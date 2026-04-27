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Apesar dos incentivos, venda de gás veicular cai 19% em MS

Produto poderia ser uma alternativa em meio à disparada de preços provocada pela guerra no Irã, mas os preços seguem afastando os consumidores

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/04/2026 - 18h30
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Apesar de uma série de incentivos oficiais para aumento do consumo de de gás veicular em Mato Grosso do Sul, tais como isenção de IPVA, redução de ICMS, estabilização tarifária e outros incentivos comerciais, o preço do combustível segue inviável e ao contrário do esperado, o consumo literalmente despencou no ano passado 

Em 2025, se comparado com o ano anterior, consumo de gás veicular caiu 18,9% nos postos de combustíveis, conforme revelam os dados oficiais da empresa MSGás.

 Ao longo dos doze meses foram consumidos 1,78 milhão de metros cúbicos pelos proprietários de veículos movidos a gás. A explicação para a retração, conforme a própria estatal, foram os preços mais atrativos do etanol e a disseminação de carros elétricos. Ou seja, a própria empresa admite que não consegue competir com a concorrência.

E esta queda no consumo do combustível ajudou para que a venda de gás natural ficasse praticamente estagnada no estado em 2015, apresentando uma alta de apenas 0,58% na comparação com 2024, conforme mostram os dados oficiais da empresa. 

Mesmo assim, o lucro líquido da MSGás teve aumento de 13,9% no período, conforme o balanço anual da estatal. No período, o lucro da estatal atingiu R$ 49,532 milhões, ante R$ 43,490 milhões no ano anterior. Os números são resultado da venda de 212,9 milhões de metros cúbicos de gás natural para seus 27,3 mil clientes.

E, a principal explicação para a melhora do lucro líquido é o aumento da ordem de 8% no preço das tarifas, que foi autorizado pela Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul (AGEMS), embora a inflação do período tenha sido a metade disso. 

No quantitativo de clientes a estatal teve um salto significativa ao longo do ano passado, alcançando 4.755 novos consumidores. Isso representa aumento da ordem de 20,8% na comparação com o ano anterior.

Mas, apesar da quantidade do número de consumidores, alguns poucos é que fazem a diferença. As indústrias e duas termoelétricas consumiram, juntas, 217 milhões de metros cúbicos (mais que os 212,9 milhões apontados como o total vendido no ano.)

Dados do balanço anual informam que o setor industrial, principalmente duas fábricas de celulose, consumiran no ano passado quase 87% de todo o gás natural comercializado pela MSGás (183,9 milhões de metros cúbicos). E, duas termoelétricas (de Campo Grande e de Três Lagoas) foram responsáveis pelo concumo de 33,6 milhões de metros cúbicos. 
 

INVESTIMENTOS

Conforme estudo da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – Abegás, a MSGás dobrou de tamanho entre 2015 e 2024, posicionando-se entre as distribuidoras com maior crescimento proporcional do país. 

No mesmo período, sua base de clientes expandiu mais de 450%, evidenciando a capacidade da MSGás de interiorizar o serviço e ampliar o acesso ao gás canalizado no Estado. 

De acordo com a assessoria da empresa, a comphia vive atualmente um dos ciclos mais relevantes de investimento de sua história, com projetos estruturantes que ampliam sua presença e fortalecem o papel do gás natural como vetor de desenvolvimento econômico. 

Entre os principais destaques está o Projeto Sucuriú, que prevê a implantação de aproximadamente 125 km de rede em aço carbono, viabilizando o atendimento a novos polos industriais estratégicos no Mato Grosso do Sul. 

Outro avanço importante é a expansão para o município de Dourados, segundo maior do Estado, que passa a integrar o sistema de distribuição de gás canalizado, ampliando significativamente o potencial de crescimento nos segmentos residencial, comercial e industrial. O gás deve chegar a Dourados por meio de caminhões, que vão injetar o gás na tubulação que será instalada na cidade.

Conforme a previsão o Plano de Negócios 2026–2030 prevê investimentos superiores a R$ 370 milhões, expansão da infraestrutura de distribuição e crescimento da base para aproximadamente 47 mil clientes até o final do período. 
 

