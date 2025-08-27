Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Um dos caminhoneiros mortos na BR-262 era cabo da PM aposentado

BR-262 ficou totalmente interditada, nos dois sentidos, por seis horas e só foi liberada no fim da tarde

NAIARA CAMARGO E LAURA BRASIL

NAIARA CAMARGO E LAURA BRASIL

27/08/2025 - 09h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Vítimas do trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (26), na BR-262, foram identificadas.

João Carlos Galeti, de 55 anos e Elzo Francisco Chagas, de 58 anos, morreram em colisão frontal entre duas carretas, no KM-262 da BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, a cerca de 60 quilômetros da Capital.

João Galeti era de Tanabi (SP). Já Elzo Chagas era de Tamboara (PR) e cabo da Policial Militar aposentado do Paraná.

Conforme apurado pela mídia local, João conduzia um caminhão-baú VW/24.280 sentido Campo Grande-Ribas do Rio Pardo e Elzo uma carreta Scania/R540 sentido Ribas do Rio Pardo-Campo Grande.

Um deles invadiu a pista contrária, ambos colidiram frontalmente e, em seguida, o caminhão-baú ainda acertou uma terceira carreta Volvo/FH 520.

Ambos morreram na hora. O motorista da terceira carreta não teve ferimentos.

A colisão foi tão forte que ambos os caminhões ficaram cruzados na via, impedindo totalmente o trânsito. A parte frontal e lateral dos dois veículos ficou totalmente destruída. Vários estilhaços, destroços e partes de lataria ficaram espalhados no asfalto.

O acidente aconteceu por volta das 11h40min. A via ficou totalmente interditada, nos dois sentidos, por seis horas e só foi liberada por volta das 17h30min.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Corpo de João Galeti deve ser velado e sepultado em Tanabi (SP) entre esta quarta (27) e quinta-feira (28). Sua morte comoveu toda a cidade.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) emitiu nota de pesar pelo falecimento do colega de farda, que já se aposentou.

“O Paraná e sua Polícia Militar prestam continência à memória do Cabo QPRR PM Elzo Francisco Chagas”.

Confira o vídeo pós acidente:

 

 

Três Lagoas

Homem com posse irregular de fuzil é preso em cidade de MS

Em Três Lagoas, o suspeito foi pego em flagrante com mais de 150 mil munições

27/08/2025 10h15

Compartilhar
Homem pego com posse irregular de arma de fogo na cidade interiorana com mais de 150 mil munições

Homem pego com posse irregular de arma de fogo na cidade interiorana com mais de 150 mil munições Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Um homem suspeito de posse de arma de fogo foi pego em flagrante com mais de 150 munições. Com porte irregular de um fuzil em sua casa, a polícia apreendeu o armamento e as munições que eram de uso restrito.

Em Três Lagoas, cidade sul-mato-grossense a 339 km de Campo Grande, a Seção de Investigação Geral (SIG) recebeu a denúncia de que um homem estaria ocultando mais de 150 mil munições em sua residência.

Na tarde da última terça-feira, os agentes da SIG, junto a equipe do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) foram ao Bairro Vila Nova, na cidade interiorana.

No local, os agentes procederam com os levantamentos e após a identificação do indivíduo, foi feita a apreensão dos armamentos e encaminhamento do homem para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC).

Devido a quantidade de munições, a posse da arma de fogo de forma irregular e de acordo com a lei, não foi dada a possibilidade de fiança ao suspeito. Ele foi levado para as celas da delegacia e está sob disposição da polícia civil.

Não se sabe ainda o motivo de armazenamento da arma e demais dispositivos na casa, assim como também não foi divulgado o nome do suspeito.

PENA DE POSSE IRREGULAR

A pena para a posse irregular de armas no Brasil pode chegar a 12 anos. Antes a reclusão previa o mínimo de 4 anos. Agora, o Projeto de Lei 4149/04 aumenta o tempo mínimo para 6 anos.

O texto do projeto, enviado ao senado, depende da aprovação do órgão do governo, e já foi aprovado nesse ano pela Câmara de Deputados.

Em Mato Grosso do Sul não há uma legislação específica quanto a essa ilegalidade, por isso a aplicação de pena está segue a lei federal.
 

risco constante

Três morrem na 2ª tragédia em rodovias de MS em menos de 24 horas

Caminhão com combustíveis explodiu após colisão na manhã desta quarta-feira na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Batagussu

27/08/2025 09h50

Compartilhar
Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho

Carreta que transportava combustíveis saiu da pista, tombou e explodiu após ser atingida por carreta que transportava milho (Jornal da Nova)

Continue Lendo...

Três pessoas morreram e três sofreram ferimentos em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (27) na BR-267, na altura do quilômetro 178, entre as cidades de Bataguassu e Nova Alvorada do Sul, na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site Jornal da Nova, de Nova Andradina, a colisão envolveu duas carretas, uma Fiorino e uma Tracker. De acordo com informações preliminares, a Tracker seguia sentido Campo Grande quando tentou ultrapassar uma carreta carregada com combustíveis. 

No sentido contrário, transitava uma carregada com milho. No momento da ultrapassagem, o motorista da carreta com grãos desviou do carro de passeio, mas ao retornar à pista acabou batendo na carreta que transportava combustível. Em seguida, a Fiorino, que trafegava logo atrás da carreta de milho, também foi atingida. 

Com o impacto, as duas carretas tombaram e os veículos pegaram fogo, dificultando o socorro das vítimas. As chamas consumiram parte das carretas e dos veículos menores. A informação inicial é de que três pessoas, todas ocupantes dos veículos de carga, ficaram carbonizadas, conforme o site de Nova Andradina. 

Um casal e uma criança que estavam na Tracker conseguiram ser retirados antes que o fogo se alastrasse. O homem sofreu uma fratura no braço, a mulher ficou com escoriações e a criança não teve ferimentos graves. 

Todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, que atuaram em conjunto no combate às chamas e no resgate das vítimas. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência, o que provocou longas filas de veículos. 

Ainda conforme informações de sites de Nova Andradina, somente carros de passeio conseguem seguir viagem no local. 

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que ocorreram mortes no local, mas não precisou o número de vítimas nem repassoou detalhes sobre a dinâmica do acidente. E, conforma a PRF, a rodovia seguia completamente interditada até por volta das 10:40 horas. 

SEGUNDO CASO

Este foi o segundo acidente grave em rodovias federais de Mato Grosso do Sul em menos de 24 horas. No fim da manhã desta terça-feira (26), dois caminhoneiros morreram em um acidente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. 

A rodovia ficou interditada durante mais de seis horas e somente carros de passeio e caminhões de pequeno porte conseguiam passar por um desvio. Por conta da colisão, que envolveu ainda um terceiro caminhão, formou-se um congestionamento de cerca de 20 quilômetros. 
(Fotos dos sites Jornal da Nova e Nova News)

(Matéria editada às 10:45 para acréscimo de informações)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262
Fatalidade

/ 20 horas

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6810, terça-feira (26/08)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3479, terça-feira (26/08)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3478, segunda-feira (25/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3478, segunda-feira (25/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 18/08/2025

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"