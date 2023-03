Vereador usa reportagem do Correio do Estado e dispara contra a prefeita da Capital

ATUALIZAÇÃO | BURACOS

Região registrou acumulado de 36,4 milímetros de chuva em apenas 18 minutos na tarde de quarta-feira (08)

Foto à esquerda mostra primeiro estrago registrado em janeiro, ao lado da atual situação da cratera do Lago do Amor Marcelo Victor/ Montagem/ Correio do Estado

Preocupação constante de toda a população, a cratera aberta na região do Lago do Amor aumentou após as fortes chuvas, que nessa região registrou uma precipitação de 36,4 milímetros acumulados em apenas 18 minutos, na tarde de quarta-feira (08), volume confirmado pelo meteorologista Natalio Abraão.

Na manhã desta quinta-feira (09), em visita ao local, a equipe do Correio do Estado constatou que a cratera sofreu com as fortes chuvas nesse curto espaço de tempo ontem, e se antes o desabamento era apenas na passarela de calçada, 64 dias após o primeiro estrago, agora o buraco já "engole" parte da ciclovia.

Até mesmo os cavaletes, posicionados num primeiro momento pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para contenção do trânsito, caíram no buraco e agora compõe a paisagem caótica da cratera.

Vale lembrar que as chuvas da quarta-feira, do dia 4 de janeiro, foram responsáveis por esse primeiro estrago, além de transformar ruas em rios e afetar também outras regiões como o Noroeste e Nova Lima, que também tiveram problemas estruturais com a abertura de crateras, além do transbordamento do Lago Maior do Parque das Nações Indígenas.

Ainda na última sexta-feira (03), a prefeita Adriane Lopes - em coletiva para tratar das habitações da Homex -, confirmou que o valor estimado para reparação do lago do amor é em torno de R$ 3,8 milhões.

"Essas obras elas não podem ter início nesse período de chuva, porque seria um trabalho perdido. Então a equipe está monitorando diariamente os três locais (as crateras do Lago do Amor, Alves Pereira e Fernando Correia da Costa) e outras áreas de risco na capital", afirmou a prefeita na ocasião.

Motorista na contramão. Foto: MV

Quanto ao trânsito do local, a via onde há o desmoronamento segue interditada, com apenas um sentido de tráfego funcionando, controlado pelas duas rotatórias que "cercam" a cratera.

Entretanto, ainda que os carros precisem desviar ainda na rotatória, há quem se a arrisca a atravessar o único trecho na contramão, conforme o flagrante observado na manhã desta quinta-feira.

Travessia arriscada

Outra região duramente castigada, que também acumula estragos "pós-chuvarada", é a ponte no bairro Alves Pereira que, como noticiado pelo Correio do Estado em 27 de fevereiro, abriu uma cratera e "engoliu" um carro no fim da tarde do último domingo daquele mês.

Hoje, o que se vê no local é a mesma cratera, sem que ela tenha ganho novas proporções tão visíveis assim. A diferença do local é que o trânsito, antes interditado, foi aberto e, com isso, pessoas se arriscam na travessia do único trecho de "guardrail" que sobrou de ligação entre um lado e outro do buraco.

Ainda que tenha aqueles que não arriscam a passagem, a grande maioria, composta por mães com crianças em bicicletas; motos entregadores e toda a sorte de populares em suas mais variadas motocicletas, tentam a sorte na travessia.

Um desses moradores é Adonias Gomes, morador do Conjunto Cohab Iracy Coelho que, aos 53 anos, trabalha com um caminhão guincho, mas arriscava a travessia em uma moto biz.

"Não vai ter uma situação tão cedo. Uma vez que estourou, descendo ali no Bom D+, levou dois anos para resolver. E faz falta essa rota aqui, antes você passava e ia embora 'rapidão', agora que quebrou pode esquecer", comenta ele durante a travessia.

