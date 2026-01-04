Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

União Europeia pede calma na Venezuela e defende respeito aos princípios do direito internacional

Comunicado informa ainda que autoridades consulares dos Estados-membros trabalham de forma coordenada para proteger cidadãos europeus no país

estadão conteúdo

estadão conteúdo

04/01/2026 - 17h41
A União Europeia divulgou neste domingo, 4, uma declaração pedindo "calma e moderação de todos os atores envolvidos na crise na Venezuela, com o objetivo de evitar escalada de tensões e buscar uma solução pacífica" para a crise. O pronunciamento foi publicado pelo chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, por meio das redes sociais.

"A UE lembra que, em quaisquer circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta da ONU devem ser respeitados", reforçou o grupo. O documento diz ainda que os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm uma responsabilidade singular de defender esses princípios.

O bloco diz ainda que reiteradamente declarou que Nicolás Maduro carece da legitimidade de um presidente democraticamente eleito e que tem defendido uma transição pacífica para a democracia na Venezuela, liderada pelos venezuelanos, com respeito à soberania do país. "O direito do povo venezuelano de determinar seu futuro deve ser respeitado".

Segundo a UE, o bloco tem se articulado de maneira próxima com os Estados Unidos e parceiros regionais para apoiar o diálogo entre todas as partes envolvidas, em busca de uma solução negociada, democrática, inclusiva e pacífica.

O comunicado também cita a preocupação com o crime organizado internacional e o tráfico de drogas, apontados como ameaças globais. Contudo, defende que esses desafios sejam enfrentados com cooperação internacional e respeito ao direito internacional e à integridade territorial.

A União Europeia pediu ainda respeito total aos direitos humanos e cobrou a libertação incondicional de presos políticos na Venezuela. O comunicado informa ainda que autoridades consulares dos Estados-membros trabalham de forma coordenada para proteger cidadãos europeus no país, incluindo os detidos ilegalmente.

Água Clara

Peão morre dias após novilha o arremessar contra árvore em fazenda

Homem teve múltiplas fraturas na costela e chegou a ir ao hospital diversas vezes, sendo liberado com prescrição de medicamentos

04/01/2026 15h01

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol)

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um peão de 59 anos morreu após ser atacado por uma novilha e arremessado contra uma árvore, em uma fazenda em Água Clara. O caso aconteceu em dezembro de 2025, mas a vítima faleceu nesse sábado (3), após ficar quatro dias internado na Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do acidente, o homem estava manejando gado a cavalo, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo. Na sequência, em nova investida, ele foi arremessado contra a árvore.

De imediato, o homem sentiu fortes dores torácicas e voltou para casa, acreditando se tratar de uma fratura na costela e, como já havia acontecido antes, afirmou para colegas que se recuperaria sem ajuda médica.

No entanto, quatro dias após a queda, o peão passou a sentir fortes dores e procurou atendimento médico em Água Clara, sendo encaminhado para o Hospital Auxiliadora para exames.

Os exames apontaram múltiplas fraturas de costela e foi receitado medicamentos, mas, mesmo tomando os remédios por vários dias, não houve melhora e ele foi novamente ao hospital.

Na unidade de saúde, foi atendido por outra médica, que novamente confirmou as fraturas de costelas e receitou mais um remédio, desta vez, para estômago.

O peão retornou para casa, onde teve piora no quadro e, no dia seguinte, procurou atendimento médico particular, no qual a médica solicitou transferência em vaga zero ao Hospital Municipal, em razão da gravidade do quadro.

Ao chegar no Hospital Municipal, ele foi intubado e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 de dezembro.

Após quatro dias de internação, com o agravamento do quadro, o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, após tentativas de reanimação.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) da Capital e será investigado pela Polícia Civil.

APREENSÃO

Taxista boliviano é preso com milhares de cédulas falsas na fronteira de Corumbá

O homem afirmou que as notas seriam distribuídas em feiras populares da Cidade Branca

04/01/2026 14h30

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país

O taxista boliviano alega que as notas seriam usadas em um ritual tradicional de seu país Divulgação

Na noite deste sábado (3), por volta das 20h30,  agentes da Receita Federal e da Polícia Militar do Estado abordaram um táxi boliviano no Posto Esdras, fronteira entre Corumbá e Puerto Quijarro. O homem tentava ingressar no município brasileiro, transportando milhares de cédulas falsas de reais e dólares.

Questionado pelas autoridades, o boliviano afirmou que as cédulas foram impressas na cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e que seriam distribuídas em feiras populares de Corumbá.

Segundo o taxista, o dinheiro falso seria utilizado em um ritual tradicional de seu país, que envolve o enterro de oferendas com pedidos de prosperidade à Pachamama (Mãe Terra).

Diante dos fatos, o taxista foi encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pela condução do inquérito e do processo criminal.

Crime

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a falsificação de moeda é crime, com pena de reclusão de três a doze anos, além de multa. A legislação prevê ainda que incorre na mesma pena quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz moeda falsa em circulação, independentemente da finalidade alegada.

De acordo com as autoridades, embora as tradições culturais e religiosas devam ser respeitadas, nenhuma prática que envolva crimes contra a ordem econômica e financeira pode se sobrepor às leis brasileiras.

