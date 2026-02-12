Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INQUÉRITO CIVIL

Unidade de Reabilitação do CEM é alvo do MPMS por falta de infraestrutura

Infiltrações, equipamentos inoperantes e ausência de contrato de manutenção preventiva são os problemas apontados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

12/02/2026 - 11h45
Unidade Especializada de Reabilitação e Diagnóstico (Uerd) localizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Campo Grande, é investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por possíveis irregularidades em estrutura e equipamentos - falta de infraestrutura.

O MPMS, por meio da 32ª Promotoria de Justiça, instaurou Inquérito Civil para investigar problemas de infiltrações, equipamentos inoperantes e ausência de contrato de manutenção preventiva, o que traz riscos para pacientes e dificuldades para servidores exercerem seu trabalho de forma eficaz.

As queixas foram apontadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13).

De acordo com o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou a chegada de novos aparelhos em 2025, como ultrassom terapêutico, laser duo, e eletroestimuladores.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) pontuou que obras de reforma no CEM já foram concluídas, como revisão completa do layout; correção de infiltrações; substituição de pisos, portas e janelas e adequações elétricas/hidrossanitárias.

Mas, apesar dos avanços, alguns problemas ainda permanecem.

A Promotoria de Justiça determinou que a Sesau apresente documentos das medidas adotadas, como contratos de manutenção, avanços nos processos de compra e ações emergenciais.

O objetivo é garantir atendimento seguro e adequado, em conformidade com os parâmetros legais e sanitários do Sistema Único de Saúde (SUS), aos pacientes.

O CEM em Campo Grande (MS) oferece serviços essenciais como neurologia, ortopedia, oftalmologia, mastologia, odontologia e pediatria. É vinculado ao SUS.

O local atende pacientes mediante agendamento, sem nenhum custo. Mas, nos últimos tempos, a população tem enfrentado meses e meses de fila de espera para conseguir atendimento no CEM.

VESTIBULAR UFMS

Vestibular UFMS divulga terceira lista de aprovados

Matrículas estão disponíveis para candidatos garantirem a vaga na graduação pública

12/02/2026 11h28

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na última terça-feira (10), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a lista da terceira chamada do Vestibular e Passe, que é o Processo Seletivo de Avaliação Seriada. As matrículas já estão disponíveis para os aprovados como forma de garantia da vaga.

Todo o cadastro do ingressante deve ser feito de forma online, no site oficial da UFMS: http://matricula.ufms.br/, com o anexo dos seguintes documentos solicitados:

  • Histórico escolar do ensino médio;
  • Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de graduação;
  • Certidão de nascimento civil ou de casamento;
  • Documento oficial de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro:
    • Carteira de Identidade emitida por órgãos de identificação,
    • Carteira Nacional de Habilitação - CNH;
    • Carteira de identidade profissional expedida por órgãos fiscalizadores de exercício profissional regulamentada, carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos; documento de identificação militar ou passaporte.)
  • CPF, apenas se não estiver registrado na Identidade;
  • Certificado de Reservista ou documento que comprove que está em dia com as obrigações militares - para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos;
  • Comprovante de Quitação Eleitoral (obrigatório para candidatos a partir de 18 anos, pelo link: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
  • Foto digital recente 3x4 cm (ou 5x7 cm) frontal.

Os candidatos recebem as primeiras informações pelo e-mail que foi cadastrado no momento de insrição do Vestibular ou Passe, e devem realizar o Cadastro do Estudante e Perfil Acadêmico para finalizar a matrícula, além de outras etapas próprias da universidade para se integrar a todo o sistema.

Em caso do futuro aluno não ter em mãos algum dos documentos solicitados até o período de matrícula se encerrar, a universidade disponibiliza uma solicitação de requerimento para entregar depois.

Para os aprovados em vagas de cotas, reservadas a pessoas negras, indígenas ou com deficiência, será necessário passar por uma banca da UFMS que avaliará a veracidade da autodeclaração - disponível no edital, e então após esse processo poderá realizar a matrícula.

Candidatos em vagas reservadas para pessoas com renda per capita inferior a um salário mínimo, é necessário que seja anexado o comprovante do Cadastro Único no momento da matrícula.

Outras informações estão disponíveis no edital, e o telefone para contato disponível para sanar dúvidas por meio do WhatsApp é (67) 3345-7777, da Central de Matrículas.

BOA NOITE CINDERELA

Polícia alerta para riscos de dopagem em Carnaval

Foliões devem se manter atentos ao consumir bebidas durantes festividades

12/02/2026 10h46

Divulgação

Com o início das festas de Carnaval, o cuidado com copos e bebidas ingeridas devem ser ainda maiores. Além da preocupação com a procedência das bebidas, especialista alerta para o risco de intoxicação, dopado ou drogado.

Atenção em Carnaval deve ser dobrada por riscos de contaminação por meio de bebidas - Foto: Divulgação

Por meio da Divisão de Química e Toxicologia (DQT), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul orienta a população para os riscos do uso criminoso da substância, conhecida popularmente por "Boa Noite, Cinderela".

A época festiva reforça a necessidade de atenção quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em locais com maior circulação de pessoas em eventos públicos e privados.

Segundo o perito criminal Evandro Rodrigo Pedon, as substâncias incluem medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso central, que podem causar tontura, confusão mental, sonolência intensa, perda de memória e redução da capacidade de reação.

“Essas substâncias reduzem rapidamente a percepção do ambiente e a capacidade de defesa da vítima, criando uma situação de extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, a pessoa só percebe que algo está errado quando os efeitos já estão avançados”, explica o perito.

Cuidados simples na hora de ingerir bebidas alcoólicas em festas e eventos podem evitar ser vítima de dopagem - Foto: Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

Ao ser ingerido, principalmente em combinação com bebidas alcoólicas, adicionados sem que a vítima perceba, os sintomas são agravados, e facilita a prática de crimes sem que a vítima consiga ter noção total do que está acontecendo ou de suas ações.

“Mesmo em pequenas quantidades, a combinação pode causar desorientação severa. Ao perceber qualquer mal-estar incomum, a pessoa deve procurar ajuda imediatamente e, sempre que possível, estar acompanhada por alguém de confiança”

Por meio de exames toxicológicos em investigações, a Polícia Científica consegue identificar as substâncias, porém a recomendação é que a prevenção seja sempre uma prioridade na hora de ingerir qualquer tipo de bebida fora de casa.

Cuidados

Entre as dicas e recomendações estão:

  • evite aceitar bebidas de desconhecidos;
  • não perca o copo de vista;
  • desconfie de alterações repentinas no sabor, cheiro ou nos efeitos da bebida;
  • se possível, utilize copos com tampas e/ou com canudos;
  • confira se a bebida está fechada na hora da compra.

Além disso, em casos de suspeitas de ter ingerido alguma das substâncias esteja sempre com alguém de confiança. Busque atendimento médico o mais rápido possível e registre ocorrência policial o quanto antes, pois a coleta de material biológico nas primeiras após o fato é essencial para identificação das substâncias.

