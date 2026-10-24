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Disputa acirrada pode contribuir para reduzir abstenção no 2º turno, diz TRE

Tendência é de que disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula para a Presidência seja a mais apertada da história das eleições brasileiras

Felipe Machado

24/10/2026 - 08h00
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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) acredita que a tendência de que a disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja a mais acirrada da história das eleições brasileiras pode ser crucial para diminuir a abstenção vista no primeiro turno. Na data, quando quase um a cada quatro sul-mato-grossenses faltaram, ocorreu a maior taxa de abstenção entre os estados brasileiros e o recorde estadual em eleições presidenciais.

No dia 4 deste mês, mais de 2 milhões de eleitores estavam aptos a votar em Mato Grosso do Sul. Porém, 23,87% do eleitorado estadual se ausentou do direito ao voto, gerando a maior abstenção em todo o território nacional nesse pleito. 

Para efeito de comparação, o segundo colocado neste posto foi o estado do Rio de Janeiro, que registrou 23,32%, seguido ainda por Minas Gerais, que fechou a eleição com 22,81%. No cenário nacional, 33,4 milhões não compareceram, o que corresponde a 21,08% do eleitorado total.

Ainda, em comparação com as eleições presidenciais anteriores, a deste ano também teve a maior abstenção da história. Mesmo em 2022, 2018 e 2014, a taxa de abstenção foi abaixo dos 23,87% de três semanas atrás. 

Ao comparar com eleições municipais, os 23,87% registrado neste ano ainda fica atrás do primeiro turno de 2024 e 2020, quando 23,89% (485.583 eleitores) e 25,12% (485.443), respectivamente, preferiram não tomar partido nos prefeitos de suas cidades.

Vale destacar que, desta vez, o dia do primeiro turno foi marcado por chuvas em diversos municípios sul-mato-grossenses, o que dificultou a locomoção da população e pode ter contribuído para a abstenção recorde.

Tanto que, em Campo Grande, maior colégio eleitoral do Estado, a chuva forte que atingiu desde as primeiras horas provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e deixou moradores sem energia elétrica. Para o TRE-MS, esse foi o principal motivo para a abstenção recorde.

“A grande dificuldade foram as condições climáticas. Registrou-se chuva forte em quase todo território do Estado, com mais de 20 cidades com falta de energia. Municípios com população considerável, como Nova Andradina e Ponta Porã, ficaram grande parte sem energia elétrica quase todo o dia, só tendo sucesso na votação graças ao fato de as urnas eletrônicas terem baterias internas”, aponta o TRE-MS, em nota.

Agora, com a previsão climática indicando volume de chuva mais controlada durante o segundo turno, o órgão acredita que neste domingo a taxa deverá ser menor. 

Além disso, há o fato da disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula ser uma das mais apertadas da história, o que também deve contribuir para uma diminuição no número de faltosos.

“Não é possível antecipar com precisão qual será o porcentual de abstenção no segundo turno, contudo, como a previsão é de que não ocorram chuvas tão fortes, o esperado é um índice menor. Fora isso, não há como desconsiderar que se está diante de uma eleição acirrada, e em casos como esses é comum que os adversários passem a buscar os eleitores faltosos”, disse.

Por ter ficado atrás do candidato liberal por 1,87% (cerca de 2,2 milhões de votos), o petista adotou o convencimento sobre os faltosos como uma das principais estratégias para conseguir uma virada inédita, o que, segundo as pesquisas mais recentes, tem surtido efeito durante a campanha, visto que ambos estão basicamente empatados nos votos válidos. Diante disso, o TRE-MS reafirma que cada voto importa.

“Destaca-se que o eleitor que não compareceu no primeiro turno pode comparecer normalmente no segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Não é necessário justificar a ausência anterior para votar agora. Cada voto faz parte da construção do resultado de uma eleição. Por isso, a participação individual importa. Mesmo que uma pessoa acredite que seu voto não fará diferença, é importante lembrar que o resultado é formado pela soma das escolhas de cada eleitor”, disse.

