Cidades

APOSENTADORIA

Um ano após afastamento, desembargador investigado antecipa aposentadoria

Sideni Socini Pimentel completou 73 anos em fevereiro deste ano e poderia permanecer no cargo até os 75 anos

Tamires Santana

Tamires Santana

15/10/2025 - 09h15
Continue lendo...

Foi publicado no Diário de Justiça desta quarta-feira (15), a aposentadoria do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Sideni Soncini Pimentel, que esteve na magistratura desde 1981.

Sideni completou 73 anos em fevereiro deste ano, e poderia permanecer no cargo até os 75 anos, mas antecipou o pedido de aposentadoria voluntária por tempo de serviço dois anos antes do esperado.

O magistrado é um dos principais investigados da Operação Ultima Ratio da Polícia Federal que investiga crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, e por isso, estava afastado do cargo desde outubro de 2024.

Além disso, no ano passado, antes de ser afastado do cargo, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) elegeu os novos gestores administrativos do Poder Judiciário do Estado, no qual Sideni Soncini Pimentel foi eleito como presidente da instituição, mas não chegou a assumir o cargo, devido ao afastamento. Em agosto deste ano, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, renovou o afastamento por mais seis meses.

Também são investigados na operação os magistrados Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, e Vladimir Abreu da Silva. Eles são proibidos pela Justiça Nacional de acessar as dependências do TJMS, utilizar o sistema interno e manter contato com servidores da Corte.

Conheça a trajetória

Sideni ingressou na magistratura como juiz substituto, na Comarca de Porto Murtinho, em 1981. Foi removido para a Comarca de Coxim no mesmo ano. Em 1983, foi promovido por merecimento, como Juiz de Direito, para a 2ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana, segunda entrância.

Em 1985 foi removido, a pedido, para a 2ª Vara da Comarca de Cassilândia, segunda entrância. Depois foi promovido, por merecimento, como Juiz de Direito, para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, entrância especial, em 1987.

Três anos depois, em 1990, foi removido a pedido, para a 12ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande. Posteriormente foi promovido, por antiguidade, ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em julho de 2008.

Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no biênio 2021/2022.

Última Ratio

A Operação Última Ratio foi desencadeada em 24 de outubro do ano passado. Naquele dia, policiais federais, munidos de mandados de busca e apreensão concedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, ingressaram em gabinetes de desembargadores, ex-desembargadores, escritórios de advocacia e servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Além dos quatro desembargadores já citados, também foi afastado, na ocasião, o presidente da Corte na época, Sérgio Martins. Ele conseguiu retornar às suas funções no início deste ano, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, a quem o caso foi redistribuído.

A razão da redistribuição, em que um grau de jurisdição no foro especial foi escalado, é porque havia a suspeita de que o esquema de venda de sentenças também atingisse ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O esquema de corrupção também atingiu o conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jeronymo, dois sobrinhos dele, um advogado e outro servidor do TJMS, advogados, inclusive filhos de desembargadores, como os filhos de Sideni Pimentel e Vladimir Abreu. Desembargadores aposentados, como Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Divoncir Schreiner Maran, também estão entre os alvos.

O esquema de corrupção, conforme a Polícia Federal, teria lesado vários direitos de cidadãos, por meio de decisões juridicamente questionáveis, e envolvia uma grande quantia em patrimônio.

CONCURSO POLICIA CIVIL

Sejusp convoca candidatos do Concurso da Polícia Civil para TAF

Além de edital de convocação para TAF e exames de saúde divulgados hoje, candidatos deverão fazer recadastramento para Prova de Título

15/10/2025 12h20

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Continue Lendo...

No Diário Oficial desta quarta-feira, foi divulgada a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Entre corrida de 12 minutos, flexões e abdominais, teste está marcado para os dias 22 e 23 de novembro, e serão realizados em Campo Grande. Datas específica e horário será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação de Aptidão Física, disponível no site www.avalia.org.br

Entre as exigências de como ir no dia, está uso de vestimenta apropriada à prática de atividade física, como:

  • Tênis, com ou sem meia;
  • Uso de hort ou calça de malha;
  • E camiseta.

