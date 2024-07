Veículo pega fogo na MS-135 e chamas se espalham para a vegetação

Procurado

Conforme o inquérito, a denúncia por isenção de dados falsos foi aceita pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

David Cloky Hoffamam Chita, de 40 anos, continua foragido da Justiça e é acusado de liderar um esquema de fraudes no sistema do Detran (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Ele se tornou réu por inserção de dados falsos no sistema do órgão público. A denúncia, feita pelo Ministério Público (MPMS) no dia 6 de junho, foi aceita pela juíza da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, May Melke Amaral Penteado Siravegna.

Além de Chita, o MPMS denunciou os servidores públicos Genis Garcia Barbosa, Eufrásio Ojeda e Abner Aguiar Fabre. A investigação teve início após a regularização de um caminhão, na qual foram inseridas alterações ilegais no sistema, modificando dados sobre carroceria, eixo e peso do veículo, sem o devido processo.

Ainda de acordo com o processo, as fraudes aconteceram nas agências dos municípios de Miranda e Campo Grande entre julho de 2019 e setembro de 2020, com pagamento de R$ 1 mil.

Os quatro envolvidos no crime podem responder também por integrar associação criminosa para inserção de dados falsos no sistema do Detran entre 2021 e 2023. A ação tramita em sigilo.

Continua foragido

Foragido, David Cloky Hoffamam Chita segue sendo procurado pela Justiça desde 28 de maio, quando a 3ª Vara Criminal de Campo Grande decretou a sua prisão. A apuração foi liderada pelo Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado).

Conforme o inquérito policial, Chita participava de uma organização criminosa de fraudes e obtenção de lucros a partir de atividades criminosas, como a inserção de dados falsos no sistema do Detran de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as investigações, a organização criminosa conseguiu liberar pelo menos 219 veículos com restrições. Nesses processos, eles conseguiram lucrar R$ 290 mil.

Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar fraudes em mais de 200 veículos, principalmente em caminhões com quatro eixos.

Com os mandados de prisão em mãos, os policiais não conseguiram mais encontrar Chita e foram informados de que ele estaria fora do Estado há cerca de dois meses.

A reportagem do Correio do Estado tentou contato com a defesa do despachante, mas não obteve resposta. O canal segue aberto para uma resposta da defesa.

Sobre as operações irregulares, o Detran se manifestou em nota à imprensa.

"Assim que surgiram os primeiros indícios de irregularidade, constatada a prática criminosa, todo o material coletado foi encaminhado à polícia, que abriu inquérito policial. A direção reafirmou que não compactua com nenhum tipo de irregularidade praticada por servidores do órgão ou agente externo e que os envolvidos devem ser punidos com o rigor da lei".



