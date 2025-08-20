Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Venda de setença

MS: Desembargadores suspeitos de corrupção devem completar mais de 1 ano afastados

CNJ abre nova frente para punir alvos da Operação Ultima Ratio da Polícia Federal, agora, pela via disciplinar

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

20/08/2025 - 04h00
Continue lendo...

O combate a possíveis casos de corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ganhou um novo capítulo nesta semana. Além da investigação contra desembargadores, servidores e advogados que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também entrou nos fatos apurados no bojo da Operação Última Ratio e manteve o afastamento de quatro dos desembargadores e ex-desembargadores investigados por vendas de decisões judiciais, as chamadas “vendas de sentenças”.

Decisões – elas ocorreram em procedimentos separados – do corregedor-geral de Justiça, Mauro Campbell, mantiveram os desembargadores Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos e Marcos José de Brito Rodrigues longe de seus gabinetes por mais 180 dias (aproximadamente seis meses).

Com a decisão, agora em esfera administrativa, esses quatro desembargadores investigados por corrupção estão impedidos de acessar seus gabinetes no TJMS e também de atuar profissionalmente em seus ofícios.

Mauro Campbell, em sua decisão, sinalizou que o afastamento dos desembargadores poderá se estender por mais tempo. No caso específico do desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, ele afirmou que os fatos apurados no bojo da Operação Última Ratio e levados à Corregedoria Nacional de Justiça são graves, e que considera necessário o afastamento dele por 180 dias.

Campbell ainda acrescentou ao final: “Enquanto se aguarda a finalização das apurações em seu desfavor”, afirmou.

“Marcos José de Brito Rodrigues, na condição de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, muito possivelmente, atuou em processos nos quais as partes tiveram seus interesses patrocinados por advogados que dispunham de grande proximidade com o magistrado, assim como, supostamente, recebeu vantagem indevida por intermédio de terceiros”, indicou Campbell, ao decidir pelo afastamento.

A decisão de Mauro Campbell é mais uma ducha de água fria para a defesa dos desembargadores, que contavam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin não renovaria o afastamento após o fim do prazo, permitindo que eles retornassem às atividades. 

Nos bastidores, o Correio do Estado apurou que a tendência – no curto e no médio prazo – é que decisões terminativas e mais duras contra os investigados que estão em atividade no Poder Judiciário virão do CNJ, e não do STF. 

No processo relatado por Zanin é aguardada uma possível denúncia em vários crimes, o principal deles corrupção, contra os investigados. Em abril último, o delegado responsável pela investigação, Marcos Damato, pediu à Procuradoria-Geral da República que os denuncie por estes crimes. 

A investigação

A Operação Última Ratio foi desencadeada em 24 de outubro do ano passado. Naquele dia, policiais federais, munidos de mandados de busca e apreensão concedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, ingressaram em gabinetes de desembargadores, ex-desembargadores, escritórios de advocacia e servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Além dos quatro desembargadores já citados, também foi afastado, na ocasião, o presidente da Corte na época, Sérgio Martins. Ele conseguiu retornar às suas funções no início deste ano, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, a quem o caso foi redistribuído.

A razão da redistribuição, em que um grau de jurisdição no foro especial foi escalado, é porque havia a suspeita de que o esquema de venda de sentenças também atingisse ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O esquema de corrupção também atingiu o conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jeronymo, dois sobrinhos dele – um advogado e outro servidor do TJMS –, advogados, inclusive filhos de desembargadores, como os filhos de Sideni Pimentel e Vladimir Abreu. Desembargadores aposentados, como Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Divoncir Schreiner Maran, também estão entre os alvos.

O esquema de corrupção, conforme a Polícia Federal, teria lesado vários direitos de cidadãos, por meio de decisões juridicamente questionáveis, e envolvia uma grande quantia em patrimônio.

É o caso, por exemplo, de decisão de Alexandre Bastos e Sideni Pimentel, que validaram um golpe milionário na compra de uma fazenda no Pantanal avaliada em R$ 15 milhões. Em suas decisões, eles simplesmente desprezaram um vício no contrato de compra e venda, constatado pelo Ministério Público, que acusou os compradores – que falsificaram certidões – de estelionato.

Os desembargadores investigados também levaram adiante uma execução contra o Banco do Brasil com prêmio semelhante ao de uma Mega-Sena: R$ 178 milhões.

Curiosamente, o valor seria pago na forma de honorários advocatícios aos filhos do desembargador Vladimir Abreu da Silva e ao advogado Felix Jayme Nunes da Cunha, apontado como lobista do esquema.

A “dívida” tem origem em uma execução promovida pelo Banco do Brasil de um financiamento agrícola contraído por um casal de Três Lagoas na década de 1990 – dívida essa que nunca foi paga – e que prescreveu em 2018, por falta de bens penhoráveis.