O vencedor deste domingo terá que ter, pelo menos, 50% dos votos válidos mais um voto para ser declarado eleito. Até o momento, a eleição mais apertada da história brasileira aconteceu em 2022, quando Lula fechou com 50,90% (60.345.999 votos) contra Jair Bolsonaro (PL), que conquistou aproximadamente 2,1 milhões de votos a menos.

DADOS

De acordo com o TRE-MS, o eleitorado do Estado soma 2.024.884 pessoas aptas a votar espalhadas pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Campo Grande é o responsável pela maior parte desse eleitorado, com 640.427 pessoas, o que corresponde a 31,6% do total de eleitores, seguido por Dourados (8,2%) e Três Lagoas (4,3%).

As mulheres são maioria, representando 52,8% (1.069.380) do eleitorado sul-mato-grossense, contra 47,2% (955.504) de homens. Por faixa etária, os adultos de 35 anos a 44 anos lideram a proporção, com 19,8% (401.457). Mesmo que não sejam obrigadas, as pessoas com 70 anos ou mais representam quase 10% do eleitorado, com 202.096 aptos.

Com 8.415 eleitores, a Escola Padre Tomaz Ghirardelli, localizada no Dom Antônio Barbosa, concentra o maior número de votantes em Campo Grande. A escola está localizada na 53ª zona eleitoral, que contempla 26 seções.

Os demais locais com maior número de votantes no Estado são o Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), com 7.893 eleitores, além da Escola Estadual Teotônio Vilela, situada no Núcleo Habitacional Teotônio Vilela, com 7.885 eleitores.

A Capital conta com 2.242 urnas eletrônicas, uma para cada seção eleitoral. Em todo o Estado, são 7.106 urnas. A Justiça Eleitoral conta com 908 urnas de contingência, ou seja, equipamentos de reserva, disponíveis para eventuais substituições durante a votação.

ORIENTAÇÕES

A preparação do eleitor para ir votar tem que começar antes de sair de casa, com a conferência do local de votação. O endereço e a seção eleitoral podem ser consultados pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A verificação antecipada ajuda a evitar que o eleitor se dirija ao lugar errado.

Cabe pontuar que não houve alterações nos locais de votação do Estado entre o primeiro e o segundo turno das eleições, sendo mantidas apenas as mudanças registradas antes do primeiro turno, que permanecem válidas para o segundo.

“A orientação dos tribunais eleitorais é que os eleitores se organizem com antecedência para chegar ao local de votação. Não ocorreu a alteração de nenhum local de votação em Mato Grosso do Sul, de tal sorte que os eleitores já têm plena consciência de onde devem comparecer. Os eleitores escolherão apenas o presidente da República, o que gera uma perspectiva de uma votação rápida”, comunica o órgão.

Também é necessário separar um documento oficial com foto. São aceitos carteira de identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira de trabalho física, certificado de reservista e carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Não é obrigatório apresentar o título eleitoral impresso, desde que a identidade seja comprovada.

Quem pretende utilizar o e-Título como identificação deverá conferir se o aplicativo apresenta sua fotografia. Caso esteja sem foto, será preciso mostrar outro documento oficial com a imagem. Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas como prova de identidade para votar.

Ao chegar à seção, o eleitor deverá apresentar o documento aos mesários e seguir os procedimentos de identificação. Quem tem biometria cadastrada passará pela conferência das impressões digitais. Se o reconhecimento não funcionar, a equipe fará a verificação dos dados conforme os procedimentos da Justiça Eleitoral.

A ausência de cadastro biométrico não impede o voto. Segundo o TSE, quem estiver com o título regular poderá votar mediante a apresentação de documento oficial com foto. Antes de seguir para a cabine, o eleitor deverá deixar o celular no local indicado pelos mesários, mesmo que tenha utilizado o aparelho para apresentar o e-Título.