Condenado

Justiça condena há 4 anos de prisão homem que atacou corredora no Parque dos Poderes

À época, a vítima reagiu à agressão e conseguiu escapar; o acusado foi preso pouco após o crime, em 2025

27/04/2026 16h57

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Tribunal de Justiça

Tribunal de Justiça Arquivo Correio do Estado

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A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou Gleindon Barbosa da Silva a 4 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tentativa de estupro contra uma mulher que praticava corrida no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A sentença foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (27) e encerra o processo referente ao caso ocorrido no fim de 2025.

De acordo com os autos, o crime aconteceu na manhã do dia 26 de novembro, enquanto a vítima realizava seu treino habitual nas imediações de uma das rotatórias do parque, na região que conecta a Avenida do Poeta à Avenida Desembargador José Nunes da Cunha. O local é conhecido pela grande circulação de esportistas, especialmente no início do dia.

Em depoimento à polícia, a mulher relatou que percebeu a presença de um homem à sua frente, que aparentava falar ao celular, comportamento que inicialmente não levantou suspeitas. No entanto, a situação mudou rapidamente no momento em que ela passou por ele.

Segundo a vítima, o homem a agarrou de forma brusca pelos braços, apalpou seus seios e ordenou que ela permanecesse em silêncio.

Ainda conforme o relato, o agressor simulava estar armado ao manter um volume sob a camisa, estratégia que teria sido utilizada para intimidá-la e impedir qualquer reação imediata.

Durante a abordagem, o autor tentou arrastar a vítima para uma área de mata nas proximidades da via. Apesar da violência e da ameaça implícita, a mulher conseguiu reagir, se desvencilhar e fugir do agressor. Em estado de choque, ela correu até encontrar um casal que passava pelo local e pediu ajuda.

A rápida mobilização após o pedido de socorro contribuiu para que o suspeito fosse localizado e preso pouco tempo depois do crime. Ele foi encaminhado às autoridades e permaneceu à disposição da Justiça durante o andamento do processo.

Na decisão, a Justiça considerou os depoimentos colhidos ao longo da investigação, incluindo o relato consistente da vítima, além de outros elementos que comprovaram a materialidade e a autoria do crime.

A conduta do réu foi enquadrada como tentativa de estupro, uma vez que a ação foi interrompida antes de sua consumação.

O caso gerou repercussão à época, especialmente por ter ocorrido em um dos principais espaços públicos de lazer e prática esportiva da Capital. O episódio também reacendeu o debate sobre segurança em locais abertos e a vulnerabilidade de mulheres durante atividades cotidianas, como caminhadas e corridas.

Com a condenação, Gleindon Barbosa da Silva deverá cumprir pena de reclusão em regime a ser definido pela Justiça, conforme os critérios legais. Ainda cabe recurso da decisão.

A sentença reforça o entendimento do Judiciário quanto à gravidade de crimes dessa natureza e à importância da responsabilização penal em casos de violência contra a mulher, mesmo quando a consumação do ato é impedida pela reação da vítima.

Operação Leviatã

Polícia Civil prende dois em operação contra organização criminosa em MS

A ação é para frear a atuação de organização criminosa vinda do estado do Mato Grosso e impedir a expansão do tráfico de drogas

27/04/2026 16h30

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Polícia deflagrou Operação Leviatã na manhã desta segunda-feira em Coxim

Polícia deflagrou Operação Leviatã na manhã desta segunda-feira em Coxim Divulgação Polícia Civil

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A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu duas pessoas durante a Operação "Leviatã", deflagrada nesta segunda-feira (27), onde foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e dois de prisão.

Os indivíduos foram presos nos municípios de Coxim e Rio Verde, no interior do Estado.

A operação tem como foco o enfrentamento à atuação de organização criminosa em Coxim e região e foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

A ação também contou com apoio de equipes da Delegacia Regional de Coxim e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). 

Durante a operação, houve um confronto entre o líder de facção criminosa e as forças policiais. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 

Os policiais também localizaram um veículo que foi utilizado em dois homicídios na região de Coxim. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores dos crimes. Após a perícia, foi constatado que o veículo era roubado. 

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e as responsabilidades de cada integrante do grupo criminoso. 

O nome

A operação tem o nome "Leviatã" em referência à atuação das forças policiais para reestabelecer a ordem pública e frear o avanço da organização criminosa vinda do Mato Grosso. 

O objetivo principal é enfraquecer a atuação dos criminosos e impedir a expançsão das atividades icílitas na região norte de Mato Grosso do Sul. 

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