Vela pode ter provocado incêndio que tirou a vida de menino de 6 anos

O pequeno Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, que deu entrada na Santa Casa com queimaduras pelo corpo, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), em Campo Grande.
Familiares do menino procuraram a polícia e relataram que, devido à falta de luz na aldeia, uma vela teria sido acesa, o que acabou provocando o incêndio segunda-feira (13). No momento do ocorrido, a criança dormia em um colchão, em casa, na aldeia em Dois Irmãos do Buriti.
O fogo teria começado por volta das 20h. A vela foi acesa porque Breno e o irmão, de 9 anos, tinham medo de dormir no escuro. As chamas atingiram uma cortina e se espalharam pelo colchão em que a vítima estava.
Ao ouvirem os gritos, familiares entraram na casa para socorrer o menino. O quarto ficou totalmente tomado pelo fogo.
Breno foi socorrido e levado até o hospital de Sidrolândia. Conforme informações do Dourados News, a criança apresentava 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa, onde ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas acabou não resistindo e morreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira.
O caso comoveu moradores do município, que manifestaram pesar aos familiares por meio do Facebook.A escola onde Breno estudava também publicou uma nota lamentando o ocorrido.
A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti registrou o caso como morte decorrente de fato atípico.