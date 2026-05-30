Inesperada, chuva chegou a 46 milímetros em Campo Grande durante a noite

Apesar de não anunciada, a chuva apareceu repetinamente na noite desta sexta-feira (29) em Campo Grande e registrou diferentes volumes nas regiões da Capital. Com ventania e raios, a chuva também registrou queda na temperatura.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por volta das 21h, quando iniciou as pancadas de chuva, a região Universitária e o Centro registraram os menores volumes de chuva da cidade com 5 milímetros e 1 milímetro, respectivamente.
As demais regiões registraram chuvas intensas com maior volume. Na região do Carandá Bosque foram 15 milímetros, nas proximidades do Shopping Norte Sul foram registrados 15,8 milímetros de precipitação.
No Jardim Panamá a chuva chegou a 27,6 milímetros. Na saída para Aquidauana, região da Vila Popular foram 46,6 milímetros o que não significou chuva no município a 135 quilômetros de Campo Grande, que não registrou nenhuma precipitação.
Conforme registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura ainda caiu de 22.5º para 17.3º durante as chuvas na Capital.
No interior do Estado, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) havia anunciado pancadas de chuvas durante a sexta-feira na região do extremo sul.
Em Iguatemi, por volta das 17h de ontem foram registrados 14,6 milímetros que durou até às 19h, e em Naviraí foram 11,6 milímetros das 19h às 22h.
Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã também teve queda na temperatura marcando 15,8º durante a chuva com volume de 6,6 milímetros.
O mesmo aconteceu em Dourados na região Centro-Sul, o volume de chuva na sexta-feira foi de 18,8 milímetros, com registro de 14,7º na temperatura. Na região Pantaneira e Sudoeste do Estado não houve registros de chuvas.