem obras e sem previsão de inauguração; projeto promete 74 lojas, novos empregos e opções de lazer para a região sul da Capital.

Terreno na Avenida dos Cafezais, em Campo Grande, onde está prevista a construção de um shopping com 74 lojas, permanece sem obras dez meses após o anúncio do empreendimento. Foto: Reprodução Google Street View.

Dez meses depois de ser anunciado como uma oportunidade de impulsionar a economia e ampliar as opções de comércio e lazer para moradores da região sul de Campo Grande, o shopping de 74 lojas previsto para a Avenida dos Cafezais ainda não saiu do papel.

Apesar das expectativas de geração de empregos e fortalecimento da atividade comercial, nenhuma obra foi iniciada no terreno destinado ao empreendimento, e a população continua sem previsão de quando o investimento poderá se concretizar.

O centro comercial foi anunciado em dezembro de 2025 e deverá ocupar um terreno de aproximadamente 15,8 mil metros quadrados, localizado entre as ruas Araraquara e Caraíba, ao lado do Atacado Mister Júnior, no Bairro Centro-Oeste, região que passou por expansão residencial e comercial nos últimos anos.

A proposta prevê 74 lojas, praça de alimentação, estacionamento e espaços de convivência, com a perspectiva de criar um novo polo de consumo para famílias que atualmente dependem de estabelecimentos espalhados pela região ou precisam se deslocar para outros pontos da Capital em busca de determinados serviços.

Entretanto, quase um ano depois da divulgação do projeto, o cenário ainda é de expectativa. O terreno permanece sem obras, enquanto os empregos, a movimentação econômica e as novas opções de lazer anunciadas continuam restritos ao planejamento.

Apenas promessas, por enquanto

O que poderia representar um avanço para o desenvolvimento econômico da região sul da Capital ainda não se tornou realidade. As 74 lojas, os espaços de convivência e os mais de 100 empregos previstos para o funcionamento do empreendimento permanecem apenas nas projeções.

Para os moradores, a expectativa de contar com um novo centro comercial próximo de casa contrasta com a ausência de movimentação no terreno e, principalmente, de uma data concreta para o início da construção.

A situação ganha relevância porque o próprio Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) reconhece a necessidade de ampliar a infraestrutura comercial e as alternativas de lazer disponíveis à população do entorno.

O documento aponta o potencial do empreendimento para atender uma região em crescimento, mas os benefícios projetados ainda dependem da execução das obras.

Apesar da ausência de construção, não há informações suficientes para afirmar que o shopping tenha sido cancelado ou que exista atraso formal.

O cronograma apresentado pelo empreendedor condiciona o início dos trabalhos à aprovação do empreendimento pela Prefeitura de Campo Grande, e ainda não há confirmação sobre a conclusão dessa etapa.

Assim, enquanto não houver uma definição sobre o andamento do projeto, o shopping anunciado em 2025 continuará representando uma promessa de investimento para uma região que aguarda novas oportunidades de comércio, emprego e lazer.

Região com mais de 37 mil moradores poderia ganhar novas opções de lazer

A escolha da Avenida dos Cafezais não ocorreu por acaso. De acordo com o EIV, elaborado em novembro de 2025, o Bairro Centro-Oeste apresenta crescimento populacional e uma demanda por estabelecimentos comerciais e serviços próximos das residências.

O levantamento aponta que a região reúne aproximadamente 37,6 mil habitantes e registrou taxa média anual de crescimento populacional de 3,54% entre 2010 e 2022, indicando uma expansão superior à média municipal no período.

A transformação também é percebida na própria Avenida dos Cafezais, que passou a concentrar supermercados, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, consolidando-se como um dos eixos de desenvolvimento econômico de Campo Grande.

Em abril de 2025, a Prefeitura sancionou, com veto parcial, a Lei nº 7.399, que autoriza a criação de um corredor comercial em trecho da avenida. A iniciativa prevê ações de estímulo às atividades econômicas e melhorias nas condições de circulação e estacionamento.