Acabando

Termina neste domingo prazo escolher idioma da prova do Enem 2026

Estudantes inscritos automaticamente podem escolher inglês ou espanhol

23/10/2026 22h00

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Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país. Divulgação

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Termina neste domingo (18) o prazo para que os candidatos inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 selecionem o idioma de preferência para a prova de língua estrangeira. As opções são inglês ou espanhol e a escolha deve ser feita na Página do Participante.

Pela primeira vez, o exame nacional contou com inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio na rede pública com o objetivo de aumentar a participação desse público no exame.

De acordo com a retificação do Edital nº 64/2026 do Enem, se o participante nessas condições perder o prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará a prova de inglês, e o participante não poderá alterar a opção.

A prova de língua estrangeira conta com cinco questões de múltipla escolha, com foco na interpretação e compreensão de textos.

Para reforçar os estudos e adquirir vocabulário, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas. A ferramenta digital oferece aulas gratuitas de inglês e espanhol do nível básico ao avançado.

Questionário socioeconômico

O participante inscrito de forma automática deverá também preencher o Questionário Socioeconômico.

Para preencher o questionário socioeconômico do Enem 2026, o candidato também deve acessar a Página do Participante do exame. É preciso usar a senha da plataforma Gov.br.

O formulário online, com cerca de 23 a 25 perguntas obrigatórias, mapeia a realidade social, econômica e educacional dos participantes.

Os dados fornecidos não podem ser alterados.

Somente após preencher o questionário socioeconômico, o candidato terá acesso à informação sobre seu local de prova.

Provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde.

O primeiro dia do Enem terá duração de cinco horas e 30 minutos. Neste dia, os candidatos farão a redação e os exames de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação), códigos e suas tecnologias e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e suas tecnologias.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

Enem 2026

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

Pela primeira vez, além de promover o acesso ao ensino superior, o Enem também terá como objetivo avaliar o domínio das competências e habilidades esperadas no fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Oportunidade

Mais Médicos Especialistas oferece 224 vagas imediatas em nova chamada

Inscrições estão abertas até dia 29 na Universidade Aberta do SUS

23/10/2026 21h00

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Programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal

Programa Mais Médicos foi relançado pelo governo federal Divulgação

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As inscrições para a segunda chamada do 3º ciclo do Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) estão abertas até o dia 29 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo Portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

A estratégia busca incentivar a presença de especialistas em regiões historicamente desassistidas, com o objetivo de ampliar o acesso à atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos.

Distribuição de vagas

De acordo com o Edital nº 25/2026, serão 224 vagas de preenchimento imediato e 4.350 para cadastro reserva, distribuídas em 24 cursos de aperfeiçoamento, em áreas como anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, urologia, psiquiatria, entre outras especialidades.

A Região Nordeste concentra 46% das vagas imediatas, seguida pelo Sudeste (21%), Norte (17%), Centro-Oeste (9%) e Sul (7%).

Do total de oportunidades, 55% serão destinadas a municípios do interior do país.

Quem pode participar
Os médicos precisam ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) também válido para participar do Projeto Mais Médicos Especialistas.

O RQE deve ter sido obtido por meio de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou de título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Formação

Os médicos especialistas que forem selecionados vão compor as equipes de atenção especializada à saúde, atuando nas linhas de cuidado, redes temáticas e políticas prioritárias no âmbito do SUS.

O Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) também qualifica a formação dos profissionais por meio da prática na rede pública de saúde.

Benefícios

Os médicos participantes recebem uma bolsa mensal, e o valor varia de acordo com a vulnerabilidade social do município de atuação, calculado pelo Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

R$ 20 mil para municípios de alta ou muito alta vulnerabilidade;
R$ 15 mil para os de média vulnerabilidade;
R$ 10 mil para os de baixa ou muito baixa vulnerabilidade.
Projeto Mais Médicos Especialistas
Criado em 2025, o Mais Médicos Especialistas contabiliza o ingresso de 2.279 médicos especialistas no projeto, dos quais 1.898 continuam ativos, o equivalente a 83,3% do total de profissionais até outubro de 2026.

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