Além das roupas, é necessário também levar documento de identificação com foto original, atestado médico original específico disponibilizado o modelo ao fim do edital.

Fases do Concurso

Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial de hoje, a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).

Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos.

Para enviar os documentos é necessário entrar no site https://fip.pc.ms.gov.br e preencher as informações solicitadas. Agora, com a necessidade do novo cadastro, para acessá-lo deve-se escolher a opção “Primeiro Cadastro”. 

Em seguida, o candidato deve inserir o CPF, e então, o sistema encaminhará um link para o e-mail cadastrado à época da inscrição do concurso, para gerar a nova senha. Ao concluir essa etapa será automaticamente encaminhado para a página inicial.

Para preencher as informações, na tela inicial do FIP o candidato deve ler atentamente as instruções descritas e será necessário na tela seguinte, em “Dados Pessoais”, carregar uma foto com:

  • Tamanho máximo de 1MB (megabyte);
  • Boa iluminação;
  • Fundo branco;
  • Sem boné;
  • Sem óculos escuros, ou de grau;
  • Sem vestimentas que cubram o rosto;
Nas páginas seguintes, o candidato continuará atualizando seus dados pessoais, com as informações solicitadas no questionário e deve salvar o FIP. É necessário ainda, assinar e rubricar o documento para entregá-lo na fase da entrevista.

O prazo para envio dos documentos referentes à Prova De Títulos no site da FIP, iniciou-se hoje e vai até o dia 22 de outubro às 23h59min.

Caso o candidato não lembre o e-mail inserido no momento da inscrição, é necessário entrar em contato com o Instituto Avalia, no e-mail: [email protected]. Se houver dúvidas ou não receber o e-mail para a criação da nova senha em até uma hora, é necessário entrar em contato com o suporte FIP, por meio do e-mail: [email protected].

O texto solicita que no corpo do e-mail seja indicado uma descrição sucinta da dúvida, junto com os seguintes dados do candidato:

  • Nome;
  • Telefone com DDD;
  • CPF;
  • RG;
  • Número de inscrição;
  • E e-mail (utilizado na inscrição do concurso).

Segundo o edital, esses e-mails só serão respondidos ano que vem, a partir do dia 11 até dia 20 de fevereiro, das 8h às 18h, e no dia 21 de fevereiro até às 12h.

Exames de Saúde

Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.

Nele serão observados características psicológicas que envolvem:

  • Capacidades Cognitivas;
  • Fatores de Personalidade;
  • Características Emocionais e Comportamentais;
  • E Competências Relacionadas ao Desempenho.

O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.

Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva;
Prova de Títulos;
Avaliação Psicológica;
Avaliação Médico-Odontológica;
Avaliação de Aptidão Física;
Investigação Social;
Curso de formação (para aprovados).

Todos os editais de convocação estão disponíveis no Diário Oficial de hoje. Confira aqui.

BLOQUEIO TOTAL

Carreta tomba e bloqueia BR-262 próximo a Terenos

De acordo com a PRF, ainda não há previsão de liberação da via

15/10/2025 11h30

Compartilhar
Carreta tombada interditou os dois lados da via

Continue Lendo...

BR-262 está totalmente interditada, na manhã desta quarta-feira (15), no KM-412, próximo a Terenos, a cerca de 45 quilômetros de Campo Grande.

Uma carreta, que transportava cimento, tombou e está atravessada na pista desde 8h15min. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves.

Ainda não há previsão de liberação dos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local sinalizando a via.

Confira nota da PRF divulgada à imprensa:

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um sinistro, na manhã desta quarta-feira (15), em Terenos (MS). No km 412 da BR-262, um caminhão que transportava cimento tombou sobre a pista. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves. O local está totalmente interditado desde às 8h15, sem previsão para liberação. A PRF está no local."

O tombamento de carreta é um acidente grave, geralmente causado por excesso de velocidade em curvas, má distribuição da carga ou falha mecânica.