Nesse cenário, o novo centro comercial representaria mais uma alternativa para descentralizar o comércio da Capital e aproximar serviços dos bairros residenciais.

Para a moradora da região, Francielly Riquelme, a construção do novo centro comercial representa uma oportunidade de ampliar o acesso a serviços, fortalecer o comércio local e oferecer mais opções aos consumidores, sem a necessidade de deslocamento para outras regiões de Campo Grande.

“É muito importante, porque a gente percebe que os bairros estão crescendo cada vez mais. Antigamente, tínhamos que ir até o Centro para ter acesso a farmácias, bancos e lojas. Hoje, já encontramos muitos desses serviços dentro dos próprios bairros. Um investimento como esse é muito bom, porque estimula a concorrência. A gente espera preços mais atrativos e mais opções, o que é muito importante para a comunidade”, destacou Francielly.

O próprio estudo destaca a necessidade de reduzir deslocamentos para outras regiões da cidade, oferecendo aos consumidores a possibilidade de realizar compras e frequentar espaços de convivência mais próximos de casa.

A perspectiva ganha relevância diante de outra informação apresentada no documento: a área de influência delimitada para o empreendimento não dispõe de espaços de lazer próximos, condição que poderia ser parcialmente compensada pela construção de uma praça de uso coletivo.

Por enquanto, no entanto, os benefícios previstos para a população permanecem condicionados à implantação do projeto.

Projeto prevê 74 lojas e praça aberta de 2,5 mil metros quadrados

O empreendimento foi planejado para ocupar uma área construída de aproximadamente 7,8 mil metros quadrados, distribuídos em um terreno de quase 16 mil metros quadrados.

Conforme o EIV, a estrutura deverá abrigar 74 estabelecimentos comerciais, sendo quatro lojas âncoras, 49 lojas satélites e 21 unidades voltadas à alimentação.

As lojas âncoras são estabelecimentos de maior porte, geralmente responsáveis por atrair consumidores e estimular a circulação de clientes pelos demais espaços comerciais.

Além das lojas, o projeto prevê uma praça de alimentação coberta e uma praça central aberta de 2.500 metros quadrados, destinada à convivência e integração com o entorno.

O empreendimento também contará, conforme o planejamento, com 225 vagas para automóveis, 30 para motocicletas e 15 para bicicletas.

A ideia apresentada pelos responsáveis é criar um espaço que reúna diferentes atividades em um mesmo endereço, permitindo que moradores encontrem alternativas de compras, alimentação e lazer sem precisar percorrer grandes distâncias.

O estudo sustenta que a implantação do centro comercial poderá contribuir para a valorização imobiliária do entorno e estimular o funcionamento de outros estabelecimentos comerciais.

Entretanto, até o momento, as estruturas previstas não começaram a ser construídas, e ainda não existe uma data de inauguração confirmada.

Mais de 100 empregos previstos ainda dependem da construção

A geração de empregos é outro aspecto apontado como benefício da implantação do centro comercial.

Segundo o Estudo de Impacto de Vizinhança, a fase de construção deverá mobilizar aproximadamente 100 trabalhadores, considerando a dimensão do empreendimento e a quantidade de serviços necessários para sua execução.

Depois da inauguração, a estimativa é de aproximadamente 109 funcionários atuando nos estabelecimentos comerciais.

O levantamento também projeta uma circulação de 675 visitas por dia, número calculado a partir da capacidade do estacionamento e de parâmetros técnicos utilizados na avaliação de empreendimentos semelhantes.

Essa movimentação poderá beneficiar não apenas os estabelecimentos instalados no shopping, mas também outros comerciantes das proximidades, que poderão receber parte dos consumidores atraídos pelo novo centro de compras.

Os números, contudo, representam estimativas técnicas e não garantias de contratação ou de movimentação comercial.

Sem a execução das obras, as oportunidades de emprego continuam no campo das projeções, assim como a possibilidade de ampliação da oferta de serviços à população.

