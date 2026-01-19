Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previdência

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande

Adriane Lopes vetou o trecho da proposta que diminui o prazo de ressarcimento de 36 para 12 parcelas

João Pedro Flores

19/01/2026 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A prefeita Adriane Lopes (PP), sancionou, nesta segunda-feira (19), a Lei Complementar referente ao ressarcimento do valor excedente da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município. O dinheiro será devolvido em folha de pagamento do trabalhador, dividido em 36 parcelas mensais e sucessivas, com a primeira parcela de competência janeiro de 2026. 

Aqueles que optaram por contribuir para o Regime de Previdência Complementar (RPC) ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), entre o período de 13 de novembro de 2019 e 18 de outubro de 2022, serão ressarcidos pela Prefeitura.

O texto proposto tinha como objetivos principais regulamentar a devolução dos valores que, segundo o projeto, foram descontados "indevidamente" e também diminuir as parcelas de 36 para apenas 12 vezes.

A prefeita vetou parcialmente trechos do PLC. O IMPCG entende que o projeto de lei modificou, sem análise de viabilidade orçamentária, o texto original que foi deliberado e elaborado pelos membros presentes na Reunião Ordinária do Comitê de Acompanhamento de Previdência Complementar com a participação do sindicato dos servidores envolvido.

Além disso, entende que  o PL contraria a legislação previdenciária (LC n. 415/2021), por tratar de uma temática diferente do texto apresentado e trazer atualização que se refere a "valores como desconto indevido", o que, segundo a Prefeitura, não condiz com os fatos. O Executivo alega que, à época, estes descontos foram realizados em conformidade com a legislação previdenciária.

Outro trecho que foi vetado trata-se do prazo do ressarcimento. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) aponta que também foi deliberado pelo Comitê de Acompanhamento de Previdência Complementar (CAPC), por unanimidade e de comum acordo com o Sindicato dos Auditores da Receita, o parcelamento em 36 vezes, com a concordância da Secretaria Municipal da Fazenda”.

O texto queria alterar o fluxo financeiro de ressarcimento de 36 para “até 12 parcelas”,  e segundo a PGM, isto "afronta diretamente o planejamento orçamentário, capacidade financeira do ente, com a execução das despesas obrigatórias e com a manutenção do equilíbrio fiscal ao longo do exercício".

Parecer da PGM

Entretanto, quanto ao previsto no parágrafo único do art. 2º, a alteração promovida pela emenda parlamentar incide precisamente sobre o fluxo financeiro do ressarcimento ao migrar de um parcelamento originalmente mais diluído (36) para “até 12 parcelas”, impõe-se ao Município uma concentração do desembolso
em período significativamente menor.

Importante mencionar que isso tem repercussões diretas no planejamento orçamentário, na programação financeira e na gestão do caixa, sobretudo por ocorrer com marco inicial definido (“competência janeiro do ano de 2026”). Mesmo quando o dever de ressarcir é juridicamente reconhecido, a forma e o prazo de pagamento não são indiferentes ao interesse público: são elementos que dialogam com a capacidade financeira do ente, com a execução das despesas obrigatórias e com a manutenção do equilíbrio fiscal ao longo do exercício.

Em termos práticos, reduzir o número de parcelas aumenta o comprometimento mensal de recursos em 2026, restringindo a margem de alocação para outras despesas essenciais e elevando o risco de necessidade de ajustes orçamentários (por exemplo, remanejamentos e créditos adicionais), o que pode gerar efeitos em cadeia na execução de políticas públicas.

No regime jurídico-financeiro brasileiro, a criação/expansão ou alteração de obrigações que provoquem impacto relevante no curto prazo exige que o processo legislativo seja acompanhado de demonstração mínima de compatibilidade com o orçamento e a programação financeira, em linha com os deveres de responsabilidade fiscal e planejamento.

(...) o parágrafo único do art. 2º apresenta-se como solução juridicamente adequada para preservar a parte incontroversa e útil da norma (apuração e atualização pelo IPCA-E), sem impor ao Município uma forma de pagamento fiscalmente mais gravosa. ”

Sefaz

Já a Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), manifestou-se pelo veto deste trecho, pois, da forma apresentada prejudica diretamente no planejamento orçamentário para o exercício de 2026 aprovado pelo Legislativo Municipal.

“Considerando a Lei nº 7.441, de 14 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo a aderir ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, previstos na Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, fica limitado o crescimento anual da despesa primária
à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou de outro índice que vier a substituí-lo.

Considerando que, atualmente, o Município se encontra classificado na letra C da CAPAG (Capacidade de Pagamento), avaliação atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, a qual reflete situação fiscal com elevado comprometimento da receita com dívidas e folha de pagamento. Essa classificação dificulta o acesso a operações de crédito com garantia da União e impõe a necessidade de ações concretas de ajuste fiscal e aprimoramento da gestão financeira, com vistas à recuperação da capacidade de investimento e à obtenção de classificação mais favorável.

Considerando que, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 2º quadrimestre de 2025, as despesas de pessoal do Poder Executivo atingiram 55,85% da Receita Corrente Líquida (RCL), percentual acima do limite alerta de 48,60%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), somandose ainda outras despesas obrigatórias, como água, energia elétrica, telefonia, internet, contratos de aquisição de materiais e serviços essenciais à manutenção da administração pública.

Considerando que as atuais condições fiscais do Município se encontram acima dos limites legais impostos ao Poder Executivo Municipal, tendo em vista que a Constituição Federal, no artigo 167-A, dispõe que, quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95% fica vedada a criação de novas despesas obrigatórias.

