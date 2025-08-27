Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado

Caminhoneiros mortos em acidente na BR-262 eram de Paraná e São Paulo - DIVULGAÇÃO/PRF

Vítimas do trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (26), na BR-262, foram identificadas.

João Carlos Galeti, de 55 anos e Elzo Francisco Chagas, de 58 anos, morreram em colisão frontal entre duas carretas, no KM-262 da BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, a cerca de 60 quilômetros da Capital.

João Galeti era de Tanabi (SP). Já Elzo Chagas era de Tamboara (PR) e cabo da Policial Militar aposentado do Paraná.

Conforme apurado pela mídia local, João conduzia um caminhão-baú VW/24.280 sentido Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e Elzo uma carreta Scania/R540 sentido Ribas do Rio Pardo-Campo Grande.

Um deles invadiu a pista contrária, ambos colidiram frontalmente e, em seguida, o caminhão-baú ainda acertou uma terceira carreta Volvo/FH 520.

Ambos morreram na hora. O motorista da terceira carreta não teve ferimentos.

A colisão foi tão forte que ambos os caminhões ficaram cruzados na via, impedindo totalmente o trânsito. A parte frontal e lateral dos dois veículos ficou totalmente destruída. Vários estilhaços, destroços e partes de lataria ficaram espalhados no asfalto.

O acidente aconteceu por volta das 11h40min. A via ficou totalmente interditada, nos dois sentidos, por seis horas e só foi liberada por volta das 17h30min.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Corpo de João Galeti deve ser velado e sepultado em Tanabi (SP) entre esta quarta (27) e quinta-feira (28). Sua morte comoveu toda a cidade.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) emitiu nota de pesar pelo falecimento do colega de farda, que já se aposentou.

“O Paraná e sua Polícia Militar prestam continência à memória do Cabo QPRR PM Elzo Francisco Chagas”.

Confira o vídeo pós acidente: