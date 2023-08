Um ano após reassentamento, moradores da Comunidade Lagoa continuam sem água tratada

Trabalho

A pesca esportiva em Mato Grosso do Sul é praticada de 01 de fevereiro a 5 de novembro, período da (piracema), estendendo-se por três meses

A Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (Acert) destacou que a pesca esportiva do município movimenta cerca de 1 mil empregos anualmente.

O município possui ligação com a pesca esportiva, motivação para uma viagem de turismo ou lazer para sentir o prazo de fisgar um dourado, banhar-se nas águas das baías que se formam nos roteiros ao longo do Rio Paraguai, além de praticar novas experiências no coração do Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com o diretor-presidente da Acert, Luiz Martins, “a pesca esportiva corumbaense é responsável por mais de mil empregos diretos anualmente, representando os colaboradores que integram as tripulações dos nossos barcos-hotéis e hotéis associados, além dos guias de pesca, pessoal da cozinha e serviços gerais.”, destacou. Segundo o diretor, “considerando toda a cadeia do turismo favorecida pela pesca, esse número dobra.”

Outros fatores que contribuem para o avanço da atividade no município, cada vez mais profissional, são a estrutura fluvial, com maior número de barcos-hotéis, os bons hotéis e a qualidade dos serviços.

Polo consolidado da pesca esportiva de Mato Grosso do Sul, gerando o interesse de pescadores esportivos de todos os quadrantes e com forte peso na economia local, reflete o crescimento da atividade no país nos últimos anos , movimentando em média R$ 1 bilhão ao ano, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae.)

Segundo analistas, a pescaria não é mais uma atividade tradicional de barranco, de canoinha, hoje tem uma estrutura sofisticada com lanchas, pousadas e o barco-hotel.

O estado possui extensa bacia do Rio Paraguai, com uma área de aproximadamente 361.350 quilômetros quadrados, cujo sistema hidrológico sustenta o Pantanal.

A disponibilidade do pescado, de fevereiro a início de novembro, torna Corumbá o principal destino de pesca na região pantaneira.

Serviço

A pesca esportiva em Mato Grosso do Sul é praticada de 01 de fevereiro a 5 de novembro, período da (piracema), estendendo-se por três meses. No Pantanal de Corumbá, por iniciativa das empresas que fazem parte da Acert, prevalece a modalidade pesque e solte por adesão da maioria dos pescadores que compram seus pacotes de até cinco dias. Por lei, a captura, transporte e comercialização do dourado está proibida.

*com assessoria



Assine o Correio do Estado