Construção levaria 18 meses após início das obras

Apesar de o projeto ter sido divulgado em dezembro do ano passado, o cronograma apresentado no EIV não estabeleceu uma data fixa para a inauguração.

Na página 12 do documento, o empreendedor informa que os trabalhos deverão começar um ano após a aprovação do empreendimento, com prazo estimado de 18 meses para execução.

Isso significa que o início da construção depende diretamente do andamento e da conclusão dos procedimentos administrativos necessários para autorizar o projeto.

Em 9 de dezembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande publicou a convocação para uma audiência pública destinada à apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança.

O encontro foi marcado para 2 de fevereiro de 2026, na sede da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), com a finalidade de permitir que a população conhecesse a proposta e apresentasse sugestões sobre seus possíveis impactos.

O empreendimento consta no processo administrativo nº 64.467/2025-44 e tem como responsável a Embrascop (Empresa Brasileira de Construções e Projetos Ltda.).

A realização da etapa de participação pública, entretanto, não significa necessariamente que o empreendimento tenha recebido autorização definitiva para começar a ser construído.

Os documentos disponíveis não esclarecem se o EIV foi aprovado posteriormente, se o alvará de construção já foi emitido ou se houve alterações no cronograma apresentado inicialmente.

Shopping também exigirá atenção ao trânsito e à drenagem

Além dos impactos econômicos, o projeto apresenta possíveis mudanças na rotina de quem utiliza a Avenida dos Cafezais.

O estudo de mobilidade estima que a implantação do centro comercial poderá ampliar a circulação de veículos no trecho próximo aos acessos do empreendimento.

Em parte da avenida, o nível de serviço viário poderá passar da classificação A para B, indicando aumento da densidade de tráfego, embora ainda dentro de condições consideradas adequadas de circulação.

Para reduzir os impactos, o documento recomenda a implantação de uma faixa de acumulação com capacidade para quatro veículos, facilitando as manobras de entrada e saída do estacionamento.

Também são previstas medidas para organizar o acesso de pedestres e controlar o escoamento das águas da chuva, considerando a impermeabilização provocada pela construção.

O EIV reconhece impactos negativos sobre o sistema de drenagem e aponta a necessidade de estruturas destinadas à retenção e infiltração das águas pluviais.

Sem obras, futuro do investimento permanece indefinido

O empreendimento de 74 lojas foi apresentado em um momento de expansão comercial da região sul de Campo Grande, acompanhado da perspectiva de novos empregos e alternativas de consumo para a população.

A proposta poderia fortalecer a Avenida dos Cafezais como polo de comércio e serviços, além de oferecer um espaço de convivência para moradores dos bairros próximos.

Dez meses após o anúncio, entretanto, o cenário ainda é de expectativa. O terreno destinado ao shopping continua sem obras, enquanto os empregos, as lojas e os espaços de lazer permanecem apenas nos documentos do empreendimento.

O principal ponto a ser esclarecido agora é a situação administrativa do projeto, especialmente a aprovação do EIV, a existência de alvará de construção e a manutenção do cronograma inicialmente apresentado.

Também permanece sem confirmação o investimento financeiro total previsto e se já existem empresas interessadas em ocupar os espaços comerciais.

Sem essas definições, ainda não é possível estabelecer uma data para o início das obras ou para a inauguração.

Para a população da região, a concretização do projeto poderia representar novas oportunidades de trabalho, compras e lazer mais próximas de casa. Por enquanto, porém, o shopping anunciado em 2025 segue sem sair do papel.

Empresa e Prefeitura não respondem aos questionamentos

A reportagem do Correio do Estado procurou a Embrascop (Empresa Brasileira de Construções e Projetos Ltda.), responsável pelo empreendimento, e a Prefeitura de Campo Grande para obter esclarecimentos sobre o andamento do projeto, a situação das autorizações necessárias e a previsão para o início das obras.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno de nenhuma das partes. O espaço permanece aberto para manifestações.