Cidades

Em MS, cursos de Medicina da Uniderp e UniCesumar terão de explicar nota baixa em avaliação

Com nota considerada insatisfatória, as instituições de ensino têm 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação

19/01/2026 17h00

Compartilhar
Anhanguera Uniderp, em Campo Grande

Anhanguera Uniderp, em Campo Grande Crédito: Álvaro Resende / Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (19), o resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), no qual duas faculdades de Mato Grosso do Sul obtiveram nota 2, considerada insatisfatória.

Em Mato Grosso do Sul, seis universidades passaram pelo Enamed, que é uma prova anual aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, para avaliar a formação médica no país.

Conforme divulgado pelo Ministério, 99 cursos de Medicina tiveram notas 1 ou 2 e, com isso, ficaram abaixo de 60% no critério de proficiência.

Em Mato Grosso do Sul, as duas faculdades de Medicina que tiveram notas consideradas ruins são:

  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • UniCesumar, em Corumbá – conceito 2

Os cursos que não alcançaram bons resultados podem enfrentar processo administrativo. Conforme divulgou o MEC, a instituição de ensino superior tem 30 dias para apresentar defesa antes de as sanções passarem a vigorar.

Entre as medidas que podem ser adotadas estão:

  • proibição de aumento de vagas;
  • suspensão do Fies;
  • proibição de ingresso de novos estudantes (em casos considerados graves).

A sanção vigora até o próximo Enamed, quando a universidade participa novamente da avaliação e pode reverter o resultado.

Os cursos de Medicina que apresentaram as notas mais altas são todos de universidades públicas. Confira a avaliação alcançada pelas instituições:

 

  • Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande – conceito 4
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande – conceito 5
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas – conceito 5
  • Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados – conceito 5
  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • Faculdade UniCesumar de Corumbá – conceito 2

Decisão judicial

No fim de semana, a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) entrou na Justiça para tentar impedir a divulgação do resultado, mas perdeu a ação.

Participaram da avaliação 89 mil estudantes, entre concluintes e alunos de outros semestres, segundo divulgou o Inep.

O exame demonstrou que cerca de 39 mil alunos, que estão próximos de concluir o curso e ingressar no mercado de trabalho, sendo 67% deles, alcançaram o que o instituto considera “resultado proficiente”, ou seja, demonstraram conhecimento satisfatório na prova.

Por outro lado, quase 13 mil alunos não alcançaram o mesmo resultado.

Por meio de nota, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) criticou a posição do MEC em relação à sanção aos cursos que não alcançaram boas notas. Confira:


“A consolidação dessas regras somente após a aplicação da prova fere princípios básicos de previsibilidade, transparência e segurança jurídica que devem orientar toda e qualquer política pública de avaliação educacional”, pontuou a ABMES e completou:

“A adoção de sanções com base em um exame ainda imaturo expõe instituições consolidadas, estudantes e o próprio sistema de formação médica a um cenário de instabilidade regulatória, insegurança jurídica e ampliação da judicialização, impactos que recaem diretamente sobre o setor e, em última instância, sobre a oferta de profissionais de saúde no país”.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com as assessorias da Anhanguera Uniderp e da UniCesumar (polo de Corumbá), mas, até o fechamento do material, não obteve resposta. Assim que enviarem um parecer, a matéria será atualizada.

Saiba o que é o Enamed

O Enamed foi criado pelo MEC em abril de 2025, para substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). É um exame anual que avalia o conhecimento dos estudantes e a qualidade do ensino das instituições de ensino superior voltadas ao curso de Medicina.

Nesta edição, 351 cursos em todo o país passaram pela avaliação, e 30% deles ficaram na faixa considerada insatisfatória.

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Nova lei cria protocolo para identificar e atender alunos com altas habilidades na rede municipal

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular desde a educação infantil na Rede Municipal de Ensino

19/01/2026 15h45

Compartilhar
Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.590/2026, que institui o atendimento educacional especializado a alunos identificados com altas habilidades ou superdotação na Rede Municipal de Ensino (Reme). A norma foi publicada nesta segunda-feira (19) e revoga a legislação anterior que tratava do tema.

De acordo com a nova lei, o Poder Executivo Municipal deverá criar um protocolo específico para identificar e atender estudantes com desempenho elevado ou potencial acima da média em áreas como capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador, liderança, artes ou habilidades psicomotoras.

O atendimento será considerado uma modalidade da educação especial e inclusiva, com início ainda na educação infantil e possibilidade de continuidade ao longo de toda a trajetória escolar e acadêmica, conforme a necessidade do aluno.

A identificação dos estudantes com altas habilidades ficará a cargo de profissionais ou professores especialistas, que poderão consultar a comunidade escolar, instituições públicas ou privadas e centros especializados. O atendimento deverá ser realizado por docentes com capacitação ou especialização na área de educação especial e inclusiva.

Entre as garantias previstas pela lei estão a adaptação de currículos, métodos e recursos pedagógicos, além da possibilidade de aceleração escolar, permitindo que o aluno conclua séries ou etapas em menor tempo, desde que considerada a maturidade socioemocional. A norma também prevê o enriquecimento curricular, voltado ao ensino fundamental e médio, e o enriquecimento lúdico, direcionado à educação infantil, com atividades estruturadas conforme os interesses da criança.

A aceleração poderá ocorrer por entrada antecipada na etapa seguinte, transposição total de série ou ciclo ou ainda de forma parcial, em disciplinas específicas, podendo ser acompanhada de enriquecimento curricular.

O atendimento aos alunos com altas habilidades poderá ocorrer preferencialmente em salas comuns, salas de recursos, salas de apoio ou outros espaços definidos pelo município. A lei autoriza ainda a celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, associações e universidades para auxiliar na identificação e no atendimento desse público.

Outro ponto previsto é a inclusão dos estudantes no Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, com o objetivo de fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses educandos.

A nova legislação entra em vigor na data de sua publicação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?