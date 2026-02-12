Vestibular UFMS divulga terceira lista de aprovados

Na última terça-feira (10), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou a lista da terceira chamada do Vestibular e Passe, que é o Processo Seletivo de Avaliação Seriada. As matrículas já estão disponíveis para os aprovados como forma de garantia da vaga.
Todo o cadastro do ingressante deve ser feito de forma online, no site oficial da UFMS: http://matricula.ufms.br/, com o anexo dos seguintes documentos solicitados:
- Histórico escolar do ensino médio;
- Certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de graduação;
- Certidão de nascimento civil ou de casamento;
- Documento oficial de Identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro:
- Carteira de Identidade emitida por órgãos de identificação,
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH;
- Carteira de identidade profissional expedida por órgãos fiscalizadores de exercício profissional regulamentada, carteiras funcionais emitidas por órgãos públicos; documento de identificação militar ou passaporte.)
- CPF, apenas se não estiver registrado na Identidade;
- Certificado de Reservista ou documento que comprove que está em dia com as obrigações militares - para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos;
- Comprovante de Quitação Eleitoral (obrigatório para candidatos a partir de 18 anos, pelo link: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
- Foto digital recente 3x4 cm (ou 5x7 cm) frontal.
Os candidatos recebem as primeiras informações pelo e-mail que foi cadastrado no momento de insrição do Vestibular ou Passe, e devem realizar o Cadastro do Estudante e Perfil Acadêmico para finalizar a matrícula, além de outras etapas próprias da universidade para se integrar a todo o sistema.
Em caso do futuro aluno não ter em mãos algum dos documentos solicitados até o período de matrícula se encerrar, a universidade disponibiliza uma solicitação de requerimento para entregar depois.
Para os aprovados em vagas de cotas, reservadas a pessoas negras, indígenas ou com deficiência, será necessário passar por uma banca da UFMS que avaliará a veracidade da autodeclaração - disponível no edital, e então após esse processo poderá realizar a matrícula.
Candidatos em vagas reservadas para pessoas com renda per capita inferior a um salário mínimo, é necessário que seja anexado o comprovante do Cadastro Único no momento da matrícula.
Outras informações estão disponíveis no edital, e o telefone para contato disponível para sanar dúvidas por meio do WhatsApp é (67) 3345-7777, da Central de Matrículas.