No entanto, em 2019, ao chegar ao TJMS, a dívida se transformou em um passivo significativo para o banco: um honorário sucumbencial de R$ 178 milhões, valor a ser pago aos advogados da ação.

CLIMA

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

Cidades do Estado lideraram os rankings e MS continua em alerta para vendaval e tempestades

19/08/2025 17h45

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Foto: Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul foi destaque em dois rankings nacionais de meteorologia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19). 

Entre as cidades com as maiores temperaturas registradas hoje, Coxim, município a 250 quilômetros de distância de Campo Grande, levou a primeira colocação, com uma temperatura de 38,3ºC registrada.

Em seguida, Cuiabá, em Mato Grosso, também atingiu 38,3ºC. Em terceiro lugar, São Miguel do Araguaia, em Goiás, chegou a 38,1ºC e Rondonópolis, em Mato Grosso, atingiu 37,9ºC. 

Além do calor intenso, o Estado também registrou os menores valores de baixa umidade até às 15 horas de hoje. Paranaíba, Coxim e Água Clara registraram valor de 13%, um nível considerado perigoso para a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Também registrou o mesmo valor a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. 

Isso acontece devido ao Veranico, fenômeno que combina temperaturas acima da média, tempo seco e pouca chuva durante mais de quatro dias durante o inverno e o outono. 

Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, alergias respiratórias, sangramento nasal e irritação nos olhos e na pele. A OMS traz recomendações para períodos de umidade relativa do ar abaixo dos 60%, nível recomendado para a saúde, como: 

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar a prática de atividades físicas pesadas;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. 

Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta para vendavais a partir desta terça-feira, causando o aumento da nebulosidade, indicando que vem chuva por aí. 

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%. 

Para o próximo final de semana, continua a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria. Os acumulados de chuva podem superar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente na metade sul do Estado. 

Após a passagem das chuvas, deve ocorrer uma queda acentuada nas temperaturas, com valores que podem variar entre 8ºC e 10ºC, com indicativos de valores menores em regiões pontuais. 

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Previsão de amanhã / Fonte: CEMTEC

DEFRON

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira; dois foram presos

A droga "dry" tem grande poder alucinógeno e alto valor comercial. Além de entorpecentes, a Polícia encontrou dois imóveis que seriam usados para armazenamento e produção

19/08/2025 16h45

Polícia desmantela laboratório de

Polícia desmantela laboratório de "maconha dos playboys" na Fronteira e prende dois Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou a prisão de dois homens nesta segunda-feira (18) em Ponta Porã, a 312 quilômetros de Campo Grande, e fechou um laboratório de produção de drogas. 

De acordo com a investigação, os presos, de 39 e 46 anos, são concunhados e utilizavam dois imóveis para organizar o crime. Um dos imóveis era para armazenamento das drogas e, o outro, para a produção e refino. 

Durante a operação, em um dos imóveis, os policiais encontraram 6 quilos de skunk, 350 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 18 gramas da droga alucinógena “DRY”, de alto valor comercial. 

No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100 quilos de skunk, 20 quilos de Dry, bem como os equipamentos que são utilizados no preparo dos entorpecentes, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. 

Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e seguiram para a sede da DEFRON, em Dourados, para os procedimentos legais a serem realizados. 

DRY

Conhecida como “maconha dos playboys”, a “dry” é uma variação da maconha e tem diferentes texturas e até essência de sabor. Ela é voltada para pessoas que tenham alto poder aquisitivo em razão do seu valor alto, que pode chegar a R$100 mil o quilo. 

Produzida em laboratório e com alta concentração de T.H.C., o uso da droga causa alterações psicológicas mais graves e com mais intensidade, como uma alteração maior da percepção de tempo e espaço. 

Outro caso

Há exatamente um mês, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desmantelou outro esquema de produção da droga em laboratório e distribuição a partir dos Correios. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, a partir de uma denúncia anônima, foi iniciada uma investigação para interceptar a “dry”que estava a caminho da Capital via Correios.

Com o código de rastreio em mãos, a Polícia Civil passou a acompanhar a entrega, que chegou nas mãos de um indivíduo que já tinha passagem por tráfico. 

Ao receber o pacote, o homem foi abordado pelos policiais e confirmou que a encomenda continha haxixe e outras variantes da maconha, que foi confirmado aos agentes abrirem a encomenda. 

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório de manipulação e preparo de drogas, contendo papel filme, balanças de precisão, tesouras, embalagens zip-lock e demais utensílios para uso e armazenagem de entorpecentes. 

No quarto do casal, foram encontrados R$13.802 em dinheiro em espécie juntamente com a mulher do suspeito, além de 284 gramas de derivados da maconha, avaliados em, aproximadamente, R$100 mil.

Foram recolhidos, ainda, 26 comprimidos de ecstasy, com valor estimado em mil reais. 
 

