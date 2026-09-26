Veja dicas de saúde em meio a onda de calor que começa hoje em MS

A partir deste sábado (26) até quarta-feira (30), os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de calor extremo que pode chegar a 5° acima da média, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diante disso, veja dicas de saúde para se proteger nesses próximos dias.
A bolha de calor está estacionada nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para se ter ideia da gravidade, os termômetros devem alcançar facilmente os 44°C na região noroeste de MS, que abrange os municípios de Corumbá, Coxim, Sonora, Aquidauana e Miranda.
Conforme Elaine Dias, endocrinologista e metabologista PhD pela Universidade São Paulo (USP), é preciso que, durante este período de altas temperaturas, redobrem os cuidados com a hidratação, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
“A recomendação diária de ingestão de água é de 2 a 3 litros, porém, com calor extremo, a transpiração fica mais intensa, gerando uma perda maior de líquido e eletrólitos. Nessas condições, é importante aumentar a absorção hídrica para compensar o organismo”, ressalta a médica.
Elaine ainda comenta que o corpo, quando sente calor, utiliza mecanismos para resfriamento, como o suor. Quando a transpiração acontece de forma intensa e não há reposição adequada de líquidos e eletrólitos, pode ocorrer desidratação. Uma referência prática para a ingestão diária de água é de 30 a 40 ml por quilo de peso.
“Uma conta fácil para calcular a ingestão de água é 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Diante do calorão, o ideal é aumentar essa recomendação mínima diária”, reforça.
Em períodos de temperaturas elevadas, alguns sinais podem indicar que o organismo não está conseguindo repor adequadamente os líquidos perdidos. Entre eles estão diminuição da produção de urina, urina mais escura, cansaço, desânimo, tontura ou vertigem, fadiga, sede, pele seca e fria e batimentos cardíacos acelerados. Elaine ainda orienta algumas medidas que podem ajudar na recuperação, como:
- Beber líquidos em pequenos goles, preferencialmente água ou soluções de reidratação oral;
- Evitar bebidas com cafeína ou álcool, que podem piorar a desidratação;
- Consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais;
- Repousar e evitar atividades físicas intensas durante os períodos de maior calor.
“Se a desidratação for grave ou associada a outros sintomas preocupantes, como confusão mental, dificuldade para respirar ou batimentos cardíacos irregulares, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois pode ser necessário tratamento mais específico e intervenções médicas. O mesmo se a desidratação for decorrente de vômito ou diarreia persistentes”, complementa.
TEMPERATURAS NAS ALTURAS
Confira as temperaturas dos próximos dias:
CAMPO GRANDE
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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22°C / 35°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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24°C / 36°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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24°C / 36°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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24°C / 38°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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21°C / 39°C
Fonte: Inmet
CORUMBÁ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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24°C / 44°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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26°C / 44°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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27°C / 44°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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23°C / 44°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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18°C / 42°C
Fonte: Inmet
TRÊS LAGOAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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22°C / 40°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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24°C / 40°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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24°C / 42°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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26°C / 43°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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24°C / 42°C
Fonte: Inmet
DOURADOS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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20°C / 36°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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22°C / 39°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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23°C / 40°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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23°C / 41°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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19°C / 28°C
Fonte: Inmet
PONTA PORÃ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Sábado, 26 de setembro de 2026
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20°C / 37°C
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Domingo, 27 de setembro de 2026
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21°C / 37°C
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Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
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23°C / 39°C
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Terça-feira, 29 de setembro de 2026
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22°C / 38°C
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Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
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18°C / 27°C
Fonte: Inmet
PRIMAVERA
Primavera começa nesta segunda-feira (22) com virada no tempo em Mato Grosso do Sul: chuvas, raios, relâmpagos e ventos dão boas-vindas a estação das flores em todas as regiões do Estado. Já o inverno se despede com temporal e vendaval em MS.
Primavera começou às 20h05min de 22 de setembro e terminará às 17h50min de 21 de dezembro de 2026 em Mato Grosso do Sul. A estação é caraterizada pela floração de plantas, aumento da umidade, retorno das chuvas, dias mais longos/noites mais curtas e ransição entre inverno (seca) e verão (chuvoso).
Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.